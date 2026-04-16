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La voce della Politica
|Congedo mestruale a scuola, Lacorazza: depositata mozione
16/04/2026
|Abbiamo depositato questa mattina una mozione per introdurre il congedo mestruale nelle scuole della Basilicata, come misura di equità e tutela del diritto allo studio. Il provvedimento si inserisce nel solco dei principi costituzionali di uguaglianza e mira a rimuovere quegli ostacoli economici, sociali e culturali che possono limitare la piena partecipazione alla vita scolastica. In particolare, si riconosce come il ciclo mestruale possa comportare condizioni di dolore e disagio tali da incidere sulla frequenza e sullapprendimento. Lo afferma Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale.
La mozione prosegue Lacorazza - valorizza le esperienze già avviate sul territorio lucano, come quelle promosse e sostenute dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza e dalla Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, che hanno visto il coinvolgimento attivo di istituzioni scolastiche e rappresentanze studentesche, e impegna la Giunta regionale ad avviare, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale di Basilicata, un percorso condiviso per lelaborazione di linee guida, campagne di sensibilizzazione e progetti sperimentali nelle scuole lucane.
Tra gli obiettivi conclude lesponente del Pd - anche quello di promuovere, a livello nazionale, il riconoscimento del congedo mestruale come strumento di equità, inclusione e civiltà, affinché nessuna studentessa sia costretta a scegliere tra salute e istruzione.
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|16/04/2026 - Congedo mestruale a scuola, Lacorazza: depositata mozione
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