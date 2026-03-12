-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Matera alla BMT di Napoli per promuovere lofferta turistica della città

12/03/2026

Promuovere lofferta turistica della città e rafforzare le relazioni con i principali operatori del settore: con questi obiettivi il Comune di Matera ha partecipato oggi alla BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, uno dei principali appuntamenti dedicati al turismo in Italia che accende i riflettori sullofferta turistica rivolta agli italiani in viaggio. Alla manifestazione hanno preso parte il sindaco Antonio Nicoletti e lassessore comunale al Turismo Simona Orsi, che hanno preso parte alla conferenza di apertura, a margine della quale hanno incontrato il Ministro del Turismo Daniela Santanchè e il suo Consigliere On. Gianluca Caramanna, per parlare di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.
Nel pomeriggio, il sindaco è intervenuto alla conferenza stampa promossa dallApt di Basilicata, per rappresentare e valorizzare la città dei Sassi allinterno di un contesto di grande rilievo per lintero comparto turistico.
La BMT riunisce i principali tour operator, compagnie crocieristiche, catene alberghiere, compagnie aeree, di navigazione e ferroviarie, insieme ad attività economiche e imprenditoriali collegate al turismo. Unoccasione importante di confronto per valorizzare le destinazioni italiane e rafforzare le relazioni tra istituzioni e operatori del settore.
Matera ha partecipato alliniziativa portando la propria esperienza di destinazione culturale di rilievo internazionale, questanno in particolare rivolta al Mediterraneo. La città, già Capitale europea della cultura nel 2019, è questanno Capitale mediterranea della cultura e del dialogo, un riconoscimento che rafforza il suo ruolo di luogo di incontro tra culture e tradizioni del Mediterraneo, oltre che di grande attrattività turistica.
La presenza alla BMT rappresenta anche unopportunità per rafforzare i rapporti con la città di Napoli e con il sistema turistico del Mezzogiorno, in vista di importanti appuntamenti internazionali. Tra questi lAmericas Cup di vela che si terrà a Napoli nel 2027 e che avrà unanteprima questanno. In questo contesto, con la città partenopea si potranno sviluppare scambi e collaborazioni sul piano culturale e turistico.
"La partecipazione alla BMT di Napoli  dichiara il sindaco Nicoletti  è unoccasione ulteriore per parlare di Matera agli operatori e alla stampa del settore turistico. Matera è oggi una meta sempre più apprezzata dai visitatori italiani e stranieri e, con il riconoscimento di Capitale mediterranea della cultura e del dialogo, rafforza il proprio ruolo di città aperta allo scambio e allincontro tra popoli e culture. Il dialogo con Napoli, così come discusso oggi con il sindaco Manfredi anche in vista dei grandi eventi legati allAmericas Cup, potrà favorire nuove collaborazioni in grado di valorizzare lintero Sud. Anche in questo sarà prezioso il sostegno del Governo, come condiviso con il Ministro del Turismo".
"La BMT  sottolinea lassessore al Turismo Orsi  rappresenta una piattaforma strategica per presentare la nostra offerta turistica e costruire relazioni con operatori e stakeholder del settore. Matera è una destinazione molto richiesta, capace di coniugare patrimonio storico, cultura, paesaggio ed esperienze autentiche. Occasioni come questa rafforzano il posizionamento della città nei circuiti turistici e di sviluppano collaborazioni utili alla crescita del turismo"



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
12/03/2026 - Matera alla BMT di Napoli per promuovere lofferta turistica della città

Promuovere lofferta turistica della città e rafforzare le relazioni con i principali operatori del settore: con questi obiettivi il Comune di Matera ha partecipato oggi alla BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, uno dei principali appuntamenti dedicati al turism...-->continua
12/03/2026 - Fondo politiche giovanili: finanziato il progetto Check-in - Mindset

Trasformare lisolamento sociale in una nuova energia capace di riconnettere i giovani al territorio e alla propria comunità. È questo il cuore di Check-in - Mindset, il progetto presentato dalla Provincia di Potenza, dintesa con quella di Matera, risultato...-->continua
12/03/2026 - Individuate le carenze 2026 per medici di assistenza primaria e pediatri

La Regione Basilicata ha individuato le carenze negli ambiti territoriali della medicina convenzionata per lanno 2026 relative ai medici di assistenza primaria a ruolo unico e ai pediatri di libera scelta. Lo rende noto lassessore alla Salute, Politiche per ...-->continua
12/03/2026 - Completata la digitalizzazione dei Dea di Potenza e di Matera

Ospedali più moderni, sistemi informativi integrati e maggiore sicurezza nella gestione dei dati clinici. Con una delibera approvata dalla Giunta regionale, la Regione Basilicata certifica il completamento degli interventi di digitalizzazione dei Dipartimenti ...-->continua
12/03/2026 - Brose\PMC:in corso trattativa per sbloccare il progetto di reindustrializzazione

Oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è tenuto un incontro per le vertenze
Brose e PMC. Il Ministero ci ha informati che è in corso un serrato confronto con Stellantis
per il trasferimento del sito in cui potrà essere avviato il proces...-->continua
12/03/2026 - A Senise un incontro pubblico per il NO al referendum

Si terrà il 13 marzo alle 17:30 presso lEx Sala Consiliare Falcone e Borsellino di Senise un incontro organizzato dalla Società Civile per il NO in vista del prossimo referendum costituzionale. Levento, aperto a tutti i cittadini, si propone di illustrare le...-->continua
12/03/2026 - Chiorazzo e Vizziello (BCC): ''Vicini alle lavoratrici e ai lavoratori della Smart Paper.''

Esprimiamo piena vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori di Smart Paper che hanno proclamato lo sciopero ad oltranza. Dopo gli impegni assunti al tavolo regionale coordinato dallassessore Cupparo, lennesimo passo indietro delle aziende subentranti è un f...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo