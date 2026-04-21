Rivolgo un saluto istituzionale e i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, Camillo Falvo. Lavvio del suo incarico rappresenta un passaggio significativo per il presidio della legalità nel nostro territorio. Lo dichiara il consigliere regionale di FI, Gianuario Aliandro, che aggiunge:



Le sue prime parole evidenziano unimpostazione fondata su rigore, equilibrio e senso delle istituzioni, elementi essenziali per rafforzare la fiducia dei cittadini. La Basilicata ha bisogno di istituzioni credibili e di un sistema giudiziario capace di garantire trasparenza, tutela dei diritti e rispetto delle regole.



In questo contesto  prosegue Aliandro - il ruolo della magistratura resta centrale per accompagnare i processi di crescita e coesione sociale. Nel pieno rispetto delle competenze, auspico uninterlocuzione istituzionale improntata alla collaborazione e alla responsabilità, sempre nellinteresse della comunità.



Al Procuratore Falvo  conclude Aliandro - rinnovo gli auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà svolgere il proprio incarico con autorevolezza e spirito di servizio.



