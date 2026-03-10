-->
|Scritte fasciste su sede Pd a Potenza, Azione Basilicata: solidarietà
10/03/2026
|"Quanto accaduto davanti alla sede del Partito Democratico a Potenza, con la comparsa di scritte e simboli riconducibili al fascismo e al nazismo, è un episodio che non può essere archiviato come una semplice bravata.
Si tratta di richiami a ideologie che la storia e la democrazia italiana hanno già condannato e che non possono trovare spazio nella vita pubblica. Per questo esprimiamo solidarietà agli iscritti e ai dirigenti del Partito Democratico lucano, colpiti da un gesto che offende prima di tutto il principio del libero confronto politico. Le sedi dei partiti, di qualsiasi appartenenza, sono luoghi della partecipazione democratica e della vita civile delle comunità: colpirle significa tentare di intimidire il dibattito pubblico.
La risposta deve essere chiara: ribadire senza esitazioni che in Basilicata non cè spazio per simboli, nostalgie e linguaggi che appartengono a una stagione della storia definitivamente chiusa".
Così, in una nota stampa, la segreteria regionale di Azione Basilicata.
archivio
