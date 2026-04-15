Questa mattina, a seguito dellautoconvocazione indetta dal SIFUS, si è svolta una manifestazione di protesta davanti al Palazzo della Giunta Regionale della Basilicata, culminata con lincatenamento simbolico della classe dirigente -De Donato e Sodo -del sindacato. Alliniziativa hanno preso parte anche il Segretario nazionale Generale Maurizio Grosso , il segretario nazionale aggiunto Franco Cupane e il segretario nazionale B.A.Lini Masi

Con questa azione forte e significativa, il SIFUS ha voluto far sentire la propria voce in rappresentanza dei lavoratori del comparto forestale, ribadendo ancora una volta che lobiettivo prioritario dellorganizzazione sindacale è la stabilizzazione occupazionale, al fine di fare uscire i lavoratori da una condizione di precarietà e offrire condizioni economiche e prevedineziali più favorevoli .

Il SIFUS sottolinea limportanza fondamentale di essere convocato dagli assessorati competenti

-Agricoltura e Attività Produttive- al fine di avviare un confronto concreto e strutturato sulle problematiche del settore.

A seguito della protesta, una delegazione del sindacato :Sodo - De Donato e Cupane; è stata ricevuta dal Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, dott. Restaino, che ha ascoltato con attenzione le richieste avanzate, rassicurando i presenti circa una prossima convocazione da parte dellAssessore Cicala, oggi assente per impegni istituzionali.

Nel corso dellincontro, il SIFUS ha evidenziato la centralità del comparto forestale e ha avanzato una richiesta immediata: il riconoscimento delle 151 giornate lavorative, quale primo passo verso un percorso evolutivo di stabilizzazione.

Durante il presidio, è intervenuto anche il Consigliere Marrese, che ha manifestato interesse verso le proposte del sindacato, aprendo alla certezza della presentazione di un emendamento da portare allattenzione del Consiglio Regionale.

Il SIFUS, sindacato di base fondato sullunità e sulla stabilizzazione del lavoro, rivendica con determinazione il risultato ottenuto oggi: lapertura di un dialogo con la Regione Basilicata, nonostante non sia firmatario del CCNL.

Resta tuttavia chiaro che agli impegni e alle promesse odierne dovranno seguire atti concreti. In caso contrario, il SIFUS è pronto a mettere in campo ogni forma di mobilitazione e protesta a tutela dei lavoratori rappresentati.

SIFUS  Basilicata