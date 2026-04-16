Il Consigliere regionale della Basilicata, Fernando Picerno di Forza Italia, intende richiamare lattenzione su una situazione che definisce una vera e propria vergogna, soprattutto in unepoca in cui si parla costantemente di politiche a sostegno della natalità e del potenziamento dei servizi educativi per linfanzia. Finiscono cento anni di storia!



Non è tollerabile, dichiara Picerno, che una struttura storica come la scuola materna Alcide De Gasperi, ubicata a Potenza in via Petrarca, in una posizione strategica a servizio dei quartieri centrali e semicentrali del capoluogo, sia, ad ora, ancora chiusa.



La struttura - prosegue il Consigliere - risulta inutilizzata per problematiche legate allagibilità a seguito di una scossa di terremoto, nel 2025, alla conseguente necessità di adeguamento sismico e alla messa a norma degli impianti: interventi che, a distanza di tempo, non risultano ancora completati. Senza entrare nel merito delle dinamiche amministrative e burocratiche che hanno determinato questo stallo tra competenze comunali, proprietà dellimmobile e gestione storicamente affidata a istituti religiosi, appare incomprensibile come non si sia ancora giunti a una soluzione concreta.



Il Consigliere regionale lancia quindi un appello deciso: rivolgo un invito sia al Comune di Potenza sia alle Suore e ai soggetti gestori, perché si attivi, con urgenza, ogni procedura utile, dalla verifica tecnica aggiornata dellimmobile alleventuale reperimento di fondi, al fine di superare gli ostacoli esistenti e restituire alla comunità una struttura fondamentale. Lasilo De Gasperi ha sempre rappresentato un servizio essenziale per centinaia di famiglie, contribuendo concretamente a sostenere la conciliazione tra vita lavorativa e familiare



Picerno coglie inoltre loccasione per ampliare il discorso allintero sistema dei servizi per linfanzia: Prendendo spunto da questa vicenda, rivolgo un ulteriore appello affinché vengano messi in funzione anche i tre asili aziendali già previsti e finanziati: quello dellospedale San Carlo, della Regione Basilicata e della Università, strutture già oggetto di specifiche deliberazioni ma non ancora operative. Si tratta di interventi inseriti nella programmazione regionale e coerenti con gli obiettivi di incremento dei posti nido previsti anche a livello nazionale.



Per raggiungere questi obiettivi che riguardano gli asili aziendali, aggiunge, mi sto personalmente adoperando, interfacciandomi con lassessorato competente, le Direzioni generali e gli enti coinvolti, al fine di accelerare liter amministrativo e garantire tempi certi di attivazione.



Parliamo - conclude Picerno - di questioni di grande valore sociale che riguardano direttamente le famiglie, le quali rappresentano il cardine della nostra società. È una convinzione che ho sempre sostenuto, sia a livello personale che istituzionale, e che continuerò a portare avanti con determinazione, affinché ai cittadini vengano garantiti servizi adeguati, moderni ed efficienti.