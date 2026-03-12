-->
|Matera alla BMT di Napoli per promuovere lofferta turistica della città
12/03/2026
|Promuovere lofferta turistica della città e rafforzare le relazioni con i principali operatori del settore: con questi obiettivi il Comune di Matera ha partecipato oggi alla BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, uno dei principali appuntamenti dedicati al turismo in Italia che accende i riflettori sullofferta turistica rivolta agli italiani in viaggio. Alla manifestazione hanno preso parte il sindaco Antonio Nicoletti e lassessore comunale al Turismo Simona Orsi, che hanno preso parte alla conferenza di apertura, a margine della quale hanno incontrato il Ministro del Turismo Daniela Santanchè e il suo Consigliere On. Gianluca Caramanna, per parlare di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.
Nel pomeriggio, il sindaco è intervenuto alla conferenza stampa promossa dallApt di Basilicata, per rappresentare e valorizzare la città dei Sassi allinterno di un contesto di grande rilievo per lintero comparto turistico.
La BMT riunisce i principali tour operator, compagnie crocieristiche, catene alberghiere, compagnie aeree, di navigazione e ferroviarie, insieme ad attività economiche e imprenditoriali collegate al turismo. Unoccasione importante di confronto per valorizzare le destinazioni italiane e rafforzare le relazioni tra istituzioni e operatori del settore.
Matera ha partecipato alliniziativa portando la propria esperienza di destinazione culturale di rilievo internazionale, questanno in particolare rivolta al Mediterraneo. La città, già Capitale europea della cultura nel 2019, è questanno Capitale mediterranea della cultura e del dialogo, un riconoscimento che rafforza il suo ruolo di luogo di incontro tra culture e tradizioni del Mediterraneo, oltre che di grande attrattività turistica.
La presenza alla BMT rappresenta anche unopportunità per rafforzare i rapporti con la città di Napoli e con il sistema turistico del Mezzogiorno, in vista di importanti appuntamenti internazionali. Tra questi lAmericas Cup di vela che si terrà a Napoli nel 2027 e che avrà unanteprima questanno. In questo contesto, con la città partenopea si potranno sviluppare scambi e collaborazioni sul piano culturale e turistico.
"La partecipazione alla BMT di Napoli dichiara il sindaco Nicoletti è unoccasione ulteriore per parlare di Matera agli operatori e alla stampa del settore turistico. Matera è oggi una meta sempre più apprezzata dai visitatori italiani e stranieri e, con il riconoscimento di Capitale mediterranea della cultura e del dialogo, rafforza il proprio ruolo di città aperta allo scambio e allincontro tra popoli e culture. Il dialogo con Napoli, così come discusso oggi con il sindaco Manfredi anche in vista dei grandi eventi legati allAmericas Cup, potrà favorire nuove collaborazioni in grado di valorizzare lintero Sud. Anche in questo sarà prezioso il sostegno del Governo, come condiviso con il Ministro del Turismo".
"La BMT sottolinea lassessore al Turismo Orsi rappresenta una piattaforma strategica per presentare la nostra offerta turistica e costruire relazioni con operatori e stakeholder del settore. Matera è una destinazione molto richiesta, capace di coniugare patrimonio storico, cultura, paesaggio ed esperienze autentiche. Occasioni come questa rafforzano il posizionamento della città nei circuiti turistici e di sviluppano collaborazioni utili alla crescita del turismo"
