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Spi Cgil Basilicata sostiene mobilitazione su sanità nel Senisese

25/04/2026

Lo Spi Cgil di Basilicata sostiene la mobilitazione sul futuro delle Case di comunità e dellassistenza locale partita da Senise. "Una mobilitazione giusta del territorio a difesa e tutela del proprio diritto alla salute - afferma il segretario generale Spi Cgil Basilicata, Angelo Summa - Un confronto che riguarda da vicino cittadini, famiglie e aree interne, su un tema centrale per il presente e il futuro della sanità territoriale. Non si può privare il territorio di servizi importanti a tutela della propria salute. Resta incomprensibile la scelta di riconoscere al territorio di Senise la casa di comunità hub, presidio fondamentale per garantire servizi unitamente al rilancio dellospedale di Chiaromonte. Sosterremo con la nostra mobilitazione una sanità uguale per tutti i lucani".



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Comunicato. Si ringrazia per la pubblicazione.


In riferimento alla vicenda sulla sanità che sta interessando il Senisese, desidero intervenire per chiarire la mia posizione e contribuire a riportare il confronto su toni più sereni e costruttivi. ...-->continua

















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