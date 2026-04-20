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La voce della Politica
|Oss, Lacorazza scrive a Latronico: valutare percorsi rafforzamento
20/04/2026
|Dopo le audizioni in IV Ccp dei sindacati di categoria dalle quali è emersa la carenza cronica dellOperatore Socio Sanitario (Oss) nelle strutture sanitarie lucane, abbiamo scritto allassessore Cosimo Latronico e al direttore del Dipartimento Nicola Tripaldi, per porre un tema più generale in ordine alla figura di OSS, e di altre sue figure evolutive, chiedendo in prima istanza approfondimenti in merito alle attuali procedure di funzionamento ai fini del conseguimento della relativa qualifica professionale. Lo dichiara il Capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
Si tratta innanzitutto di superare difficoltà organizzative, sovraccarichi di lavoro e ripercussioni sulla tenuta dei servizi e sulla qualità dellassistenza e delle cure, e per cui sono state proposte: la proroga della graduatoria OSS del concorso unico regionale, ormai prossima alla scadenza; la revisione dei piani triennali dei fabbisogni delle Aziende sanitarie lucane con incremento dei posti destinati agli Operatori Socio Sanitari; lo scorrimento della suddetta graduatoria, anziché ricorrere a nuove procedure concorsuali.
Per queste ragioni evidenzia Lacorazza abbiamo chiesto anche di valutare anche altri percorsi che attengono a una maggiore possibilità/opportunità, anche rispetto ai costi, per la qualificazione di questo tipo di professione, utile non solo al sistema sanitario, ma anche nella prospettiva di un welfare e di un sistema del Terzo settore che avrà sempre più bisogno di reti, di cure e di benessere della popolazione, in particolare quella anziana, in coerenza con le iniziative da noi proposte e avviate in questi giorni
Ricordiamo conclude Lacorazza che in altre Regioni sono stati attivati anche altri canali formativi (esempio progetto GOL) e accordi con le scuole ad indirizzo socio sanitario, strade che potrebbero essere percorribili anche in Basilicata.
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|La Voce della Politica
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|20/04/2026 - Oss, Lacorazza scrive a Latronico: valutare percorsi rafforzamento
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|20/04/2026 - Bardi: benvenuto al Procuratore Falvo
Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha rivolto il benvenuto al nuovo Procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Falvo, sottolineandone il profilo istituzionale, il rigore e il ruolo centrale della giustizia per legalità, coesione social...-->continua
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Unaccelerazione sui tempi dei lavori lungo la statale 658 Potenza-Melfi. È questa lesigenza cui dare riscontro, emersa nel corso dellincontro convocato dallassessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, svoltosi in Regione con il responsabile Anas Basilic...-->continua
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|20/04/2026 - Francavilla in Sinni, Romano Cupparo annuncia la ricandidatura
Il sindaco di Francavilla in Sinni Romano Cupparo ha annunciato ufficialmente la sua ricandidatura alla guida del Comune.
Si tratta, ha spiegato, di un percorso nato da un movimento civico costruito nel tempo attraverso il confronto tra diverse componenti ...-->continua
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|20/04/2026 - ''Necessarie precisazioni sulla riqualificazione Zuccherificio di Policoro''
In qualità di consigliere comunale della Città di Policoro saluto positivamente la notizia
del finanziamento per la riqualificazione della zona dellEx Zuccherificio, dove verrà realizzato un centro di ricerca e innovazione sulla povertà energetica.
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|20/04/2026 - Cupparo: impianti sportivi e Agenzia dello Sport
Con la promozione del Melfi in serie D e dellInvicta Matera al torneo di Eccellenza i campionati di calcio dilettanti interregionale e quello regionale si arricchiscono della presenza di due squadre prestigiose che hanno avuto una grande storia passata e son...-->continua
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