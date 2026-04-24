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La voce della Politica
|Un nuovo 25 aprile per i giovani, veri anticorpi per la libertà del Paese''
24/04/2026
|Che questo sia un nuovo 25 aprile, una nuova primavera che ha visto, e vedrà, i giovani protagonisti di una nuova stagione di valorizzazione e custodia dei valori della Resistenza, della Costituzione e dei diritti di tutte e tutti: è un auspicio ma anche un appello ai giovani, che rappresentano oggi gli anticorpi contro il virus dei nuovi fascismi, delle nuove intolleranze e dellodio che sta imperversando in Italia, come nel mondo, e che anche in Basilicata ha visto i germi di associazioni neonaziste farsi spazio nella società. Così, in una nota, la presidente provinciale di Potenza dellAnpi, Maria Rosaria DAnzi. Anche nella nostra regione ha proseguito DAnzi si sono estese indagini su gruppuscoli di neofascisti, per lo più giovani, attratti dalle becere ideologie di razzismo e odio. Ma proprio sui giovani si fonda una nuova primavera di resistenza, come hanno dimostrato le grandi manifestazioni per la pace contro i conflitti e i genocidi in atto, e l'ampia e decisiva partecipazione al recente voto referendario in difesa della Costituzione antifascista, nata dalla Resistenza. Sono innanzitutto loro gli anticorpi contro ogni tentativo di sottrazione dei diritti che, come ci insegna lattualità, non sono conquistati una volta per tutte, ma devono essere costantemente presidiati e difesi. Questanno lAnpi celebrerà il suo 82/o anniversario: La storia dellAnpi ha proseguito DAnzi - è nella storia dItalia, grazie a quelle donne a quegli uomini che nel momento più buio per il nostro Paese ebbero il coraggio di guardare al futuro e di gettare le basi per unItalia libera e democratica. Nellanno in cui si celebra l80/o anniversario della Repubblica e del voto alle donne abbiamo il dovere morale di ricordare che proprio sulle donne, se catturate, la violenza si faceva ancora più brutale. Teresa Mattei, staffetta partigiana e madre costituente raccontò cosa succedeva se i nazisti catturavano una giovane donna: lei fu violentata e si salvò dallesecuzione lanciandosi da una finestra. Dati alla mano, 70 mila circa furono le giovani che presero parte alla Resistenza, di cui 35 mila riconosciute come partigiane. Numeri certamente sottostimati, dal momento che non tutte le donne che parteciparono alla lotta di Liberazione ne chiesero poi il riconoscimento. A distanza di ottantuno anni dalla Liberazione, la Resistenza continua oggi contro i quotidiani e reiterati rigurgiti fascisti più o meno espliciti ai quali siamo costretti ad assistere. La Resistenza continua contro la guerra, contro i tentativi di modifica della Carta costituzionale, contro gli attacchi alle donne e ai loro diritti, contro gli attacchi al lavoro, alle libertà, contro i diritti dei migranti, dei detenuti, dei senza voce, contro le ingiustizie e la corruzione diffuse. Le partigiane e i partigiani scelsero con coraggio da che parte stare. Oggi è nostro dovere seguire il loro esempio. Perché l'antifascismo non è vuota retorica ma una visione del mondo".
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archivio
|La Voce della Politica
|24/04/2026 - Sanità, Latronico alle commissioni consiliari
Nel corso della seduta congiunta delle Commissioni consiliari che si è tenuta ieri presso il Parlamentino del Consiglio regionale, lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha fatto il punto sulla situazione del sistema sanitario regionale, ...-->continua
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|24/04/2026 - BCC Senise: ''Malasanità nel Senisese''
Nel corso dellincontro svoltosi ieri sera presso la sezione di Basilicata Casa Comune, è emersa con forza la necessità di riportare al centro del dibattito pubblico il tema della sanità nel Senisese, una questione che richiede risposte concrete e una forte as...-->continua
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|24/04/2026 - Chiorazzo: Sanità nel Senisese al collasso. Basta scelte calate dallalto''
La situazione della sanità nel Senisese è ormai oltre il livello di guardia. Le denunce dei sindaci dellarea e del comitato a difesa della sanità territoriale confermano uno stato comatoso dei servizi sanitari lucani che non può più essere ignorato.
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|24/04/2026 - SIFUS denuncia: Senisese abbandonato, sanità negata e diritti calpestati
Larea del Senisese continua ad essere penalizzato e privo dei servizi essenziali, a partire da quello più importante: la sanità.
Il SIFUS Basilicata (Sindacato Fondato sullUnità e la Stabilizzazione) denuncia una condizione ormai non più tollerabile, in ...-->continua
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|24/04/2026 - Un nuovo 25 aprile per i giovani, veri anticorpi per la libertà del Paese''
Che questo sia un nuovo 25 aprile, una nuova primavera che ha visto, e vedrà, i giovani protagonisti di una nuova stagione di valorizzazione e custodia dei valori della Resistenza, della Costituzione e dei diritti di tutte e tutti: è un auspicio ma anche un a...-->continua
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|24/04/2026 - Sanità nel Senisese, la Sindaca di Senise: Nessuna contrapposizione. Priorità ai servizi
Comunicato. Si ringrazia per la pubblicazione.
In riferimento alla vicenda sulla sanità che sta interessando il Senisese, desidero intervenire per chiarire la mia posizione e contribuire a riportare il confronto su toni più sereni e costruttivi.
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|24/04/2026 - Forestali Basilicata: USB chiede 150 giornate lavorative e unificazione platee
Unificazione delle tre platee, Forestale, SAAP e ASA
150 giornate lavorative per tutti. Sono queste le richieste più urgenti proposte dalla USB Basilicata per i lavoratori forestali, in previsione dellavvio dei cantieri dal prossimo 4 Maggio e per la cost...-->continua
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