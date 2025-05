Sarà un fine settimana intenso quello che si appresta a vivere la Serie D. Domenica 11 Maggio alle 16.00 si giocano le partite di quattro competizioni diverse. Sono in programma le ultime cinque gare della 34^ giornata del Girone D, rinviate per la calendarizzazione al 6 maggio da parte della Corte d’Appello Federale del dibattimento relativo al ricorso presentato dalla società Zenith Prato avverso la penalizzazione inflitta dal Tribunale Federale Nazionale. Sempre domenica si giocano le sfide della 1^ Giornata dei Triangolari del Titolo di Campione D’Italia Serie D, le semifinali di ogni girone dei Play Off e le gare uniche dei Play Out. Ovviamente non scenderanno in campo le squadre del Girone D, per l’attesa della decisone della Corte D’Appello Federale e quelle del C. Anche quest’ultime sono in attesa di sviluppi dopo che il Collegio di Garanzia del CONI dello scorso 5 maggio ha sospeso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Federale relativa alla gara Campodarsego – Virtus Ciseranobergamo del 29 Gennaio 2025 e della istanza di differimento della società Campodarsego.



34^ Giornata – Girone D – ore 16.00



Le designazioni arbitrali



Corticella-Sasso Marconi (Arbitro Giuseppe Lascaro di Matera); Lentigione-Sammaurese (Giovanni Moro di Novi Ligure), Tau Altopascio-Pistoiese (Alessio Vincenzi di Riccione), United Riccione-San Marino (Francesco Illiano di Napoli) allo stadio “Italo Nicoletti” di Riccione, Zenith Prato-Piacenza (Cristian Chirnoaga di Tivoli).



Titolo Campione d’Italia

Programma gare - 1^ Giornata Triangolari – domenica 11 Maggio - ore 16.00



T1: Ospitaletto-Bra (Arbitro Palma di Napoli) riposa Dolomiti Bellunesi

T2: Forlì-Sambenedettese ore 18.00 (Molinaro di Lamezia Terme) riposa Livorno

T3: Casarano-Siracusa (Toselli di Gradisca D’Isonzo) riposa Guidonia



Riposa nella 2^ giornata la squadra che vince la 1^ gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la prima partita in trasferta. Nella terza giornata s’incontreranno le due squadre che non si sono affrontate in precedenza. Per maggio informazioni è disponibile il CU N. 100



Programma gare



Triangolari

11 maggio: 1ª giornata

14 maggio: 2ª giornata

18 maggio: 3ª giornata



Semifinali

25 maggio: andata

1 giugno: ritorno



Finale

8 giugno (8-11 giugno se andata e ritorno)



PLAY OFF

Play Off – Semifinali – domenica 11 Maggio – ore 16.00



Girone A: Novaromentin-Lavagnese (Pio Pascuccio di Ariano Irpino) e Vado-Gozzano (Zini di Udine).

Girone B: Palazzolo-Folgore Caratese (Bianchi di Prato) e Desenzano-Casatese Merate (Barbetti di Arezzo)

Girone C: domenica 18 maggio

Girone D: domenica 18 Maggio

Girone E: Foligno-Orvietana (Pelaia di Pavia) e Seravezza-Ghiviborgo (Branzoni di Mestre)

Girone F: Aquila-Forsempronese (Aloise di Voghera) e Teramo-Chieti (Cortese di Bologna)

Girone G: Gelbison-Savoia (Piccolo di Pordenone) e Sarnese-Cassino (Cavacini di Lanciano)

Girone H: Nocerina-Fasano (Buzzone di Enna) e Martina-Fidelis Andria - ore 17.30 – (Tierno di Sala Consilina)

Girone I: Reggina-Vibonese (Ammannati di Firenze) e Scafatese-Sambiase (Ferrara di Roma2).



In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità, accederà al turno successivo la società meglio classificata al termine del Campionato.



18 maggio 2^ Fase (Finali) – QUI il regolamento

25 maggio 2^ Fase (Finali Gironi C e D)



PLAY OUT

Play Out – (gara unica) domenica 11 Maggio – ore 16.00



Girone A: Cairese-Chieri (Mazzer di Conegliano)

Girone C: domenica 18 maggio

Girone D: domenica 18 maggio

Girone E: Follonica Gavorrano-Sporting Trestina (Palmieri di Brindisi) e Terranuova Traiana-Figline (Cerea di Bergamo)

Girone F: Sora-Roma City (Raineri di Como) e Notaresco-Civitanovese (Acquafredda di Molfetta)

Girone G: Atletico Lodigiani-Sarrabus Ogliastra (Guitaldi di Rimini) e Real Monterotondo-Ilvamaddalena ore 15.30 (Dasso di Genova)

Girone H: Ugento-Manfredonia (Kovacevic di Arco Riva)

Girone I: Acireale-Città S. Agata (Rossini di Torino) e Castrumfavara-Licata (Galiffi di Alghero)



In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederanno al Campionato d’Eccellenza Regionale le squadre degli accoppiamenti peggiori classificate al termine del Campionato. QUI il regolamento.



Campionato Nazionale Under 19: La 1^ Giornata dei Triangolari

Sabato 10 Maggio alle ore 16.00 si giocano quattro partite



Roma, 9 Maggio 2025 – Il Campionato Juniores Under 19 Serie D è arrivato ai Triangolari Nazionali a cui partecipano le dodici squadre che hanno superato due turni, i Play Off di Girone e gli abbinamenti nazionali. Un cammino che ha coinvolto le undici squadre vincenti i play-off, le undici società classificate al primo posto nei singoli gironi e le due squadre della Serie D migliori classificate in ciascun Campionato Regionale Juniores del Comitato Regionale Sardegna Sicilia. La Fase Finale ora prevede quattro Triangolari in cui sono divise le dodici squadre che giocheranno tre turni, il 10, 14 e 17 Maggio.



QUI il regolamento completo.



La squadra che riposa nella prima giornata è stata determinata per sorteggio, così come la squadra che disputa la prima gara in trasferta. Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. L’unica variazione della 1^ Giornata riguarda la gara Treviso-Este che si giocherà allo stadio “Tenni” di Treviso.



Triangolari – 1^ Giornata – Sabato 10 Maggio – ore 16.00



Designazioni arbitrali



T1: Chisola-Fiorenzuola (Arbitro Romeo di Genova) riposa Piacenza

T2: Treviso-Este (Frazza di Schio) riposa Folgore Caratese

T3: Recanatese-Cynthialbalonga (Montefiori di Ravenna) riposa Roma City

T4: Paganese-Reggina (Scarpari di Formia) riposa Ostiamare