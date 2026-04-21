In qualità di Garante regionale per il diritto alla salute, oggi ho svolto una visita istituzionale presso il Laboratorio di Patologia Clinica del P.O. Giovanni Paolo II di Policoro, accompagnata dal dott. Domenico DellEdera. È stata unesperienza che va oltre laspetto tecnico: un incontro con una realtà sanitaria che rappresenta un punto di riferimento concreto, vivo e in continua evoluzione per tutto il territorio. Lo dichiara la Garante regionale per la salute, Tiziana Silletti, che aggiunge:



Il Laboratorio di Policoro si conferma una eccellenza della sanità lucana, capace di coniugare competenza, innovazione e organizzazione, offrendo prestazioni di altissimo livello e rispondendo con efficacia ai bisogni di salute dei cittadini. In questo quadro assume un valore particolarmente rilevante lattività di autoimmunità, erogata esclusivamente presso la sede di Policoro, che rende la struttura un presidio unico nel panorama regionale. A ciò si affianca anche il contributo del Bertello, che arricchisce ulteriormente il profilo diagnostico del laboratorio.



Un elemento di grande modernità  evidenzia la Garante - è rappresentato dal servizio Nurex, che contribuisce a rendere i processi diagnostici più rapidi, efficienti e integrati, migliorando la qualità complessiva delle prestazioni erogate. Ma ciò che emerge con forza, e che merita di essere sottolineato con chiarezza, è il ruolo strategico di Policoro per lintero territorio. Il Laboratorio di Patologia Clinica del P.O. Giovanni Paolo II non è soltanto un servizio sanitario locale: è un presidio strategico per tutta larea sud della Basilicata e per i territori limitrofi, capace di ridurre le distanze sanitarie, garantire prossimità, evitare mobilità passiva e offrire risposte diagnostiche avanzate direttamente sul territorio. Policoro, in questo senso, rappresenta un nodo fondamentale della rete sanitaria regionale, un punto in cui si concentrano competenze, tecnologie e capacità organizzative che rafforzano lintero sistema pubblico.



Nel corso della visita, il dott. Domenico DellEdera ha dichiarato: Da circa un anno e mezzo il laboratorio di patologia clinica di Policoro /Tinchi si è rivitalizzato. La sua attività riferita al 2025 di 2milioni di euro ed è in continua ascesa grazie anche allintroduzione di nuove metodiche che consentiranno lo studio di nuovi analiti importanti per la stratificazione del rischio trombotico e cardio vascolare.



Queste parole descrivono un percorso di crescita reale, fondato sullinnovazione scientifica e sul rafforzamento della capacità diagnostica, con importanti ricadute sulla prevenzione e sulla salute pubblica. Oggi più che mai - conclude - emerge una certezza: rafforzare Policoro significa rafforzare lintera sanità del territorio, investendo su un presidio che non solo risponde ai bisogni attuali, ma anticipa quelli futuri, con una visione moderna, integrata e profondamente radicata nella tutela del diritto alla salute.



