Catania, 15 luglio 2023 – Giornata di verdetti alla Trilogy Beach Arena di Catania sul lungomare Kennedy. Dopo quella della categoria Under 20 vinta la scorsa settimana dalla Farmaé Viareggio, è stata la volta della Coppa Italia femminile volata in Sardegna grazie al gol del 3-2, in pieno recupero, di Kushiyama Saki. Quando il match sembrava ormai destinato ai tiri di rigore, ecco la giocata che vale una stagione della giapponese. La finale di questa seconda edizione di Coppa Italia è stata, per il movimento femminile del Beach Soccer, un concentrato di emozioni e uno spot veramente coi fiocchi. Cagliari e Lady Terracina si sono affrontate a viso aperto senza risparmiarsi, regalando spettacolo. A partire forte era stata la squadra laziale che terminava la prima frazione avanti di 2-0. Le reti terracinesi di Sandy Iannella e Benedetti. Le isolane hanno un grande approccio nella ripresa e pareggiano i conti in avvio con Giulia Olivieri e Claudia Saggion, allo scadere. La gara si trasforma in un confronto “a scacchi” nell’ultima finestra di tempo trascinandosi, senza reti, fino all’extra time. Siamo certi che il pubblico, vedendo l’equilibrio sulla sabbia della Trilogy, stesse aspettando solo il momento dei tiri rigori. Non è stata dello stesso avviso la giapponese in forza al Cagliari che, al fotofinish, ha mandato in orbita la sua squadra. Il tempo di festeggiare il gol ed arrivava il triplice fischio.



Le premiazioni hanno avuto inizio dalla terna arbitrale composta da Antonino Schifano di Trapani, Nunzio Grasso di Roma e Michelangelo Tranchina di Udine, da parte del consigliere del CR Sicilia FIGC-LND Vincenzo La Pedalina. A seguire, il componente del Dipartimento BS della LND Fabio Nicosia ha premiato la squadra del Lady Terracina seconda classificata mentre, a chiudere, il trofeo 2023 è stato consegnato alle neo campionesse del Cagliari dal coordinatore del Dipartimento Beach Soccer della LND Roberto Desini (nella foto con le giocatrici).



La finalissima è stata preceduta dalla finale per il 3° e 4° posto tra Catania SSD e Genova BS. A festeggiare sono state le ragazze liguri che hanno vinto per 5-4 sulle padrone di casa del Catania SSD. L’incontro, estremamente equilibrato, è stato un susseguirsi di reti: ad ogni nuovo vantaggio arrivava infatti l’immediato pareggio. A spezzare la sequenza ci ha pensato Alessia Calcagno, classe ’91, con la rete del definitivo sorpasso nell’ultimo tempo. Alla fine è stata comunque una festa per tutti con le giocatrici di entrambe le squadre a tributare anche un lungo applauso all’arbitro Michelangelo Tranchina di Udine che dirigeva, oggi, il suo ultimo incontro di Beach Soccer dopo 8 anni di militanza.



Finale



Cagliari – Lady Terracina 3-2 (0-2; 2-0; 0-0; et 1-0)



Cagliari: Ruotolo, Izzo, Vecchione, Olivieri, Privitera, Diodato, Saki, Saggion, Borrelli, Radu. All. Cicerani.

Lady Terracina: Galloni, Pagano, Benedetti, Ferrazza, Iannella, Penzo, Galluccio, Pisa, Maiorca, Altobelli, Naticchioni, Dilettuso. All. Del Duca.



Arbitri: Schifano (Trapani), Grasso (Roma 1). Crono: Tranchina (Udine)

Reti: 7’ pt Iannella (T), 9’ pt Benedetti (T); 3’ st Olivieri (C), 12’ st Saggion (C); 3’ et Saki (C)



-------------------------------

FINALE 3°/4° posto



Catania SSD – Genova BS 4-5 (2-2; 2-2; 0-1)



Catania SSD: Fazio, Suriano, Saraniti, Todaro, Finocchiaro, Di Stefano, Lott, Ponzini, Visch. All: Giuffrida

Genova: Costantini, Casciani, De Blasio, Malatesta, Bargi, Tortarolo, Calcagno, Minopoli. All: Rossetti



Arbitri: Tranchina (Udine), Pavone (Cinisello Balsamo)

Reti: 4’ pt Suriano (CT), 6’ pt Bargi (G), 9’ pt Tortarolo (G), 10’ pt Di Stefano (CT); 2’ st Calcagno (G), 2’ st Todaro (CT), 12’ st Todaro (CT), 12’ st Bargi (G); 4’ tt Calcagno (G)