Oggi registriamo un passo indietro rispetto a ieri, innanzitutto dal lato delle vittime. Se ieri i morti erano stati appena 8, dato più basso dallo scorso primo marzo, oggi sono stati 22 ed hanno fatto salire il computo complessivo a 34.738 decessi.

I 174 nuovi contagi rispecchiano quelli di ieri (175), ma con un numero di tamponi sensibilmente inferiore (- 24 mila): oggi risultano essere stati effettuati 37.346 tamponi, mentre ieri erano stati 61.351.

Il totale dall’inizio dell’emergenza è salito a 240.310 infetti: nelle ultime 24 ore la curva degli attualmente positivi (16.681) è scesa di meno, ma pur sempre di altre 155 unità.

Le persone guarite sono 307, per un totale 188.891, mentre nelle terapie intensive siamo passati dai 97 ricoverati di ieri ai 98 di oggi: quindi, uno in più.

In Lombardia i nuovi contagi sono 97, 20 in più di ieri; in Emilia Romagna sono dimezzati, da 42 a 21. Al Sud un solo nuovo caso in Sardegna e un altro in Calabria.