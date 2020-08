NEWS BREVI

22/08/2020 - Sospensioni idriche Lauria: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:00 di oggi fino al termine dei lavori. LAURIA: C.da Galdicello e c da Melara parte bassa.



Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:15 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Via della Fisica e via dell'edilizia.



Acerenza: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. ACERENZA: C.de rurali: San Domenica, Finocchiaro, San Germano, Macchione, Pipoli, Fiumarella, Isca Rotonda e zone limitrofe.

21/08/2020 - Sospensione idrica in Basilicata Sant'Angelo Le Fratte: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. SANT'ANGELO LE FRATTE: C/da Fellana, C/da Farisi, C/da Macchitelle, C/da Matine e Zone limitrofe 20/08/2020 - Sospensioni idriche Melfi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:30 di oggi fino al termine dei lavori. MELFI: Contrada Madama Laura.



Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 16:00 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Cugno delle Brecce, Piani di Zucchero, Scalo di Avigliano, c.da Botte, Macchia Maligna, c.da Porchereccia.





Rapolla: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 19:30 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. RAPOLLA: Via Ungaretti, via Guarnacci, via Vulture, via Fabbri, via Barletta, via Reg. Margherita, è vie limitrofe, c.da Gianvito, c.da Gelosia, C.da Piano di Croce e zone limitrofe.