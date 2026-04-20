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Bardi: benvenuto al Procuratore Falvo

20/04/2026

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha rivolto il benvenuto al nuovo Procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Falvo, sottolineandone il profilo istituzionale, il rigore e il ruolo centrale della giustizia per legalità, coesione sociale e sviluppo del territorio.

Rivolgo, a nome della Regione Basilicata e dellintera comunità lucana, il più cordiale benvenuto al nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, Francesco Falvo.
Le sue prime dichiarazioni restituiscono un profilo di alto spessore istituzionale, improntato al rigore, al senso dello Stato e alla piena consapevolezza del ruolo centrale della giustizia per la coesione sociale e lo sviluppo dei territori. Un approccio che rafforza la fiducia dei cittadini e contribuisce a consolidare un clima di legalità diffusa.
La Basilicata ha sempre fatto della correttezza amministrativa e del rispetto delle regole un tratto distintivo. In questo quadro, lazione della magistratura rappresenta un presidio fondamentale per garantire equilibrio, trasparenza e tutela dei diritti.
Nel pieno rispetto delle reciproche competenze, auspico un rapporto di collaborazione istituzionale fondato su responsabilità e dialogo, nellinteresse esclusivo dei cittadini e del futuro della nostra regione.
Al Procuratore Falvo rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà interpretare questo incarico con autorevolezza, equilibrio e spirito di servizio.



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