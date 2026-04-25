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La voce della Politica
|Spi Cgil Basilicata sostiene mobilitazione su sanità nel Senisese
25/04/2026
|Lo Spi Cgil di Basilicata sostiene la mobilitazione sul futuro delle Case di comunità e dellassistenza locale partita da Senise. "Una mobilitazione giusta del territorio a difesa e tutela del proprio diritto alla salute - afferma il segretario generale Spi Cgil Basilicata, Angelo Summa - Un confronto che riguarda da vicino cittadini, famiglie e aree interne, su un tema centrale per il presente e il futuro della sanità territoriale. Non si può privare il territorio di servizi importanti a tutela della propria salute. Resta incomprensibile la scelta di riconoscere al territorio di Senise la casa di comunità hub, presidio fondamentale per garantire servizi unitamente al rilancio dellospedale di Chiaromonte. Sosterremo con la nostra mobilitazione una sanità uguale per tutti i lucani".
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|25/04/2026 - Spi Cgil Basilicata sostiene mobilitazione su sanità nel Senisese
Lo Spi Cgil di Basilicata sostiene la mobilitazione sul futuro delle Case di comunità e dellassistenza locale partita da Senise. "Una mobilitazione giusta del territorio a difesa e tutela del proprio diritto alla salute - afferma il segretario generale Spi Cgil Basilicata, ...-->continua
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|24/04/2026 - Sanità, Latronico alle commissioni consiliari
Nel corso della seduta congiunta delle Commissioni consiliari che si è tenuta ieri presso il Parlamentino del Consiglio regionale, lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha fatto il punto sulla situazione del sistema sanita...-->continua
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|24/04/2026 - BCC Senise: ''Malasanità nel Senisese''
Nel corso dellincontro svoltosi ieri sera presso la sezione di Basilicata Casa Comune, è emersa con forza la necessità di riportare al centro del dibattito pubblico il tema della sanità nel Senisese, una questione che richiede risposte concrete e una forte as...-->continua
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|24/04/2026 - Chiorazzo: Sanità nel Senisese al collasso. Basta scelte calate dallalto''
La situazione della sanità nel Senisese è ormai oltre il livello di guardia. Le denunce dei sindaci dellarea e del comitato a difesa della sanità territoriale confermano uno stato comatoso dei servizi sanitari lucani che non può più essere ignorato.
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|24/04/2026 - SIFUS denuncia: Senisese abbandonato, sanità negata e diritti calpestati
Larea del Senisese continua ad essere penalizzato e privo dei servizi essenziali, a partire da quello più importante: la sanità.
Il SIFUS Basilicata (Sindacato Fondato sullUnità e la Stabilizzazione) denuncia una condizione ormai non più tollerabile, in ...-->continua
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|24/04/2026 - Un nuovo 25 aprile per i giovani, veri anticorpi per la libertà del Paese''
Che questo sia un nuovo 25 aprile, una nuova primavera che ha visto, e vedrà, i giovani protagonisti di una nuova stagione di valorizzazione e custodia dei valori della Resistenza, della Costituzione e dei diritti di tutte e tutti: è un auspicio ma anche un a...-->continua
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|24/04/2026 - Sanità nel Senisese, la Sindaca di Senise: Nessuna contrapposizione. Priorità ai servizi
Comunicato. Si ringrazia per la pubblicazione.
In riferimento alla vicenda sulla sanità che sta interessando il Senisese, desidero intervenire per chiarire la mia posizione e contribuire a riportare il confronto su toni più sereni e costruttivi.
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