La situazione della sanità nel Senisese è ormai oltre il livello di guardia. Le denunce dei sindaci dellarea e del comitato a difesa della sanità territoriale confermano uno stato comatoso dei servizi sanitari lucani che non può più essere ignorato.



Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo.



Preoccupa, in particolare, la scarsa considerazione che si registra proprio in una fase in cui sarebbe necessario ripensare scelte errate del passato, che hanno determinato una compressione dei servizi sanitari territoriali. La delocalizzazione del distretto sanitario di Senise e la previsione di una Casa di Comunità spoke, con minori servizi, hanno penalizzato ulteriormente unarea già fragile, allontanando prestazioni essenziali dai cittadini e aggravando disagi già evidenti. Oggi quelle scelte vanno riconsiderate e ricondotte dentro una più equa distribuzione dei servizi sul territorio.



Ma il problema è più profondo - sottolinea Chiorazzo - e riguarda lassenza totale di programmazione da parte del governo regionale guidato da Vito Bardi. Il rinnovo di appena un mese del direttore dellAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo, la principale azienda ospedaliera lucana, è lennesima dimostrazione di una gestione improvvisata, senza visione e senza rispetto per un settore strategico come quello della sanità. A ciò si aggiunge una linea politica sempre più evidente nelle nomine dei manager sanitari, spesso provenienti da fuori regione, che sembrano rispondere più allesigenza di accontentare i desiderata di protettori politici nazionali che a criteri di competenza, radicamento territoriale e conoscenza dei bisogni reali delle comunità lucane.



Una gestione fallimentare - prosegue Chiorazzo - che oggi si traduce in scelte che sacrificano i territori più deboli. Non da ultimo, lazione dellAzienda Sanitaria Locale di Potenza, guidata dal campano De Filippis, appare sempre più orientata a rispondere a equilibri politici piuttosto che ai bisogni reali delle comunità. Si continua a concentrare servizi sanitari in aree già dotate di strutture ospedaliere, mentre il Senisese, che conta oltre 40 mila cittadini ed è già stato privato di un distretto sanitario, viene progressivamente desertificato. È una scelta inaccettabile che costringe sempre più persone a rivolgersi fuori regione per ottenere cure adeguate.



Ancora più grave è il comportamento di chi si pavoneggia come rappresentante e difensore del territorio quando si tratta di intestarsi finanziamenti pubblici, ma poi tace e resta immobile quando cè da difendere concretamente i diritti delle comunità locali. Il Senisese non può essere sacrificato per equilibri interni o per favorire interessi di parte.



La sanità territoriale - conclude Chiorazzo - va rafforzata, non smantellata. Le scelte devono essere condivise con i territori e basate su criteri di equità e accessibilità, non su logiche politiche. Raccogliamo il grido di dolore dei cittadini e degli amministratori locali. Non cè più tempo. La Regione intervenga subito per garantire servizi adeguati e restituire dignità a un territorio che non può essere lasciato indietro.