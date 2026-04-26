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La voce della Politica
|San Giorgio Lucano: il duro sfogo di un c
26/04/2026
|Amministrare la cosa pubblica impone atteggiamenti non solamente efficaci e puntuali sul piano politico e amministrativo, ma anche rispettosi delle persone su quello delletica. Soprattutto quando queste persone sono state al fianco di un amministratore nel suo svolgimento della missione pubblica.
Quanto accaduto in fase di formazione e presentazione delle liste elettorali per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di San Giorgio Lucano, merita un mio personale commento, soprattutto per i cittadini, e prossimi elettori/giudici fra un mese. Con il sindaco uscente, ricandidato alla stessa funzione, che inopinatamente ha ritenuto di procedere alla formazione della sua squadra senza alcuna consultazione ufficiale e alla luce del sole con i consiglieri che lo hanno lealmente sostenuto per lintera consiliatura. Un modo che ha lasciato senza parole.
Defenestrare colleghi amministratori, come una sorta, da chi lha praticata, da usa e getta. Eppure, assai mi sono speso per lamministrazione uscente e per la mia comunità.
Considerato la ristrettezza necessaria per un comunicato stampa, elencherò solamente alcune delle tante cose di cui mi sono occupato in modo costante e incisivo. Facendo quotidianamente da raccordo tra la stessa casa comunale e le istanze, esigenze e problemi dei cittadini, piccoli e grandi.
Il tutto sintetizzato al massimo: In prima linea durante la pandemia da Covid, a fianco dei cittadini in ogni momento e per tutto il periodo, sia nelle esigenze generali come in quelle personali; Un servizio di interesse pubblico, come per la installazione del Postamat presso lufficio postale locale, dopo anni di battaglie e impegno; Interessamento costante presso Regione Basilicata e Governo nazionale per fare arrivare risorse per la realizzazione di opere pubbliche, in particolar modo limportante finanziamento per la sistemazione dellarea delle grotte arenarie, un vero gioiello naturalistico per la nostra città.
Così che di fronte a questo impegno, mi aspettavo quanto meno un gesto di gratitudine e rispetto. Ma niente, e non solamente nei confronti di chi scrive ma anche degli altri consiglieri uscenti di maggioranza. Tale atto di ingratitudine subito, non mi farà retrocedere dal mio impegno sociale, che continuerò a produrre con ancora maggiore lena, anche fuori dallassise comunale. Nellesclusivo interesse della mia comunità.
25/04/2026
Nicola Lista -Consigliere Comunale
San Giorgio Lucano
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