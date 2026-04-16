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La voce della Politica
|Coldiretti Basilicata: nuova legge contro le frodi agroalimentari, svolta per la tutela del Made in Italy
16/04/2026
|Finalmente si potrà costruire un sistema più efficace di prevenzione e repressione delle frodi alimentari, intervenendo su tutta la filiera: dalla produzione alla commercializzazione. E il commento della Coldiretti Basilicata alla conversione in legge del ddl sui reati agroalimentari approvata dalla Camera dei deputati Per lorganizzazione agricola lucana si tratta di una svolta decisiva nella tutela delle eccellenze di una filiera agroalimentare estesa, che oggi vale 707 miliardi di euro e trova nella Dop Economy la sua espressione più avanzata. Un provvedimento atteso da dieci anni, ispirato alle proposte della cosiddetta 'legge Caselli', da sempre promossa dalla principale organizzazione agricola italiana ed europea attraverso il lavoro portato avanti dalla Fondazione Osservatorio Agromafie di cui lo stesso Caselli è il presidente del comitato scientifico fin dalla sua costituzione. Laggiornamento del codice penale con un capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare rappresenta un progresso fondamentale per contrastare efficacemente le frodi nella filiera alimentare evidenzia Coldiretti Basilicata - e mira a tutelare in particolare le denominazioni di origine Dop e Igp. La presenza criminale organizzata costituisce un'aggravante della frode e del commercio con segni mendaci, così da riconoscere finalmente la pericolosità criminale delle attività fraudolente organizzate e reiterate. Secondo lultimo Rapporto elaborato da Coldiretti, Eurispes e Fondazione Osservatorio agromafie il volume daffari dei crimini agroalimentari in Italia è salito a 25,2 miliardi, praticamente raddoppiato nel giro dellultimo decennio. Cè soddisfazione anche per la nuova disciplina che irrigidisce le sanzioni amministrative contro chi viola le regole su etichettatura, indicazione dellorigine, elenco degli ingredienti e uso improprio delle denominazioni. Una buona notizia anche per la nostra regione, si tratta di un passaggio coerente con la storica battaglia dellorganizzazione conclude Coldiretti Basilicata - per rendere obbligatoria lorigine su tutti i prodotti europei e smascherare quei casi di italian sounding che l'inganno del codice doganale consente, trasformando con unultima lavorazione un prodotto estero in un 'falso Made in Italy agli occhi del consumatore' ".
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archivio
|La Voce della Politica
|16/04/2026 - Candidatura Melfi Capitale della Cultura, Lacorazza: la Regione?
Inizieremo a spulciare il bilancio per verificare lo stato di salute dei conti della Regione e gli impatti sociali, economici e politici. Ci saranno le commissioni per farlo. Poi si dirà che per alcune cose ci sarà lassestamento e/o altri strumenti di finanziamento. Lo di...-->continua
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|16/04/2026 - Coldiretti Basilicata: nuova legge contro le frodi agroalimentari, svolta per la tutela del Made in Italy
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|16/04/2026 - Scuola materna Alcide De Gasperi, Picerno: Serve soluzione concreta
Il Consigliere regionale della Basilicata, Fernando Picerno di Forza Italia, intende richiamare lattenzione su una situazione che definisce una vera e propria vergogna, soprattutto in unepoca in cui si parla costantemente di politiche a sostegno della nata...-->continua
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|16/04/2026 - Urgente il raddoppio della strada statale 7 nel tratto Matera-Ferrandina, appello allassessore regionale Pepe
Il tratto Matera-Ferrandina della strada statale 7 è diventato un incubo per chi deve percorrerla ogni giorno, pendolari, viaggiatori, autotrasportatori. Tutti rischiano ogni giorno la vita. Gli incidenti mortali non si contano più. La situazione è diventata o...-->continua
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|16/04/2026 - Potenza, la Consigliera di Parità della Provincia promuove il convegno sul benessere nei luoghi di lavoro
Non solo riflessione teorica, ma unesperienza concreta e già sperimentata sul territorio: nasce da qui il convegno Wellbeing sui luoghi di lavoro: salute, nutrizione, ergonomia e stress management per il lavoro del futuro, in programma lunedì 20 aprile 2026...-->continua
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|15/04/2026 - Protesta SIFUS davanti alla Regione Basilicata: presidio su forestazione
Questa mattina, a seguito dellautoconvocazione indetta dal SIFUS, si è svolta una manifestazione di protesta davanti al Palazzo della Giunta Regionale della Basilicata, culminata con lincatenamento simbolico della classe dirigente -De Donato e Sodo -del sind...-->continua
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|15/04/2026 - Lavori sulla SS7 MateraFerrandina, troppi disagi per gli utenti
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, si è prontamente attivato in merito ai disagi registrati sulla SS 7 MateraFerrandina a causa dei lavori in corso, interloquendo con lAssessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, che ha as...-->continua
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