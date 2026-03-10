Per settimane, mesi, abbiamo taciuto di fronte alla diffusione scriteriata di comunicati stampa da parte dellex capogruppo del M5s Basilicata Gianni Leggieri e lo abbiamo fatto nel rispetto della persona e dello spazio politico condiviso per anni, perché per noi persone, ideali e progetti collettivi hanno valore.



Abbiamo taciuto nel rispetto della forza politica, il Movimento Cinque Stelle, a cui apparteniamo e nel rispetto delle tante persone perbene che lhanno costruita e animata e che ancora, giorno dopo giorno e faticosamente sui territori, se ne prendono cura.



Ora, tuttavia, la misura è colma e rimanere in silenzio significherebbe consentire al sedicente paladino dei valori del Movimento di continuare a infangare la forza politica che gli ha permesso di servire la Regione Basilicata per dieci anni.



E per dieci anni tutto sembrava andare bene, finché il vincolo del secondo mandato non si è frapposto fra lallora capogruppo del Movimento e le ambizioni personali. Allinterno del Movimento si era aperta la discussione sul superamento del secondo mandato, ma non cera tempo da perdere per il consigliere Leggieri, meglio candidarsi altrove, in altra lista, piuttosto che restare coerenti con i valori del soggetto politico rappresentato per anni. Così, il virtuoso Leggieri sveste i panni del pentastellato e indossa la casacca di Basilicata Casa Comune, pur di provare a giocare il terzo campionato. In tutto questo, nessun confronto con la fatidica base, a cui oggi laudace ex consigliere si appella (magari con lambizione di diventare il nuovo coordinatore del M5s!).



Lelettorato, però, non sembra aver apprezzato il salto della quaglia e Leggieri non ce la fa. Ora, non sappiamo se lex consigliere abbia rinnovato la tessera di BCC o se risulti ancora iscritto al M5s, il fatto è che, terminata lundicesima legislatura, Leggieri è sparito dai radar: nessuna partecipazione alle attività del gruppo territoriale di appartenenza, nessuna partecipazione alle assemblee regionali, nessun supporto alla campagna elettorale del suo Comune. Nulla, a eccezione di qualche comunicato stampa rancoroso nei confronti del coordinamento regionale, reo, forse, di non aver avallato il cambio di casacca. Se questi sono i fatti comprovati, che fine hanno fatto i valori etici, morali e politici del M5s a cui Gianni Leggieri si richiama a ogni pie sospinto nei suoi comunicati al vetriolo?



Ah sì, quei valori sono stati seppelliti insieme alla richiesta di mini-vitalizio retroattivo depositata in Consiglio Regionale qualche settimana fa dal prode e integerrimo Gianni Leggieri, mentre in aula votavamo contro il provvedimento.



Dunque, ben vengano le critiche politiche, la dialettica interna, il gioco delle parti e finanche le prediche, ma, almeno, che ci si assicuri di parlare dal pulpito giusto.



Alle elettrici e agli elettori lasceremo giudicare i nostri successi o fallimenti elettorali, ma una cosa la sappiamo con certezza: non abbiamo venduto e non venderemo i valori del M5s al miglior offerente, pur di avere una poltrona in più.



E continuiamo a guardare con stima e gratitudine a chi ci ha fatti sentire fiere e fieri di appartenere al M5s Basilicata, a chi non ha offeso lo spazio politico che ha rappresentato, a chi ha scelto di continuare a supportare una causa anche senza vestire i panni della rappresentanza, a chi non ha preteso ruoli in Giunta, a chi non si è fatto rimborsare le spese legali dai collaboratori per una querela ricevuta, a chi non ha cambiato casacca, a chi sai sempre da che parte trovare: grazie, Gianni Perrino.



I portavoce del Movimento 5 Stelle



Arnaldo Lomuti  Alessia Araneo  Viviana Verri