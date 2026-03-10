-->
|
La voce della Politica
|Svastiche contro Usb e Pd, Lettieri e Trivigno: "Segnale preoccupante"
10/03/2026
|Europa Verde Alleanza Verdi e Sinistra Basilicata esprime piena solidarietà allUSB Basilicata e al Partito Democratico per i gravi atti vandalici che hanno colpito le loro sedi a Potenza.
Le svastiche e i simboli nazifascisti comparsi sui muri non sono semplici bravate, ma un gesto intimidatorio che richiama simboli di odio e violenza incompatibili con i valori democratici della nostra Costituzione.
Colpire una sede sindacale e una sede di partito significa colpire luoghi di partecipazione civile e democratica. Per questo chiediamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto e che i responsabili vengano individuati al più presto.
Di fronte a episodi come questi non può esserci ambiguità: lantifascismo non è una bandiera di parte, ma il fondamento della nostra democrazia.
Donato Lettieri e Michela Trivigno (Portavoce Europa Verde Basilicata)
archivio
|La Voce della Politica
|10/03/2026 - Svastiche contro Usb e Pd, Lettieri e Trivigno: "Segnale preoccupante"
Europa Verde Alleanza Verdi e Sinistra Basilicata esprime piena solidarietà allUSB Basilicata e al Partito Democratico per i gravi atti vandalici che hanno colpito le loro sedi a Potenza.
Le svastiche e i simboli nazifascisti comparsi sui muri non sono semplici b...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Lomuti, Araneo, Verri replicano a Leggieri
Per settimane, mesi, abbiamo taciuto di fronte alla diffusione scriteriata di comunicati stampa da parte dellex capogruppo del M5s Basilicata Gianni Leggieri e lo abbiamo fatto nel rispetto della persona e dello spazio politico condiviso per anni, perché per ...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Cupparo su elezioni provinciali di Potenza
Il buon risultato della lista degli amministratori locali di Forza Italia alle elezioni provinciali di Potenza è la testimonianza del radicamento del partito nei Comuni e sul territorio. Un risultato trascinato dai forti consensi ottenuti da Giovanna Di Sanzo...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Mongiello: via libera al "Bando non metanizzati"
La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dellassessore allAmbiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello, ha approvato importanti delibere che rafforzano le politiche regionali in materia di transizione energetica, tutela della biodiversità ...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Scritte fasciste su sede Pd a Potenza, Azione Basilicata: solidarietà
"Quanto accaduto davanti alla sede del Partito Democratico a Potenza, con la comparsa di scritte e simboli riconducibili al fascismo e al nazismo, è un episodio che non può essere archiviato come una semplice bravata.
Si tratta di richiami a ideologie...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Vandalismo sede Pd Potenza, Polese (IV): ''Solidarietà ai democratici. Questi gesti non fermano il confronto civile''
Potenza, 10 marzo 2026. Esprimo la mia più ferma condanna per il vile atto vandalico che ha colpito la sede regionale del Partito Democratico a Potenza. Lutilizzo di simboli e scritte che richiamano stagioni buie della nostra storia è un segnale preoccupante...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Politiche per la famiglia: rinnovata la Consulta regionale
La famiglia resta uno dei pilastri delle politiche sociali della Regione Basilicata e il rinnovo della Consulta regionale rappresenta un passaggio significativo per rafforzare il confronto con il mondo dellassociazionismo, del volontariato e delle istituzion...-->continua
|
|