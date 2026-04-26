Amministrare la cosa pubblica impone atteggiamenti non solamente efficaci e puntuali sul piano politico e amministrativo, ma anche rispettosi delle persone su quello delletica. Soprattutto quando queste persone sono state al fianco di un amministratore nel suo svolgimento della missione pubblica.

Quanto accaduto in fase di formazione e presentazione delle liste elettorali per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di San Giorgio Lucano, merita un mio personale commento, soprattutto per i cittadini, e prossimi elettori/giudici fra un mese. Con il sindaco uscente, ricandidato alla stessa funzione, che inopinatamente ha ritenuto di procedere alla formazione della sua squadra senza alcuna consultazione ufficiale e alla luce del sole con i consiglieri che lo hanno lealmente sostenuto per lintera consiliatura. Un modo che ha lasciato senza parole.

Defenestrare colleghi amministratori, come una sorta, da chi lha praticata, da usa e getta. Eppure, assai mi sono speso per lamministrazione uscente e per la mia comunità.

Considerato la ristrettezza necessaria per un comunicato stampa, elencherò solamente alcune delle tante cose di cui mi sono occupato in modo costante e incisivo. Facendo quotidianamente da raccordo tra la stessa casa comunale e le istanze, esigenze e problemi dei cittadini, piccoli e grandi.

Il tutto sintetizzato al massimo: In prima linea durante la pandemia da Covid, a fianco dei cittadini in ogni momento e per tutto il periodo, sia nelle esigenze generali come in quelle personali; Un servizio di interesse pubblico, come per la installazione del Postamat presso lufficio postale locale, dopo anni di battaglie e impegno; Interessamento costante presso Regione Basilicata e Governo nazionale per fare arrivare risorse per la realizzazione di opere pubbliche, in particolar modo limportante finanziamento per la sistemazione dellarea delle grotte arenarie, un vero gioiello naturalistico per la nostra città.

Così che di fronte a questo impegno, mi aspettavo quanto meno un gesto di gratitudine e rispetto. Ma niente, e non solamente nei confronti di chi scrive ma anche degli altri consiglieri uscenti di maggioranza. Tale atto di ingratitudine subito, non mi farà retrocedere dal mio impegno sociale, che continuerò a produrre con ancora maggiore lena, anche fuori dallassise comunale. Nellesclusivo interesse della mia comunità.

25/04/2026

Nicola Lista -Consigliere Comunale

San Giorgio Lucano