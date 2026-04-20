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Chiorazzo e Vizziello: ''Compensazioni ambientali usate per spese ordinarie invece che per il Non Oil''

20/04/2026

Il Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune terrà una conferenza stampa giovedì 23 aprile alle ore 11.00, presso la Sala riunioni della Vice Presidenza  4° piano Palazzo del Consiglio Regionale, per illustrare nel dettaglio il pacchetto di interrogazioni consiliari che i consiglieri Angelo Chiorazzo, Vice Presidente del Consiglio Regionale, e Gianni Vizziello, Presidente del Gruppo, hanno predisposto in merito ai nuovi progetti Non Oil approvati, sul progetto Lucas e sul Bonus Gas, misure finanziate con le risorse provenienti dalle royalties petrolifere, dalla vendita del gas e dalle compensazioni ambientali derivanti dagli accordi con Eni/Shell e Total/Shell/Mitsui.



Nel corso della conferenza stampa, i consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, proseguendo le attività di controllo sulluso di centinaia di milioni di euro dovute ai lucani a seguito delle estrazioni petrolifere, evidenzieranno le contraddizioni che riguardano i nuovi progetti sostenibili approvati per diverse decine di milioni di euro, i ritardi nellattuazione del progetto Lucas e gli aggiornamenti in merito alla misura Bonus Gas.



La conferenza stampa offrirà così un quadro completo e aggiornato su una delle più rilevanti partite strategiche per il futuro della Basilicata trasformata ormai in una misura a copertura di spese ordinarie del bilancio, sottraendo ingenti risorse che invece sono vincolate allo sviluppo e agli investimenti nel settore Non Oil per creare posti di lavoro per i giovani lucani. Su questo tema Basilicata Casa Comune ritiene necessario continuare a sollecitare un percorso di piena trasparenza istituzionale, responsabilità amministrativa e coerenza con gli impegni assunti nei confronti della comunità lucana.



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