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Insediamento procuratore Falvo, gli auguri di Aliandro

21/04/2026

Rivolgo un saluto istituzionale e i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, Camillo Falvo. Lavvio del suo incarico rappresenta un passaggio significativo per il presidio della legalità nel nostro territorio. Lo dichiara il consigliere regionale di FI, Gianuario Aliandro, che aggiunge:

Le sue prime parole evidenziano unimpostazione fondata su rigore, equilibrio e senso delle istituzioni, elementi essenziali per rafforzare la fiducia dei cittadini. La Basilicata ha bisogno di istituzioni credibili e di un sistema giudiziario capace di garantire trasparenza, tutela dei diritti e rispetto delle regole.

In questo contesto  prosegue Aliandro - il ruolo della magistratura resta centrale per accompagnare i processi di crescita e coesione sociale. Nel pieno rispetto delle competenze, auspico uninterlocuzione istituzionale improntata alla collaborazione e alla responsabilità, sempre nellinteresse della comunità.

Al Procuratore Falvo  conclude Aliandro - rinnovo gli auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà svolgere il proprio incarico con autorevolezza e spirito di servizio.




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