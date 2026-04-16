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La voce della Politica
|Urgente il raddoppio della strada statale 7 nel tratto Matera-Ferrandina, appello allassessore regionale Pepe
16/04/2026
|Il tratto Matera-Ferrandina della strada statale 7 è diventato un incubo per chi deve percorrerla ogni giorno, pendolari, viaggiatori, autotrasportatori. Tutti rischiano ogni giorno la vita. Gli incidenti mortali non si contano più. La situazione è diventata ormai insostenibile. Sono anni che si sollecita il raddoppio della strada statale 7 ma nulla è stato fatto. E arrivato il momento di agire. Ecco perché rivolgo un accorato appello allassessore regionale Pasquale Pepe che si occupa di infrastrutture regionali. Conosco la sensibilità dellassessore regionale Pepe e sono convinto che non ignorerà questa richiesta fatta a nome di tutti i cittadini che vogliono viaggiare in sicurezza. Non è più tollerabile viaggiare su una strada da terzo mondo. Mi auguro che la Regione Basilicata possa attivarsi con urgenza per mettere in atto tutte le azioni possibili affinchè si possano avviare quanto prima i lavori di riqualificazione della strada statale 7. La strada Matera-Ferrandina è diventata la strada della morte, non possiamo ancora sopportare altre tragedie. E il momento di agire.
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archivio
|La Voce della Politica
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Finalmente si potrà costruire un sistema più efficace di prevenzione e repressione delle frodi alimentari, intervenendo su tutta la filiera: dalla produzione alla commercializzazione. E il commento della Coldiretti Basilicata alla conversione in legge del d...-->continua
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|16/04/2026 - Scuola materna Alcide De Gasperi, Picerno: Serve soluzione concreta
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|16/04/2026 - Urgente il raddoppio della strada statale 7 nel tratto Matera-Ferrandina, appello allassessore regionale Pepe
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|16/04/2026 - Potenza, la Consigliera di Parità della Provincia promuove il convegno sul benessere nei luoghi di lavoro
Non solo riflessione teorica, ma unesperienza concreta e già sperimentata sul territorio: nasce da qui il convegno Wellbeing sui luoghi di lavoro: salute, nutrizione, ergonomia e stress management per il lavoro del futuro, in programma lunedì 20 aprile 2026...-->continua
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Questa mattina, a seguito dellautoconvocazione indetta dal SIFUS, si è svolta una manifestazione di protesta davanti al Palazzo della Giunta Regionale della Basilicata, culminata con lincatenamento simbolico della classe dirigente -De Donato e Sodo -del sind...-->continua
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|15/04/2026 - Lavori sulla SS7 MateraFerrandina, troppi disagi per gli utenti
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, si è prontamente attivato in merito ai disagi registrati sulla SS 7 MateraFerrandina a causa dei lavori in corso, interloquendo con lAssessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, che ha as...-->continua
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