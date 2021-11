NEWS BREVI

5/11/2021 - Dal 15 novembre accesso al Catasto informatico degli impianti termici Dal 15 novembre i cittadini e i manutentori potranno consultare i dati relativi ai propri impianti termici collegandosi all’indirizzo https://portal.basilicata.iter-web.it/, o all’apposita pagina che sarà disponibile sul sito istituzionale della Regione Basilicata. 27/10/2021 - Questura di Matera informa Si informa che l’Ufficio #Passaporti della Questura di #Matera, a causa dell’emergenza Covid-19, riceve il pubblico solo su appuntamento, da fissare mediante procedura online Agenda Elettronica: https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ .

Per gli utenti privi di SPID o CIE, richiesti per l’accesso al servizio, per venire incontro a chi è in età avanzata o ha poca dimestichezza con i supporti informatici, è possibile richiedere l’appuntamento, nella sola giornata di mercoledì mattina, mediante richiesta telefonica al nr. 0835.378550.

L’Ufficio Passaporti garantirà, come di consueto, il rilascio dei titoli di viaggio in tempi brevi agli utenti che per comprovato motivo (ragioni di studio, sanitari, professionali, lavorativi) dimostreranno l’urgenza del rilascio del passaporto. 25/10/2021 - La Cina vaccina i bambini Gb valuta l'obbligo per sanitari Pechino inizia le somministrazione ai più piccoli (dai 3 anni in su) per contrastare i nuovi focolai nel Paese. In Germania preoccupa l'aumento dei casi.