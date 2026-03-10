-->
|
La voce della Politica
|Lomuti, Araneo, Verri replicano a Leggieri
10/03/2026
|Per settimane, mesi, abbiamo taciuto di fronte alla diffusione scriteriata di comunicati stampa da parte dellex capogruppo del M5s Basilicata Gianni Leggieri e lo abbiamo fatto nel rispetto della persona e dello spazio politico condiviso per anni, perché per noi persone, ideali e progetti collettivi hanno valore.
Abbiamo taciuto nel rispetto della forza politica, il Movimento Cinque Stelle, a cui apparteniamo e nel rispetto delle tante persone perbene che lhanno costruita e animata e che ancora, giorno dopo giorno e faticosamente sui territori, se ne prendono cura.
Ora, tuttavia, la misura è colma e rimanere in silenzio significherebbe consentire al sedicente paladino dei valori del Movimento di continuare a infangare la forza politica che gli ha permesso di servire la Regione Basilicata per dieci anni.
E per dieci anni tutto sembrava andare bene, finché il vincolo del secondo mandato non si è frapposto fra lallora capogruppo del Movimento e le ambizioni personali. Allinterno del Movimento si era aperta la discussione sul superamento del secondo mandato, ma non cera tempo da perdere per il consigliere Leggieri, meglio candidarsi altrove, in altra lista, piuttosto che restare coerenti con i valori del soggetto politico rappresentato per anni. Così, il virtuoso Leggieri sveste i panni del pentastellato e indossa la casacca di Basilicata Casa Comune, pur di provare a giocare il terzo campionato. In tutto questo, nessun confronto con la fatidica base, a cui oggi laudace ex consigliere si appella (magari con lambizione di diventare il nuovo coordinatore del M5s!).
Lelettorato, però, non sembra aver apprezzato il salto della quaglia e Leggieri non ce la fa. Ora, non sappiamo se lex consigliere abbia rinnovato la tessera di BCC o se risulti ancora iscritto al M5s, il fatto è che, terminata lundicesima legislatura, Leggieri è sparito dai radar: nessuna partecipazione alle attività del gruppo territoriale di appartenenza, nessuna partecipazione alle assemblee regionali, nessun supporto alla campagna elettorale del suo Comune. Nulla, a eccezione di qualche comunicato stampa rancoroso nei confronti del coordinamento regionale, reo, forse, di non aver avallato il cambio di casacca. Se questi sono i fatti comprovati, che fine hanno fatto i valori etici, morali e politici del M5s a cui Gianni Leggieri si richiama a ogni pie sospinto nei suoi comunicati al vetriolo?
Ah sì, quei valori sono stati seppelliti insieme alla richiesta di mini-vitalizio retroattivo depositata in Consiglio Regionale qualche settimana fa dal prode e integerrimo Gianni Leggieri, mentre in aula votavamo contro il provvedimento.
Dunque, ben vengano le critiche politiche, la dialettica interna, il gioco delle parti e finanche le prediche, ma, almeno, che ci si assicuri di parlare dal pulpito giusto.
Alle elettrici e agli elettori lasceremo giudicare i nostri successi o fallimenti elettorali, ma una cosa la sappiamo con certezza: non abbiamo venduto e non venderemo i valori del M5s al miglior offerente, pur di avere una poltrona in più.
E continuiamo a guardare con stima e gratitudine a chi ci ha fatti sentire fiere e fieri di appartenere al M5s Basilicata, a chi non ha offeso lo spazio politico che ha rappresentato, a chi ha scelto di continuare a supportare una causa anche senza vestire i panni della rappresentanza, a chi non ha preteso ruoli in Giunta, a chi non si è fatto rimborsare le spese legali dai collaboratori per una querela ricevuta, a chi non ha cambiato casacca, a chi sai sempre da che parte trovare: grazie, Gianni Perrino.
I portavoce del Movimento 5 Stelle
Arnaldo Lomuti Alessia Araneo Viviana Verri
|
archivio
|La Voce della Politica
|10/03/2026 - Svastiche contro Usb e Pd, Lettieri e Trivigno: "Segnale preoccupante"
Europa Verde Alleanza Verdi e Sinistra Basilicata esprime piena solidarietà allUSB Basilicata e al Partito Democratico per i gravi atti vandalici che hanno colpito le loro sedi a Potenza.
Le svastiche e i simboli nazifascisti comparsi sui muri non sono semplici b...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Lomuti, Araneo, Verri replicano a Leggieri
Per settimane, mesi, abbiamo taciuto di fronte alla diffusione scriteriata di comunicati stampa da parte dellex capogruppo del M5s Basilicata Gianni Leggieri e lo abbiamo fatto nel rispetto della persona e dello spazio politico condiviso per anni, perché per ...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Cupparo su elezioni provinciali di Potenza
Il buon risultato della lista degli amministratori locali di Forza Italia alle elezioni provinciali di Potenza è la testimonianza del radicamento del partito nei Comuni e sul territorio. Un risultato trascinato dai forti consensi ottenuti da Giovanna Di Sanzo...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Mongiello: via libera al "Bando non metanizzati"
La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dellassessore allAmbiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello, ha approvato importanti delibere che rafforzano le politiche regionali in materia di transizione energetica, tutela della biodiversità ...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Scritte fasciste su sede Pd a Potenza, Azione Basilicata: solidarietà
"Quanto accaduto davanti alla sede del Partito Democratico a Potenza, con la comparsa di scritte e simboli riconducibili al fascismo e al nazismo, è un episodio che non può essere archiviato come una semplice bravata.
Si tratta di richiami a ideologie...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Vandalismo sede Pd Potenza, Polese (IV): ''Solidarietà ai democratici. Questi gesti non fermano il confronto civile''
Potenza, 10 marzo 2026. Esprimo la mia più ferma condanna per il vile atto vandalico che ha colpito la sede regionale del Partito Democratico a Potenza. Lutilizzo di simboli e scritte che richiamano stagioni buie della nostra storia è un segnale preoccupante...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Politiche per la famiglia: rinnovata la Consulta regionale
La famiglia resta uno dei pilastri delle politiche sociali della Regione Basilicata e il rinnovo della Consulta regionale rappresenta un passaggio significativo per rafforzare il confronto con il mondo dellassociazionismo, del volontariato e delle istituzion...-->continua
|
|