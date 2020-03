Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -

8/03/2020 - Coronavirus: in Italia deciso aumento dei positivi, saliti ad oltre 6 mila

Aumenta ancora in modo deciso il numero delle persone positive al test per il coronavirus, oggi salite a 6387 (ma i casi totali sono 7375) contro le 5061 registrate ieri sempre alle ore 18. Aumentano anche le guarigioni: passate, in 24 ore, da 589 a 622.

Ma crescono anc...-->continua

8/03/2020 - Sapri: la Polizia controlla gli arrivi in treno dalle zone a rischio

“Di concerto con il Comandante della Polfer di Sapri abbiamo attivato le procedure di controllo sulla stazione di Sapri per chi arriva dalle zone rosse (regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Ales...-->continua

8/03/2020 - Calabria: ‘Quarantena obbligatoria per chi viene dalle provincie a rischio’

Quarantena obbligatoria per chi viene dalle 14 provincie a rischio e la richiesta del blocco delle partenze verso la Calabria: è questo, in sintesi, il contenuto delle parole della governatrice della Regione Calabria Iole Santanelli, che ha attaccato il Govern...-->continua

8/03/2020 - Decreto, Conte: '''Mi assumo responsabilità politca''

Non è un "divieto assoluto", spiega, "non si ferma tutto", non si bloccano treni e aerei: sarà possibile muoversi per comprovate esigenze lavorative o per emergenze e motivi di salute. Ma la polizia potrà fermare i cittadini e chiedere loro perché si stiano sp...-->continua

7/03/2020 - In arrivo nuove misure restrittive per Lombardia ed altre provincie

Un nuovo decreto, con effetti da domani e fino al 3 aprile, sta per essere emanato dal premier Conte “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emili...-->continua

7/03/2020 - Cosenza: tre nuovi casi di coronavirus

Tre test sono risultati positivi a Cosenza, lo ha comunicato la presidente della Regione Calabria Jole Santanelli.

“Il laboratorio di Microbiologia dell'Ospedale Civile dell'Annunziata di Cosenza – scrive la governatrice – ci ha comunicato l'esito positivo...-->continua