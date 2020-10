NEWS BREVI

19/10/2020 - Sospensione idrica a San Chirico Raparo e San Fele San Chirico Raparo: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 alle ore 07:00 salvo imprevisti. SAN CHIRICO RAPARO: Intero centro abitato



San Fele: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina salvo imprevisti. SAN FELE: Centro Abitato, si potrebbero verificare cali di pressione o mancanza di erogazione idrica. 19/10/2020 - Sospensione idrica a Matera Matera: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 06:30 di oggi fino al termine dei lavori. MATERA: Via cappuccini Via fosse ardeatine Via lucana 18/10/2020 - Risultati Campionati regionali Eccellenza 3^ Giornata

Vultur – Ripacandida 1-4

Castelluccio – Real Tolve 2-1

Latronico – Ferrandina 1-1

Moliterno – Brienza 1-1

Montescaglioso – Paternicum 1-0

Policoro – Elettra Marconia 4-0

Pomarico – Grumentum 1-1

Real Senise – Melfi 0-2