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La voce della Politica
|Bardi: benvenuto al Procuratore Falvo
20/04/2026
|Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha rivolto il benvenuto al nuovo Procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Falvo, sottolineandone il profilo istituzionale, il rigore e il ruolo centrale della giustizia per legalità, coesione sociale e sviluppo del territorio.
Rivolgo, a nome della Regione Basilicata e dellintera comunità lucana, il più cordiale benvenuto al nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, Francesco Falvo.
Le sue prime dichiarazioni restituiscono un profilo di alto spessore istituzionale, improntato al rigore, al senso dello Stato e alla piena consapevolezza del ruolo centrale della giustizia per la coesione sociale e lo sviluppo dei territori. Un approccio che rafforza la fiducia dei cittadini e contribuisce a consolidare un clima di legalità diffusa.
La Basilicata ha sempre fatto della correttezza amministrativa e del rispetto delle regole un tratto distintivo. In questo quadro, lazione della magistratura rappresenta un presidio fondamentale per garantire equilibrio, trasparenza e tutela dei diritti.
Nel pieno rispetto delle reciproche competenze, auspico un rapporto di collaborazione istituzionale fondato su responsabilità e dialogo, nellinteresse esclusivo dei cittadini e del futuro della nostra regione.
Al Procuratore Falvo rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà interpretare questo incarico con autorevolezza, equilibrio e spirito di servizio.
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archivio
|La Voce della Politica
|20/04/2026 - Chiorazzo e Vizziello: ''Compensazioni ambientali usate per spese ordinarie invece che per il Non Oil''
Il Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune terrà una conferenza stampa giovedì 23 aprile alle ore 11.00, presso la Sala riunioni della Vice Presidenza 4° piano Palazzo del Consiglio Regionale, per illustrare nel dettaglio il pacchetto di interrogazioni consiliari che i c...-->continua
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|20/04/2026 - Oss, Lacorazza scrive a Latronico: valutare percorsi rafforzamento
Dopo le audizioni in IV Ccp dei sindacati di categoria dalle quali è emersa la carenza cronica dellOperatore Socio Sanitario (Oss) nelle strutture sanitarie lucane, abbiamo scritto allassessore Cosimo Latronico e al direttore del Dipartimento Nicola Tripald...-->continua
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|20/04/2026 - Bardi: benvenuto al Procuratore Falvo
Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha rivolto il benvenuto al nuovo Procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Falvo, sottolineandone il profilo istituzionale, il rigore e il ruolo centrale della giustizia per legalità, coesione social...-->continua
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|20/04/2026 - PotenzaMelfi, lavori sulla statale 658: richiesta laccelerazione dei cantieri per ridurre i disagi
Unaccelerazione sui tempi dei lavori lungo la statale 658 Potenza-Melfi. È questa lesigenza cui dare riscontro, emersa nel corso dellincontro convocato dallassessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, svoltosi in Regione con il responsabile Anas Basilic...-->continua
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|20/04/2026 - Francavilla in Sinni, Romano Cupparo annuncia la ricandidatura
Il sindaco di Francavilla in Sinni Romano Cupparo ha annunciato ufficialmente la sua ricandidatura alla guida del Comune.
Si tratta, ha spiegato, di un percorso nato da un movimento civico costruito nel tempo attraverso il confronto tra diverse componenti ...-->continua
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|20/04/2026 - ''Necessarie precisazioni sulla riqualificazione Zuccherificio di Policoro''
In qualità di consigliere comunale della Città di Policoro saluto positivamente la notizia
del finanziamento per la riqualificazione della zona dellEx Zuccherificio, dove verrà realizzato un centro di ricerca e innovazione sulla povertà energetica.
Q...-->continua
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|20/04/2026 - Cupparo: impianti sportivi e Agenzia dello Sport
Con la promozione del Melfi in serie D e dellInvicta Matera al torneo di Eccellenza i campionati di calcio dilettanti interregionale e quello regionale si arricchiscono della presenza di due squadre prestigiose che hanno avuto una grande storia passata e son...-->continua
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