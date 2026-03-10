-->

La voce della Politica

Svastiche contro Usb e Pd, Lettieri e Trivigno: "Segnale preoccupante"

10/03/2026

Europa Verde  Alleanza Verdi e Sinistra Basilicata esprime piena solidarietà allUSB Basilicata e al Partito Democratico per i gravi atti vandalici che hanno colpito le loro sedi a Potenza.

Le svastiche e i simboli nazifascisti comparsi sui muri non sono semplici bravate, ma un gesto intimidatorio che richiama simboli di odio e violenza incompatibili con i valori democratici della nostra Costituzione.

Colpire una sede sindacale e una sede di partito significa colpire luoghi di partecipazione civile e democratica. Per questo chiediamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto e che i responsabili vengano individuati al più presto.

Di fronte a episodi come questi non può esserci ambiguità: lantifascismo non è una bandiera di parte, ma il fondamento della nostra democrazia.



Donato Lettieri e Michela Trivigno (Portavoce Europa Verde Basilicata)




La Voce della Politica
