Dopo le audizioni in IV Ccp dei sindacati di categoria dalle quali è emersa la carenza cronica dellOperatore Socio Sanitario (Oss) nelle strutture sanitarie lucane, abbiamo scritto allassessore Cosimo Latronico e al direttore del Dipartimento Nicola Tripaldi, per porre un tema più generale in ordine alla figura di OSS, e di altre sue figure evolutive, chiedendo in prima istanza approfondimenti in merito alle attuali procedure di funzionamento ai fini del conseguimento della relativa qualifica professionale. Lo dichiara il Capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:



Si tratta innanzitutto di superare difficoltà organizzative, sovraccarichi di lavoro e ripercussioni sulla tenuta dei servizi e sulla qualità dellassistenza e delle cure, e per cui sono state proposte: la proroga della graduatoria OSS del concorso unico regionale, ormai prossima alla scadenza; la revisione dei piani triennali dei fabbisogni delle Aziende sanitarie lucane con incremento dei posti destinati agli Operatori Socio Sanitari; lo scorrimento della suddetta graduatoria, anziché ricorrere a nuove procedure concorsuali.



Per queste ragioni  evidenzia Lacorazza  abbiamo chiesto anche di valutare anche altri percorsi che attengono a una maggiore possibilità/opportunità, anche rispetto ai costi, per la qualificazione di questo tipo di professione, utile non solo al sistema sanitario, ma anche nella prospettiva di un welfare e di un sistema del Terzo settore che avrà sempre più bisogno di reti, di cure e di benessere della popolazione, in particolare quella anziana, in coerenza con le iniziative da noi proposte e avviate in questi giorni



Ricordiamo  conclude Lacorazza  che in altre Regioni sono stati attivati anche altri canali formativi (esempio progetto GOL) e accordi con le scuole ad indirizzo socio sanitario, strade che potrebbero essere percorribili anche in Basilicata.