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La voce della Politica
|Potenza, la Consigliera di Parità della Provincia promuove il convegno sul benessere nei luoghi di lavoro
16/04/2026
|Non solo riflessione teorica, ma unesperienza concreta e già sperimentata sul territorio: nasce da qui il convegno Wellbeing sui luoghi di lavoro: salute, nutrizione, ergonomia e stress management per il lavoro del futuro, in programma lunedì 20 aprile 2026 alle ore 16:00 presso la Sala Consiliare della Provincia di Potenza.
Liniziativa, promossa dalla Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, rappresenta un focus per illustrare il percorso virtuoso attuato negli ultimi mesi e caratterizzato da azioni innovative direttamente nei luoghi di lavoro, con lobiettivo di migliorare il benessere organizzativo e la qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.
Attraverso un approccio concreto e capillare, la Consigliera di Parità ha promosso e coordinato una serie di interventi direttamente nelle aziende e negli enti del territorio provinciale, portando la prevenzione e la salute sul campo. Tra le attività realizzate si evidenziano: campagne di screening sanitario rivolte al personale, con particolare attenzione alla prevenzione e alla diagnosi precoce, visite specialistiche in loco, grazie al coinvolgimento di professionisti qualificati in ambito medico e sanitario, momenti di informazione e sensibilizzazione sui corretti stili di vita, sullalimentazione e sulla gestione dello stress, azioni mirate al miglioramento dellergonomia e della sicurezza negli ambienti di lavoro e iniziative specifiche dedicate alla salute e al benessere della donna lavoratrice.
Un modello di intervento innovativo che ha consentito di intercettare bisogni reali, spesso inespressi, e di avvicinare concretamente i servizi sanitari ai luoghi della produzione e dellamministrazione, contribuendo a ridurre le disuguaglianze di accesso alla prevenzione.
Il convegno del 20 aprile, promosso in occasione della Giornata Nazionale della salite della donna, rappresenta un momento di restituzione pubblica di questo lavoro, durante il quale saranno presentati i risultati raggiunti, le criticità emerse e le prospettive di sviluppo, con lobiettivo di consolidare e ampliare tali buone pratiche a livello territoriale.
Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano, della Direttrice Generale Marica Panetta, del Garante delle persone con disabilità Stefano Mele e della Presidente dellOrdine degli Psicologi della Basilicata Caterina Cerbino, i lavori saranno introdotti e coordinati dalla Consigliera di Parità provinciale Simona Bonito, promotrice delliniziativa.
Il programma scientifico si caratterizza per un approccio multidisciplinare, grazie al contributo di esperti ed esperte che approfondiranno i diversi aspetti del benessere lavorativo, la fisioterapia e lergonomia applicata ai contesti professionali, la salute della donna e le specificità legate al lavoro, lequilibrio ormonale e la sua incidenza sulla capacità lavorativa, il rapporto tra alimentazione, metabolismo e performance, il benessere psicologico e le strategie per affrontare lo stress nelle organizzazioni in evoluzione.
Sono inoltre previsti interventi programmati da parte di istituzioni, organizzazioni sindacali e realtà del terzo settore impegnate nella promozione delle pari opportunità e del benessere nei luoghi di lavoro.
Liniziativa si inserisce in una visione più ampia di politiche attive orientate alla centralità della persona, alla sostenibilità sociale e alla costruzione di ambienti lavorativi inclusivi, sani e capaci di rispondere alle sfide del futuro.
Il convegno è realizzato con il patrocinio dellOrdine dei Fisioterapisti della Basilicata e dellOrdine degli Psicologi della Basilicata, e in collaborazione con importanti partner territoriali.
Un appuntamento che non rappresenta solo un momento di confronto, ma un passo concreto verso un nuovo modello di lavoro, in cui salute, prevenzione e benessere diventano elementi strutturali delle politiche organizzative.
Consigliera di parità della Provincia di Potenza
Dott.ssa Simona Bonito
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