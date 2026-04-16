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Urgente il raddoppio della strada statale 7 nel tratto Matera-Ferrandina, appello allassessore regionale Pepe

16/04/2026

Il tratto Matera-Ferrandina della strada statale 7 è diventato un incubo per chi deve percorrerla ogni giorno, pendolari, viaggiatori, autotrasportatori. Tutti rischiano ogni giorno la vita. Gli incidenti mortali non si contano più. La situazione è diventata ormai insostenibile. Sono anni che si sollecita il raddoppio della strada statale 7 ma nulla è stato fatto. E arrivato il momento di agire. Ecco perché rivolgo un accorato appello allassessore regionale Pasquale Pepe che si occupa di infrastrutture regionali. Conosco la sensibilità dellassessore regionale Pepe e sono convinto che non ignorerà questa richiesta fatta a nome di tutti i cittadini che vogliono viaggiare in sicurezza. Non è più tollerabile viaggiare su una strada da terzo mondo. Mi auguro che la Regione Basilicata possa attivarsi con urgenza per mettere in atto tutte le azioni possibili affinchè si possano avviare quanto prima i lavori di riqualificazione della strada statale 7. La strada Matera-Ferrandina è diventata la strada della morte, non possiamo ancora sopportare altre tragedie. E il momento di agire.



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