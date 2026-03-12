-->
12/03/2026
|La Regione Basilicata ha individuato le carenze negli ambiti territoriali della medicina convenzionata per lanno 2026 relative ai medici di assistenza primaria a ruolo unico e ai pediatri di libera scelta. Lo rende noto lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico.
«Con questo provvedimento spiega Latronico la Regione Basilicata effettua la ricognizione delle carenze negli ambiti territoriali della medicina territoriale, passaggio necessario per avviare le procedure di assegnazione degli incarichi e garantire una presenza capillare dei medici di famiglia e dei pediatri sul territorio».
La rilevazione è stata effettuata dalle Aziende sanitarie regionali sulla base dei parametri stabiliti dagli Accordi collettivi nazionali e del rapporto ottimale tra medici e popolazione residente, aggiornato al 31 dicembre 2025.
Per i medici di assistenza primaria a ruolo unico sono state individuate diverse carenze (207 unità comprensive del fabbisogno di assistenza primaria tra ciclo di scelta e attività oraria) negli ambiti territoriali delle aziende sanitarie lucane, al fine di assicurare unadeguata copertura dellassistenza di base e garantire ai cittadini la continuità delle cure e la prossimità dei servizi sanitari.
Analoga ricognizione è stata svolta per i pediatri di libera scelta, con lindividuazione delle carenze (15) negli ambiti territoriali sulla base del rapporto ottimale previsto dallAccordo collettivo nazionale.
Gli elenchi delle località carenti, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, costituiranno il riferimento per lavvio delle procedure di assegnazione degli incarichi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
«Il rafforzamento dellassistenza primaria conclude Latronico rappresenta una priorità della programmazione sanitaria regionale. Garantire una presenza adeguata di medici di famiglia e pediatri significa assicurare ai cittadini un accesso più semplice e tempestivo alle cure, soprattutto nei piccoli centri e nelle aree interne della Basilicata, rafforzando il ruolo della medicina territoriale come primo presidio di salute per le comunità».
