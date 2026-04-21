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La voce della Politica
|P.O. Policoro, Silletti visita il Laboratorio Patologia Clinica
21/04/2026
|In qualità di Garante regionale per il diritto alla salute, oggi ho svolto una visita istituzionale presso il Laboratorio di Patologia Clinica del P.O. Giovanni Paolo II di Policoro, accompagnata dal dott. Domenico DellEdera. È stata unesperienza che va oltre laspetto tecnico: un incontro con una realtà sanitaria che rappresenta un punto di riferimento concreto, vivo e in continua evoluzione per tutto il territorio. Lo dichiara la Garante regionale per la salute, Tiziana Silletti, che aggiunge:
Il Laboratorio di Policoro si conferma una eccellenza della sanità lucana, capace di coniugare competenza, innovazione e organizzazione, offrendo prestazioni di altissimo livello e rispondendo con efficacia ai bisogni di salute dei cittadini. In questo quadro assume un valore particolarmente rilevante lattività di autoimmunità, erogata esclusivamente presso la sede di Policoro, che rende la struttura un presidio unico nel panorama regionale. A ciò si affianca anche il contributo del Bertello, che arricchisce ulteriormente il profilo diagnostico del laboratorio.
Un elemento di grande modernità evidenzia la Garante - è rappresentato dal servizio Nurex, che contribuisce a rendere i processi diagnostici più rapidi, efficienti e integrati, migliorando la qualità complessiva delle prestazioni erogate. Ma ciò che emerge con forza, e che merita di essere sottolineato con chiarezza, è il ruolo strategico di Policoro per lintero territorio. Il Laboratorio di Patologia Clinica del P.O. Giovanni Paolo II non è soltanto un servizio sanitario locale: è un presidio strategico per tutta larea sud della Basilicata e per i territori limitrofi, capace di ridurre le distanze sanitarie, garantire prossimità, evitare mobilità passiva e offrire risposte diagnostiche avanzate direttamente sul territorio. Policoro, in questo senso, rappresenta un nodo fondamentale della rete sanitaria regionale, un punto in cui si concentrano competenze, tecnologie e capacità organizzative che rafforzano lintero sistema pubblico.
Nel corso della visita, il dott. Domenico DellEdera ha dichiarato: Da circa un anno e mezzo il laboratorio di patologia clinica di Policoro /Tinchi si è rivitalizzato. La sua attività riferita al 2025 di 2milioni di euro ed è in continua ascesa grazie anche allintroduzione di nuove metodiche che consentiranno lo studio di nuovi analiti importanti per la stratificazione del rischio trombotico e cardio vascolare.
Queste parole descrivono un percorso di crescita reale, fondato sullinnovazione scientifica e sul rafforzamento della capacità diagnostica, con importanti ricadute sulla prevenzione e sulla salute pubblica. Oggi più che mai - conclude - emerge una certezza: rafforzare Policoro significa rafforzare lintera sanità del territorio, investendo su un presidio che non solo risponde ai bisogni attuali, ma anticipa quelli futuri, con una visione moderna, integrata e profondamente radicata nella tutela del diritto alla salute.
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