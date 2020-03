Quarantena obbligatoria per chi viene dalle 14 provincie a rischio e la richiesta del blocco delle partenze verso la Calabria: è questo, in sintesi, il contenuto delle parole della governatrice della Regione Calabria Iole Santanelli, che ha attaccato il Govern... -->continua

8/03/2020 - Decreto, Conte: '''Mi assumo responsabilità politca''

Non è un "divieto assoluto", spiega, "non si ferma tutto", non si bloccano treni e aerei: sarà possibile muoversi per comprovate esigenze lavorative o per emergenze e motivi di salute. Ma la polizia potrà fermare i cittadini e chiedere loro perché si stiano sp...-->continua