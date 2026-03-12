-->
A Senise un incontro pubblico per il NO al referendum
12/03/2026
|Si terrà il 13 marzo alle 17:30 presso lEx Sala Consiliare Falcone e Borsellino di Senise un incontro organizzato dalla Società Civile per il NO in vista del prossimo referendum costituzionale. Levento, aperto a tutti i cittadini, si propone di illustrare le ragioni del NO e di promuovere il dibattito su temi fondamentali come giustizia, costituzione e democrazia.
Liniziativa sarà introdotta da Carmelina Bulfaro, del CdL Senise, mentre interverranno figure di rilievo del mondo sindacale e giuridico:
Giuliana Scarano, Segretaria della CGIL Basilicata
Angelo Summa, Segretario Generale SPI CGIL Basilicata
Massimo Oriolo, Avvocato e portavoce del Comitato per il NO Basilicata
Riccardo Sabato, Magistrato del Tribunale Civile di Lagonegro
Lincontro sarà unoccasione per discutere le implicazioni della riforma costituzionale proposta e per approfondire il ruolo dei cittadini nel difendere i principi fondamentali della Costituzione e della democrazia italiana.
