Europa Verde  Alleanza Verdi e Sinistra Basilicata esprime piena solidarietà allUSB Basilicata e al Partito Democratico per i gravi atti vandalici che hanno colpito le loro sedi a Potenza.



Le svastiche e i simboli nazifascisti comparsi sui muri non sono semplici bravate, ma un gesto intimidatorio che richiama simboli di odio e violenza incompatibili con i valori democratici della nostra Costituzione.



Colpire una sede sindacale e una sede di partito significa colpire luoghi di partecipazione civile e democratica. Per questo chiediamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto e che i responsabili vengano individuati al più presto.



Di fronte a episodi come questi non può esserci ambiguità: lantifascismo non è una bandiera di parte, ma il fondamento della nostra democrazia.







Donato Lettieri e Michela Trivigno (Portavoce Europa Verde Basilicata)



