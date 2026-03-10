-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Lomuti, Araneo, Verri replicano a Leggieri

10/03/2026

Per settimane, mesi, abbiamo taciuto di fronte alla diffusione scriteriata di comunicati stampa da parte dellex capogruppo del M5s Basilicata Gianni Leggieri e lo abbiamo fatto nel rispetto della persona e dello spazio politico condiviso per anni, perché per noi persone, ideali e progetti collettivi hanno valore.

Abbiamo taciuto nel rispetto della forza politica, il Movimento Cinque Stelle, a cui apparteniamo e nel rispetto delle tante persone perbene che lhanno costruita e animata e che ancora, giorno dopo giorno e faticosamente sui territori, se ne prendono cura.

Ora, tuttavia, la misura è colma e rimanere in silenzio significherebbe consentire al sedicente paladino dei valori del Movimento di continuare a infangare la forza politica che gli ha permesso di servire la Regione Basilicata per dieci anni.

E per dieci anni tutto sembrava andare bene, finché il vincolo del secondo mandato non si è frapposto fra lallora capogruppo del Movimento e le ambizioni personali. Allinterno del Movimento si era aperta la discussione sul superamento del secondo mandato, ma non cera tempo da perdere per il consigliere Leggieri, meglio candidarsi altrove, in altra lista, piuttosto che restare coerenti con i valori del soggetto politico rappresentato per anni. Così, il virtuoso Leggieri sveste i panni del pentastellato e indossa la casacca di Basilicata Casa Comune, pur di provare a giocare il terzo campionato. In tutto questo, nessun confronto con la fatidica base, a cui oggi laudace ex consigliere si appella (magari con lambizione di diventare il nuovo coordinatore del M5s!).

Lelettorato, però, non sembra aver apprezzato il salto della quaglia e Leggieri non ce la fa. Ora, non sappiamo se lex consigliere abbia rinnovato la tessera di BCC o se risulti ancora iscritto al M5s, il fatto è che, terminata lundicesima legislatura, Leggieri è sparito dai radar: nessuna partecipazione alle attività del gruppo territoriale di appartenenza, nessuna partecipazione alle assemblee regionali, nessun supporto alla campagna elettorale del suo Comune. Nulla, a eccezione di qualche comunicato stampa rancoroso nei confronti del coordinamento regionale, reo, forse, di non aver avallato il cambio di casacca. Se questi sono i fatti comprovati, che fine hanno fatto i valori etici, morali e politici del M5s a cui Gianni Leggieri si richiama a ogni pie sospinto nei suoi comunicati al vetriolo?

Ah sì, quei valori sono stati seppelliti insieme alla richiesta di mini-vitalizio retroattivo depositata in Consiglio Regionale qualche settimana fa dal prode e integerrimo Gianni Leggieri, mentre in aula votavamo contro il provvedimento.

Dunque, ben vengano le critiche politiche, la dialettica interna, il gioco delle parti e finanche le prediche, ma, almeno, che ci si assicuri di parlare dal pulpito giusto.

Alle elettrici e agli elettori lasceremo giudicare i nostri successi o fallimenti elettorali, ma una cosa la sappiamo con certezza: non abbiamo venduto e non venderemo i valori del M5s al miglior offerente, pur di avere una poltrona in più.

E continuiamo a guardare con stima e gratitudine a chi ci ha fatti sentire fiere e fieri di appartenere al M5s Basilicata, a chi non ha offeso lo spazio politico che ha rappresentato, a chi ha scelto di continuare a supportare una causa anche senza vestire i panni della rappresentanza, a chi non ha preteso ruoli in Giunta, a chi non si è fatto rimborsare le spese legali dai collaboratori per una querela ricevuta, a chi non ha cambiato casacca, a chi sai sempre da che parte trovare: grazie, Gianni Perrino.

I portavoce del Movimento 5 Stelle

Arnaldo Lomuti  Alessia Araneo  Viviana Verri



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
10/03/2026 - Svastiche contro Usb e Pd, Lettieri e Trivigno: "Segnale preoccupante"

Europa Verde  Alleanza Verdi e Sinistra Basilicata esprime piena solidarietà allUSB Basilicata e al Partito Democratico per i gravi atti vandalici che hanno colpito le loro sedi a Potenza.

Le svastiche e i simboli nazifascisti comparsi sui muri non sono semplici b...-->continua
10/03/2026 - Lomuti, Araneo, Verri replicano a Leggieri

Per settimane, mesi, abbiamo taciuto di fronte alla diffusione scriteriata di comunicati stampa da parte dellex capogruppo del M5s Basilicata Gianni Leggieri e lo abbiamo fatto nel rispetto della persona e dello spazio politico condiviso per anni, perché per ...-->continua
10/03/2026 - Cupparo su elezioni provinciali di Potenza

Il buon risultato della lista degli amministratori locali di Forza Italia alle elezioni provinciali di Potenza è la testimonianza del radicamento del partito nei Comuni e sul territorio. Un risultato trascinato dai forti consensi ottenuti da Giovanna Di Sanzo...-->continua
10/03/2026 - Mongiello: via libera al "Bando non metanizzati"

La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dellassessore allAmbiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello, ha approvato importanti delibere che rafforzano le politiche regionali in materia di transizione energetica, tutela della biodiversità ...-->continua
10/03/2026 - Scritte fasciste su sede Pd a Potenza, Azione Basilicata: solidarietà

"Quanto accaduto davanti alla sede del Partito Democratico a Potenza, con la comparsa di scritte e simboli riconducibili al fascismo e al nazismo, è un episodio che non può essere archiviato come una semplice bravata.

Si tratta di richiami a ideologie...-->continua
10/03/2026 - Vandalismo sede Pd Potenza, Polese (IV): ''Solidarietà ai democratici. Questi gesti non fermano il confronto civile''

Potenza, 10 marzo 2026. Esprimo la mia più ferma condanna per il vile atto vandalico che ha colpito la sede regionale del Partito Democratico a Potenza. Lutilizzo di simboli e scritte che richiamano stagioni buie della nostra storia è un segnale preoccupante...-->continua
10/03/2026 - Politiche per la famiglia: rinnovata la Consulta regionale

La famiglia resta uno dei pilastri delle politiche sociali della Regione Basilicata e il rinnovo della Consulta regionale rappresenta un passaggio significativo per rafforzare il confronto con il mondo dellassociazionismo, del volontariato e delle istituzion...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo