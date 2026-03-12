La Regione Basilicata ha individuato le carenze negli ambiti territoriali della medicina convenzionata per lanno 2026 relative ai medici di assistenza primaria a ruolo unico e ai pediatri di libera scelta. Lo rende noto lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico.



«Con questo provvedimento  spiega Latronico  la Regione Basilicata effettua la ricognizione delle carenze negli ambiti territoriali della medicina territoriale, passaggio necessario per avviare le procedure di assegnazione degli incarichi e garantire una presenza capillare dei medici di famiglia e dei pediatri sul territorio».



La rilevazione è stata effettuata dalle Aziende sanitarie regionali sulla base dei parametri stabiliti dagli Accordi collettivi nazionali e del rapporto ottimale tra medici e popolazione residente, aggiornato al 31 dicembre 2025.



Per i medici di assistenza primaria a ruolo unico sono state individuate diverse carenze (207 unità comprensive del fabbisogno di assistenza primaria tra ciclo di scelta e attività oraria) negli ambiti territoriali delle aziende sanitarie lucane, al fine di assicurare unadeguata copertura dellassistenza di base e garantire ai cittadini la continuità delle cure e la prossimità dei servizi sanitari.



Analoga ricognizione è stata svolta per i pediatri di libera scelta, con lindividuazione delle carenze (15) negli ambiti territoriali sulla base del rapporto ottimale previsto dallAccordo collettivo nazionale.



Gli elenchi delle località carenti, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, costituiranno il riferimento per lavvio delle procedure di assegnazione degli incarichi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



«Il rafforzamento dellassistenza primaria  conclude Latronico  rappresenta una priorità della programmazione sanitaria regionale. Garantire una presenza adeguata di medici di famiglia e pediatri significa assicurare ai cittadini un accesso più semplice e tempestivo alle cure, soprattutto nei piccoli centri e nelle aree interne della Basilicata, rafforzando il ruolo della medicina territoriale come primo presidio di salute per le comunità».