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La voce della Politica
|Fragola della Basilicata IGP,Cicala: Certificazione e tutela rafforzano filiera
27/04/2026
|«La Fragola della Basilicata IGP è uno degli esempi più concreti di come qualità, organizzazione della filiera e visione strategica possano trasformarsi in sviluppo reale per il territorio. La certificazione non è soltanto un riconoscimento: è una leva di tutela, competitività e reputazione per le imprese e per lintera Basilicata».
Lo ha dichiarato lAssessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, intervenendo a Policoro nellambito di Fragola Expo Basilicata 2026, la manifestazione dedicata alla valorizzazione della Fragola della Basilicata IGP, che si è svolta il 25 e 26 aprile tra Piazza Moro e Piazza Segni.
Nel corso del talk show Fragola della Basilicata IGP. Certificazione, tutela e nuove opportunità per il territorio, che ha concluso la manifestazione, sono stati approfonditi il percorso della certificazione, il ruolo del Consorzio, le opportunità per il comparto e gli strumenti di tutela a disposizione delle produzioni a marchio.
Allincontro hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Policoro, Enrico Bianco, il sindaco di Scanzano Jonico, Pasquale Cariello, il presidente del Comitato Promotore Fragola della Basilicata IGP, Salvatore Pecchia, Alberto Albertini, responsabile ricerca e sviluppo CCPB, Alberto Improda, amministratore delegato dello Studio Improda, ed Eleonora Iacovoni, Direttrice generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dellAgricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.
«La presenza del MASAF ha sottolineato Cicala conferma lattenzione del Ministero verso le produzioni certificate e verso le filiere territoriali di qualità. È un indirizzo politico che il Ministro Francesco Lollobrigida ha sostenuto e continua a sostenere con coerenza: tutelare lorigine, valorizzare il lavoro degli agricoltori, rafforzare la reputazione del Made in Italy agroalimentare e accompagnare i territori nei mercati nazionali e internazionali. Per una regione come la Basilicata, questo dialogo costante con il Ministero rappresenta una leva concreta per dare più forza alle imprese e alle comunità produttive».
LAssessore ha evidenziato come la Fragola della Basilicata IGP rappresenti una delle espressioni più riconoscibili dellagricoltura lucana, in particolare nel Metapontino, dove qualità produttiva, competenze tecniche, lavoro agricolo e capacità organizzativa hanno consentito alla filiera di raggiungere un posizionamento sempre più autorevole.
«Ogni prodotto certificato ha aggiunto diventa un ambasciatore della nostra regione. Racconta origine, tracciabilità, competenza e affidabilità. La tutela non serve solo a difendere un marchio, ma a proteggere il lavoro degli agricoltori, a qualificare lofferta e a rendere più forte lidentità produttiva della Basilicata».
Cicala ha poi richiamato il percorso di promozione avviato negli ultimi mesi nei principali contesti fieristici e nei mercati esteri.
«A Fruit Logistica, a Berlino, la Fragola della Basilicata IGP ha suscitato grande attenzione tra operatori e buyer internazionali. A Vinitaly abbiamo proposto un modello di promozione integrata, accostando i vini di qualità della Basilicata alla Fragola IGP per raccontare in modo unitario lidentità agroalimentare lucana. Anche nelle attività svolte a Hong Kong abbiamo avuto conferma che i mercati più dinamici premiano le produzioni capaci di unire origine certificata, qualità e capacità di fare sistema».
Secondo lAssessore, il valore della certificazione deve ora tradursi in una strategia stabile di crescita, capace di rafforzare il ruolo del comparto fragolicolo e generare benefici più ampi per il territorio.
«Il nostro obiettivo ha concluso Cicala è accompagnare le imprese in un percorso che trasformi la qualità in reputazione stabile, la certificazione in forza commerciale e la promozione in nuove opportunità. La Fragola della Basilicata IGP è un patrimonio della nostra agricoltura, ma anche una leva di sviluppo per il Metapontino e per lintera comunità regionale. La sfida è fare in modo che questo riconoscimento diventi sempre più un fattore di competitività, capace di generare valore economico, occupazione e nuove prospettive per il territorio».
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