Ospedali più moderni, sistemi informativi integrati e maggiore sicurezza nella gestione dei dati clinici. Con una delibera approvata dalla Giunta regionale, la Regione Basilicata certifica il completamento degli interventi di digitalizzazione dei Dipartimenti di emergenza e accettazione (Dea) di Potenza e Matera, realizzati nellambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  Missione 6 Salute.



Il provvedimento recepisce le certificazioni relative alla digitalizzazione dei Dea di I e II livello e attesta il raggiungimento del target PNRR dedicato allammodernamento del parco tecnologico e digitale degli ospedali.



Gli interventi hanno interessato il Dea di II livello dellAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza e il Dea di I livello dellAzienda Sanitaria Locale di Matera. Le due aziende hanno completato le procedure di gara, le forniture tecnologiche e i collaudi previsti, ottenendo la certificazione internazionale HIMSS secondo il modello Emram, che misura il livello di maturità digitale delle strutture ospedaliere, raggiungendo il livello 2, con attività ancora in essere che potrebbero consentire il raggiungimento del livello 3 nei prossimi mesi.



In particolare, sono stati attivati sistemi digitali per lintegrazione dei dati sanitari provenienti da piattaforme diverse, laccesso elettronico alle informazioni cliniche da parte dei professionisti sanitari e strumenti di supporto decisionale per migliorare la sicurezza delle cure e ridurre il rischio di errori.



Si è, inoltre, attivato un sistema informatizzato per la gestione del percorso operatorio, con una attenzione particolare verso lottimizzazione dellutilizzo delle sale operatorie che dovrebbe portare ad un aumento della capacità produttiva delle stesse.



Il completamento degli interventi rappresenta un ulteriore passo nel percorso di modernizzazione della sanità lucana, con lobiettivo di rendere le strutture ospedaliere più efficienti, integrate e orientate alla qualità dellassistenza.



«Con questo provvedimento  dichiara lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico  la Basilicata certifica il completamento di un importante intervento di innovazione tecnologica negli ospedali della regione. La digitalizzazione dei Dipartimenti di emergenza e accettazione migliora la gestione delle informazioni cliniche, supporta il lavoro dei professionisti sanitari e consente di offrire servizi più efficienti e sicuri ai cittadini. Gli investimenti realizzati a Potenza e Matera rappresentano un tassello importante della strategia regionale di modernizzazione del sistema sanitario».