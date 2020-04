Nelle ultime 24 ore ci sono state altre 420 vittime, che hanno portato il totale dei decessi a 25.969. Calano ancora gli attualmente positivi, scesi di 321 persone che hanno portato il dato degli attuali infetti a 106.527.

I casi totali sono arrivati a 192.994, con un incremento di +3.021 in un giorno (ieri erano risultati 2.646 contagiati in più del giorno precedente).

I guariti sono stati 2.922, per un totale di 60.498. Calano ancora i ricoveri: oggi sono 22.068, di cui 2.173 in terapia intensiva (ieri erano 2.267). Le persone in isolamento domiciliare sono 82.286, pari al 77% del totale.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.368 in Lombardia, 12.509 in Emilia-Romagna, 15.391 in Piemonte, 9.679 in Veneto, 6.133 in Toscana, 3.437 in Liguria, 3.273 nelle Marche, 4.492 nel Lazio, 2.943 in Campania, 1.827 nella Provincia autonoma di Trento, 2.933 in Puglia, 1.320 in Friuli Venezia Giulia, 2.320 in Sicilia, 2.079 in Abruzzo, 1.093 nella Provincia autonoma di Bolzano, 322 in Umbria, 804 in Sardegna, 821 in Calabria, 354 in Valle d’Aosta, 229 in Basilicata e 200 in Molise.