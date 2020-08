Ancora aumento dei nuovi contagi: passati in un giorno da 384 a 402, per un totale salito a 249.204. Ci sono, purtroppo, 6 nuove vittime positive al Covid-19 (ieri erano state 10) per un totale di 35.187.

Le persone attualmente positive in Italia sono 12.694, ancora in crescita rispetto alle 12.646 di ieri. I pazienti ricoverati negli ospedali sono 762 (due in meno di ieri), di cui 42 in terapia intensiva (ieri 41). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.890. I dimessi o guariti sono 201.323.

Aumentano i tamponi: oggi 58.673, a fronte dei 56.451 prelievi di ieri.

In Lombardia diminuzione dei nuovi infetti, oggi 118, e ancora 5 morti. In Veneto ed Emilia Romagna si registrano 58 nuovi contagiati, mentre in Sicilia ne risultano 30.