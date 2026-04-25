Una delegazione di Fi Giovani Basilicata ha preso parte oggi a una toccante visita al Cimitero Americano, luogo simbolo del sacrificio e della liberazione dellEuropa durante la Seconda Guerra

Mondiale, organizzata dal Segretario Nazionale Simone Leoni.

La delegazione guidata da Roberta Taddei, membro della Segreteria Nazionale e Responsabile Nazionale Rapporti Esterni, e composta da Vito Gabriele Motta, membro del Tavolo Esteri, Rocco

Arno ed Edoardo DElia, membri della Segreteria Regionale, conferma la presenza dei giovani di Forza Italia Giovani Basilicata: lincontro ha rappresentato un momento di forte riflessione civile e

personale, nel segno della memoria storica e del valore della libertà conquistata anche grazie al

sacrificio di migliaia di soldati.

Alla visita hanno partecipato anche il Sen. Maurizio Gasparri, Presidente della Commissione Affari

Esteri e Difesa, ed il Sen. Andrea Orsini, membro della Commissione Affari Esteri e Difesa, sottolineando limportanza di un momento condiviso tra rappresentanti istituzionali e nuove

generazioni. Nel corso della commemorazione, il silenzio del luogo e la forza delle croci bianche si sono intrecciati con una profonda consapevolezza: la libertà e la pace non sono conquiste scontate, ma eredità da

custodire e rinnovare ogni giorno. Per i giovani presenti, è stato un momento di intensa emozione e

responsabilità, un richiamo concreto al valore della memoria come fondamento dellimpegno politico

e civile. FI Giovani Basilicata rinnova così il proprio impegno a difendere e trasmettere i valori democratici e

occidentali, affinché il ricordo del passato continui a guidare le scelte del presente e del futuro.