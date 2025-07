Tra i due litiganti… Ingardia vince! Il Campionato Italiano Slalom ACI Sport, ad appena una settimana dalla sfida dei Trulli a Monopoli si è ulteriormente acceso con la sesta edizione della “Coppa Città di Corleto Perticara – Memorial Angelo Gilson Montano” disputata oggi sui tornanti della Basilicata. Una sfida decisa nell’ultimo passaggio dalla zampata del siciliano Girolamo Ingardia, che ha fermato il cronometro a 2’08,08, e nessun altro ha saputo fare meglio di lui, vincitore alla sua “prima” nella gara lucana. ”E’ stata una prova molto combattuta e la gioia della vittoria è tanta – ha commentato il pilota di Mazara del Vallo con i colori della scuderia Trapani Corse -, il percorso è tecnico ed è facile sbagliare, ho preso quattro birilli in gara 2 ma nel finale sono riuscito a fare la giusta prestazione”. Restano alle spalle i due rivali diretti nella lotta al titolo Salvatore Venanzio ed Emanuele Schillace, entrambi a bordo di una Radical SR4 Suzuki Il campione italiano in carica di birilli ne ha colpiti tre, due nella prima manche ed uno in gara 2, per compiere il terzo giro “pulito”, a 44 centesimi di ritardo da Ingardia. Il siciliano della CMS Racing invece non ha commesso errori e la sua miglior performance l’ha registrata in gara 1 classificandosi terzo ad un secondo dal campano. Il podio di oggi ha accorciato la forbice cella classifica di campionato che ora ha affiancati al comando Salvatore Venanzio ed Emanuele Schillace e che vede avvicinarsi in lenta ma costante scalata proprio Ingardia. Quarta posizione per il pugliese Domenico Palumbo, anche lui su Radical SR4 Suzuki, ultimo a chiudere sotto i 130 punti con il tempo della seconda manche corsa lungo il percorso di gara che dall’abitato di Corleto Perticara sale verso il bosco di Sella Lata. Alle sue spalle si classifica il campano Luigi Vinaccia che, al rientro in campionato dopo alcune alcune gare di stop, tiene dietro la sua Osella PA 6/9 Honda le Radical Prosport Suzuki di Pasquale Amatruda, sesto assoluto, e Antonio Carbone, settimo. Ottava piazza per il campano Giuseppe Esposito su Speed Car Xtrem Evo, per tre volte in altrettante manches nel programma di gara davanti a tutti i suoi concorrenti alla vittoria in Gruppo KC. Il siciliano Domenico Murino, il migliore di giornata in Gruppo E1 Italia al volante della sua Peugeot 106 Rallye, si classifica al nono posto assoluto. Chiude la top ten dello Slalom Città di Corleto il giovanissimo pilota campano Antonio Ruocco, il più veloce tra gli Under 23 in gara su Radical Prosport Suzuki. Vittoria in Gruppo Speciale Slalom, con ampio margine sulla concorrenza, per il siciliano Alfredo Giamboi, sempre spettacolare su Fiat X 1/9. La stessa vettura con cui la figlia Angelica conquista una meritata vittoria tra le dame davanti alla pugliese Filomena Palumbo su Viali Suzuki E2 SC- La lucerina figlia d’arte e sorella di Domenico, è rientrata oggi in gara dopo la brutta botta nello slalom dell’Agro Ericino del mese scorso, con la vettura ripristinata a poche ore dal via ed ancora non in stato ottimale. Successo di misura in Gruppo E2 SH per Giovanni Piccolo che, al volante della sua Fiat Seicento Suzuki precede di una manciata di centesimi il giovanissimo Giuseppe Catalano su Chevy Sedan 34. Primo posto in Gruppo N, il più numeroso presente in Val d’Agri, con la vittoria di tutte e tre le manches, per Raffaele Ferrara su Peugeot 106 Rallye davanti a Niki Icuchi su Peugeot 106 1.6 e Luigi Lepore su vettura analoga. Leader in Gruppo A, su Peugeot 106 Rallye, è Mario Staiano. Sempre sulla “piccola” della Casa del Leone, Carlo Romano fa suo il Gruppo Racing Start Plus mentre “King Dragon”, su Mini Cooper S, impone la legge del più forte in Gruppo Racing Start. Parlo italiano le vittorie di gruppo tra le bicilindriche e tra i prototipi slalom. Tra le prime, a salire sul gradino più alto del podio, è Raffaele Pagano su Fiat 500; tra i secondi Rocco Carlomagno su Fiat 127. Successo tra le storiche allo Slalom Città di Corleto 2025 per Antonio Miniaci al volante di una Peugeot 205 Rallye. Nella specialità turistica slalom, successo della scuderia Salento Gentlemen Drivers con la vittoria di Bachisio Floris su A112 e con il secondo posto di Tommaso Paradiso navigato dal figlio Giovanni su Fiat 500 Abarth. Sul terzo gradino del podio è salito Claudio Colella con la sua Fiat 127.



Grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, valido anche per il 22° Challenge Interregionale CPB, è stata espressa dagli organizzatori di Basilicata Motorsport che, con il sostegno del P.O. Val D'Agri e del Comune di Corleto Perticara, annunciano in una gremita sala museale in piazza Plebiscito la volontà di continuare quella che ormai è diventata una manifestazione radicata ed amata da tutto il paese.