Promuovere lofferta turistica della città e rafforzare le relazioni con i principali operatori del settore: con questi obiettivi il Comune di Matera ha partecipato oggi alla BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, uno dei principali appuntamenti dedicati al turismo in Italia che accende i riflettori sullofferta turistica rivolta agli italiani in viaggio. Alla manifestazione hanno preso parte il sindaco Antonio Nicoletti e lassessore comunale al Turismo Simona Orsi, che hanno preso parte alla conferenza di apertura, a margine della quale hanno incontrato il Ministro del Turismo Daniela Santanchè e il suo Consigliere On. Gianluca Caramanna, per parlare di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

Nel pomeriggio, il sindaco è intervenuto alla conferenza stampa promossa dallApt di Basilicata, per rappresentare e valorizzare la città dei Sassi allinterno di un contesto di grande rilievo per lintero comparto turistico.

La BMT riunisce i principali tour operator, compagnie crocieristiche, catene alberghiere, compagnie aeree, di navigazione e ferroviarie, insieme ad attività economiche e imprenditoriali collegate al turismo. Unoccasione importante di confronto per valorizzare le destinazioni italiane e rafforzare le relazioni tra istituzioni e operatori del settore.

Matera ha partecipato alliniziativa portando la propria esperienza di destinazione culturale di rilievo internazionale, questanno in particolare rivolta al Mediterraneo. La città, già Capitale europea della cultura nel 2019, è questanno Capitale mediterranea della cultura e del dialogo, un riconoscimento che rafforza il suo ruolo di luogo di incontro tra culture e tradizioni del Mediterraneo, oltre che di grande attrattività turistica.

La presenza alla BMT rappresenta anche unopportunità per rafforzare i rapporti con la città di Napoli e con il sistema turistico del Mezzogiorno, in vista di importanti appuntamenti internazionali. Tra questi lAmericas Cup di vela che si terrà a Napoli nel 2027 e che avrà unanteprima questanno. In questo contesto, con la città partenopea si potranno sviluppare scambi e collaborazioni sul piano culturale e turistico.

"La partecipazione alla BMT di Napoli  dichiara il sindaco Nicoletti  è unoccasione ulteriore per parlare di Matera agli operatori e alla stampa del settore turistico. Matera è oggi una meta sempre più apprezzata dai visitatori italiani e stranieri e, con il riconoscimento di Capitale mediterranea della cultura e del dialogo, rafforza il proprio ruolo di città aperta allo scambio e allincontro tra popoli e culture. Il dialogo con Napoli, così come discusso oggi con il sindaco Manfredi anche in vista dei grandi eventi legati allAmericas Cup, potrà favorire nuove collaborazioni in grado di valorizzare lintero Sud. Anche in questo sarà prezioso il sostegno del Governo, come condiviso con il Ministro del Turismo".

"La BMT  sottolinea lassessore al Turismo Orsi  rappresenta una piattaforma strategica per presentare la nostra offerta turistica e costruire relazioni con operatori e stakeholder del settore. Matera è una destinazione molto richiesta, capace di coniugare patrimonio storico, cultura, paesaggio ed esperienze autentiche. Occasioni come questa rafforzano il posizionamento della città nei circuiti turistici e di sviluppano collaborazioni utili alla crescita del turismo"