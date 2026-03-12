-->
|
La voce della Politica
|Chiorazzo e Vizziello (BCC): ''Vicini alle lavoratrici e ai lavoratori della Smart Paper.''
12/03/2026
|Esprimiamo piena vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori di Smart Paper che hanno proclamato lo sciopero ad oltranza. Dopo gli impegni assunti al tavolo regionale coordinato dallassessore Cupparo, lennesimo passo indietro delle aziende subentranti è un fatto grave e inaccettabile.
Lo dichiarano il Vice Presidente del Consiglio regionale e Presidente di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo, e il Capogruppo in consiglio regionale, Gianni Vizziello.
Le aziende devono chiarire subito le proprie intenzioni su salari e territorialità, garantendo la continuità occupazionale. Ma allo stesso tempo è evidente che il governo regionale non ha dimostrato finora lautorevolezza necessaria nella gestione di questa vertenza. Siamo passati dagli applausi trionfali del primo incontro ai toni da bar dei successivi, fino alle inutili processioni dal ministro Urso che, a quanto pare, non hanno prodotto risultati concreti.
Il Presidente Bardi dimostri di avere il peso politico che il ruolo richiede. Invece di limitarsi ai selfie con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in campagna elettorale, chieda immediatamente un incontro con il Governo e con lamministratore delegato di Enel per risolvere una vertenza che riguarda circa 400 lavoratori.
Per una regione piccola e fragile come la Basilicata - concludono Chiorazzo e Vizziello - che nel 2025 ha fatto registrare il peggior risultato in Italia per l'export, 400 posti di lavoro hanno un peso equivalente a quasi 10 mila occupati in una grande regione come la Lombardia. Per questo chi governa questa Regione ha il dovere di difenderli con determinazione e con il peso politico che il ruolo istituzionale impone".
|
archivio
|La Voce della Politica
|12/03/2026 - Chiorazzo e Vizziello (BCC): ''Vicini alle lavoratrici e ai lavoratori della Smart Paper.''
Esprimiamo piena vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori di Smart Paper che hanno proclamato lo sciopero ad oltranza. Dopo gli impegni assunti al tavolo regionale coordinato dallassessore Cupparo, lennesimo passo indietro delle aziende subentranti è un fatto grave e in...-->continua
|
|
|12/03/2026 - Matera. Lamministrazione Comunale intercetta ulteriori finanziamenti PNRR
A seguito della partecipazione allavviso pubblico del Ministero dellIstruzione e del Merito (MIM) per i fondi PNRR dedicati alladeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, il
Comune di Matera è risultato beneficiario di 760.000 ...-->continua
|
|
|12/03/2026 - La mobilitazione di FI per sostenere le ragioni del Sì al referendum sulla giustizia continua nella provincia di Potenza
«In vista dellimminente referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati dichiara il Segretario Provinciale di Forza Italia Potenza, Vincenzo Taddei stiamo intensificando il lavoro informativo sui territori, per arrivare a tutti i concittadini d...-->continua
|
|
|12/03/2026 - M5S. Chiusura della chirurgia senologica a Matera: la politica trovi soluzioni che vadano oltre i freddi numeri
Pisticci, 11 marzo 2026 Quando si parla di sanità inevitabilmente si fanno i conti con numeri, standard e riferimenti normativi che orientano le scelte. Ma quando questi parametri vengono applicati a realtà come quella lucana, il rischio è che si traducano i...-->continua
|
|
|12/03/2026 - Futuro UNIBAS, la lettera aperta di Galella
"LUniversità della Basilicata rappresenta da oltre quarantanni una delle più importanti infrastrutture sociali e formative della nostra regione. Come noto la sua nascita è figlia di una stagione di investimenti straordinari nel Mezzogiorno, maturata allindo...-->continua
|
|
|12/03/2026 - Sanità, Giuliano (UGL): ''12 marzo, giornata contro la violenza sugli operatori''
In occasione della Giornata Nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari, la UGL Salute denuncia con fermezza una situazione che continua a rappresentare una vera emergenza nazionale.
...-->continua
|
|
|12/03/2026 - Smartpaper, Lacorazza: garantire livelli retributivi e tutele
I lavoratori della Smartpaper sono tornati oggi a scioperare e manterranno questa condizione di agitazione fino a quando gli accordi assunti dalle imprese che si sono aggiudicate la commessa non saranno coerenti con quanto definito al Tavolo regionale, ovvero...-->continua
|
|