-->
|
La voce della Politica
|BCC Senise: ''Malasanità nel Senisese''
24/04/2026
|Nel corso dellincontro svoltosi ieri sera presso la sezione di Basilicata Casa Comune, è emersa con forza la necessità di riportare al centro del dibattito pubblico il tema della sanità nel Senisese, una questione che richiede risposte concrete e una forte assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni.
Il territorio vive da tempo una condizione di crescente difficoltà sul piano dei servizi sanitari, aggravata da criticità che incidono direttamente sul diritto alla salute dei cittadini. In questo quadro, riteniamo indispensabile insistere sulla richiesta di istituire a Senise un hub sanitario che si inserisca in modo organico nel sistema di programmazione territoriale, contribuendo a completare e rafforzare la rete dei servizi. Una proposta che non si pone in contrapposizione ad altre realtà territoriali, ma punta a rendere più efficace lorganizzazione sanitaria complessiva, garantendo maggiore prossimità e migliori risposte ai cittadini.
Alla luce della gravità della situazione, riteniamo necessario promuovere un percorso condiviso e unitario. Per questo ci facciamo promotori di un incontro tra tutte le forze politiche di Senise, per aprire un confronto sul futuro della sanità nel territorio e definire iniziative comuni a difesa degli interessi della comunità.
La tutela della salute pubblica deve diventare terreno di convergenza e azione comune.
Nei prossimi giorni lavoreremo affinché questo confronto possa concretizzarsi rapidamente, coinvolgendo rappresentanze politiche e realtà sociali del territorio, nella convinzione che solo attraverso un impegno condiviso si possano ottenere risultati concreti per il Senisese.
|
archivio
|La Voce della Politica
|24/04/2026 - Sanità, Latronico alle commissioni consiliari
Nel corso della seduta congiunta delle Commissioni consiliari che si è tenuta ieri presso il Parlamentino del Consiglio regionale, lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha fatto il punto sulla situazione del sistema sanitario regionale, ...-->continua
|
|
|24/04/2026 - BCC Senise: ''Malasanità nel Senisese''
Nel corso dellincontro svoltosi ieri sera presso la sezione di Basilicata Casa Comune, è emersa con forza la necessità di riportare al centro del dibattito pubblico il tema della sanità nel Senisese, una questione che richiede risposte concrete e una forte as...-->continua
|
|
|24/04/2026 - Chiorazzo: Sanità nel Senisese al collasso. Basta scelte calate dallalto''
La situazione della sanità nel Senisese è ormai oltre il livello di guardia. Le denunce dei sindaci dellarea e del comitato a difesa della sanità territoriale confermano uno stato comatoso dei servizi sanitari lucani che non può più essere ignorato.
-->continua
|
|
|24/04/2026 - SIFUS denuncia: Senisese abbandonato, sanità negata e diritti calpestati
Larea del Senisese continua ad essere penalizzato e privo dei servizi essenziali, a partire da quello più importante: la sanità.
Il SIFUS Basilicata (Sindacato Fondato sullUnità e la Stabilizzazione) denuncia una condizione ormai non più tollerabile, in ...-->continua
|
|
|24/04/2026 - Un nuovo 25 aprile per i giovani, veri anticorpi per la libertà del Paese''
Che questo sia un nuovo 25 aprile, una nuova primavera che ha visto, e vedrà, i giovani protagonisti di una nuova stagione di valorizzazione e custodia dei valori della Resistenza, della Costituzione e dei diritti di tutte e tutti: è un auspicio ma anche un a...-->continua
|
|
|24/04/2026 - Sanità nel Senisese, la Sindaca di Senise: Nessuna contrapposizione. Priorità ai servizi
Comunicato. Si ringrazia per la pubblicazione.
In riferimento alla vicenda sulla sanità che sta interessando il Senisese, desidero intervenire per chiarire la mia posizione e contribuire a riportare il confronto su toni più sereni e costruttivi.
...-->continua
|
|
|24/04/2026 - Forestali Basilicata: USB chiede 150 giornate lavorative e unificazione platee
Unificazione delle tre platee, Forestale, SAAP e ASA
150 giornate lavorative per tutti. Sono queste le richieste più urgenti proposte dalla USB Basilicata per i lavoratori forestali, in previsione dellavvio dei cantieri dal prossimo 4 Maggio e per la cost...-->continua
|
|