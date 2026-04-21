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La voce della Politica
|Insediamento procuratore Falvo, gli auguri di Aliandro
21/04/2026
|Rivolgo un saluto istituzionale e i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, Camillo Falvo. Lavvio del suo incarico rappresenta un passaggio significativo per il presidio della legalità nel nostro territorio. Lo dichiara il consigliere regionale di FI, Gianuario Aliandro, che aggiunge:
Le sue prime parole evidenziano unimpostazione fondata su rigore, equilibrio e senso delle istituzioni, elementi essenziali per rafforzare la fiducia dei cittadini. La Basilicata ha bisogno di istituzioni credibili e di un sistema giudiziario capace di garantire trasparenza, tutela dei diritti e rispetto delle regole.
In questo contesto prosegue Aliandro - il ruolo della magistratura resta centrale per accompagnare i processi di crescita e coesione sociale. Nel pieno rispetto delle competenze, auspico uninterlocuzione istituzionale improntata alla collaborazione e alla responsabilità, sempre nellinteresse della comunità.
Al Procuratore Falvo conclude Aliandro - rinnovo gli auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà svolgere il proprio incarico con autorevolezza e spirito di servizio.
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archivio
|La Voce della Politica
|21/04/2026 - Lacorazza: ''sanità regionale, evitare sconquassi''
Torno a ribadire: è in discussione il Piano Sanitario Regionale, lASP eviti scelte che nellArea sud della Basilicata rischiano di produrre ulteriori sconquassi. Dove siamo? Ad un deficit della sanità lucana tra i 55 e i 60 milioni - che asseta ed affama anche gli agricolto...-->continua
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|21/04/2026 - Forestazione, Lacorazza: riforme e risorse
Se lesito del tavolo tecnico sulla forestazione, giustamente chiesto ed ottenuto dai sindacati, si concluderà con qualche giornata in più per addetto di alcune platee, non potremo che registrare un avanzamento positivo; non 150 giornate per tutte e tutti ma ...-->continua
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|21/04/2026 - Insediamento procuratore Falvo, gli auguri di Aliandro
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|20/04/2026 - Chiorazzo e Vizziello: ''Compensazioni ambientali usate per spese ordinarie invece che per il Non Oil''
Il Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune terrà una conferenza stampa giovedì 23 aprile alle ore 11.00, presso la Sala riunioni della Vice Presidenza 4° piano Palazzo del Consiglio Regionale, per illustrare nel dettaglio il pacchetto di interrogazioni con...-->continua
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|20/04/2026 - Oss, Lacorazza scrive a Latronico: valutare percorsi rafforzamento
Dopo le audizioni in IV Ccp dei sindacati di categoria dalle quali è emersa la carenza cronica dellOperatore Socio Sanitario (Oss) nelle strutture sanitarie lucane, abbiamo scritto allassessore Cosimo Latronico e al direttore del Dipartimento Nicola Tripald...-->continua
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|20/04/2026 - Bardi: benvenuto al Procuratore Falvo
Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha rivolto il benvenuto al nuovo Procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Falvo, sottolineandone il profilo istituzionale, il rigore e il ruolo centrale della giustizia per legalità, coesione social...-->continua
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|20/04/2026 - PotenzaMelfi, lavori sulla statale 658: richiesta laccelerazione dei cantieri per ridurre i disagi
Unaccelerazione sui tempi dei lavori lungo la statale 658 Potenza-Melfi. È questa lesigenza cui dare riscontro, emersa nel corso dellincontro convocato dallassessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, svoltosi in Regione con il responsabile Anas Basilic...-->continua
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