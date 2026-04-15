-->
|
La voce della Politica
|Protesta SIFUS davanti alla Regione Basilicata: presidio su forestazione
15/04/2026
|Questa mattina, a seguito dellautoconvocazione indetta dal SIFUS, si è svolta una manifestazione di protesta davanti al Palazzo della Giunta Regionale della Basilicata, culminata con lincatenamento simbolico della classe dirigente -De Donato e Sodo -del sindacato. Alliniziativa hanno preso parte anche il Segretario nazionale Generale Maurizio Grosso , il segretario nazionale aggiunto Franco Cupane e il segretario nazionale B.A.Lini Masi
Con questa azione forte e significativa, il SIFUS ha voluto far sentire la propria voce in rappresentanza dei lavoratori del comparto forestale, ribadendo ancora una volta che lobiettivo prioritario dellorganizzazione sindacale è la stabilizzazione occupazionale, al fine di fare uscire i lavoratori da una condizione di precarietà e offrire condizioni economiche e prevedineziali più favorevoli .
Il SIFUS sottolinea limportanza fondamentale di essere convocato dagli assessorati competenti
-Agricoltura e Attività Produttive- al fine di avviare un confronto concreto e strutturato sulle problematiche del settore.
A seguito della protesta, una delegazione del sindacato :Sodo - De Donato e Cupane; è stata ricevuta dal Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, dott. Restaino, che ha ascoltato con attenzione le richieste avanzate, rassicurando i presenti circa una prossima convocazione da parte dellAssessore Cicala, oggi assente per impegni istituzionali.
Nel corso dellincontro, il SIFUS ha evidenziato la centralità del comparto forestale e ha avanzato una richiesta immediata: il riconoscimento delle 151 giornate lavorative, quale primo passo verso un percorso evolutivo di stabilizzazione.
Durante il presidio, è intervenuto anche il Consigliere Marrese, che ha manifestato interesse verso le proposte del sindacato, aprendo alla certezza della presentazione di un emendamento da portare allattenzione del Consiglio Regionale.
Il SIFUS, sindacato di base fondato sullunità e sulla stabilizzazione del lavoro, rivendica con determinazione il risultato ottenuto oggi: lapertura di un dialogo con la Regione Basilicata, nonostante non sia firmatario del CCNL.
Resta tuttavia chiaro che agli impegni e alle promesse odierne dovranno seguire atti concreti. In caso contrario, il SIFUS è pronto a mettere in campo ogni forma di mobilitazione e protesta a tutela dei lavoratori rappresentati.
SIFUS Basilicata
|
archivio
|La Voce della Politica
|15/04/2026 - Protesta SIFUS davanti alla Regione Basilicata: presidio su forestazione
Questa mattina, a seguito dellautoconvocazione indetta dal SIFUS, si è svolta una manifestazione di protesta davanti al Palazzo della Giunta Regionale della Basilicata, culminata con lincatenamento simbolico della classe dirigente -De Donato e Sodo -del sindacato. Alliniz...-->continua
|
|
|15/04/2026 - Lavori sulla SS7 MateraFerrandina, troppi disagi per gli utenti
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, si è prontamente attivato in merito ai disagi registrati sulla SS 7 MateraFerrandina a causa dei lavori in corso, interloquendo con lAssessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, che ha as...-->continua
|
|
|15/04/2026 - Vulture Alto Bradano: mobilitazione del territorio per il 1° Maggio
Le Amministrazioni comunali del Vulture Alto Bradano, in sinergia con lAssociazione 1° Maggio Venosa, annunciano la sottoscrizione del Protocollo dIntesa 1° Maggio Venosa 2026: un atto politico di grande rilevanza, che sancisce una posizione chiara, ...-->continua
|
|
|15/04/2026 - Attacchi alla Meloni. Rosa (FDI): Parole di Trump inaccettabili''
Esprimo piena solidarietà alla Premier Meloni per le parole, queste sì, inaccettabili di Donald Trump.
Avere convergenze su alcuni temi politici non vuol dire non potersi discostare da pensieri che non appartengono alla nostra cultura democratica, come pre...-->continua
|
|
|15/04/2026 - Giornata Made in Italy, Casino: Nostro impegno per filiere locali
In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita per celebrare la creatività, l'ingegno e la qualità che rendono il nostro Paese unico al mondo, Michele Casino, capogruppo di Forza Italia interviene per ribadire il ruolo strategico della Bas...-->continua
|
|
|14/04/2026 - Verso il completamento della piscina comunale di Tolve
Avviati i lavori per il completamento della piscina comunale comprensoriale di Tolve, con un finanziamento complessivo di oltre 3,6 milioni di euro. Interventi che segnano un passo decisivo per rendere operativa l'ultima tessera del moderno polo polisportivo a...-->continua
|
|
|14/04/2026 - Tataranno e Fanelli: La Lega cè, con Vito Bardi, per la Basilicata
Lapprovazione del bilancio chiude una fase impegnativa e apre quella che, a nostro avviso, è la più difficile: dare seguito agli impegni presi, tradurre le cifre in interventi che i cittadini possano vedere e misurare. È su questo che si giudica unamministr...-->continua
|
|