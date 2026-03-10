-->
|
La voce della Politica
|Mongiello: via libera al "Bando non metanizzati"
10/03/2026
|La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dellassessore allAmbiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello, ha approvato importanti delibere che rafforzano le politiche regionali in materia di transizione energetica, tutela della biodiversità e innovazione ambientale. Il primo provvedimento riguarda la riapertura dello sportello dellavviso pubblico per contributi a fondo perduto destinati allinstallazione di impianti da fonti rinnovabili nelle abitazioni lucane, il cosiddetto Bando non metanizzati. La misura, già avviata con la Dgr numero 238/2024, prevede una dotazione complessiva di 24 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, con tre finestre temporali dedicate alle annualità 2026, 2027 e 2028. Lintervento sostiene linstallazione di impianti da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo nelle unità abitative, contribuendo alla riduzione dei costi energetici per le famiglie e alla diffusione di modelli energetici sostenibili sul territorio regionale.
Per accompagnare associazioni, operatori e professionisti nella conoscenza delle opportunità offerte dal bando e delle modalità di accesso ai contributi, lassessore allAmbiente Laura Mongiello ha promosso un incontro informativo in programma lunedì 16 marzo alle ore 16. Lappuntamento sarà un momento di confronto e approfondimento dedicato alle associazioni di settore, con lobiettivo di favorire la più ampia partecipazione e sostenere la diffusione delle opportunità previste dallavviso. La seconda delibera riguarda lapprovazione dello schema di protocollo dintesa tra la Regione Basilicata ed Enea, finalizzato a rafforzare la collaborazione tecnico-scientifica nei settori dellenergia, dellinnovazione tecnologica e dello sviluppo sostenibile. Laccordo, della durata di quattro anni, consentirà di sviluppare iniziative congiunte per la diffusione delle fonti rinnovabili, il miglioramento dellefficienza energetica e il trasferimento tecnologico, favorendo ladozione di soluzioni innovative nei diversi comparti economici e nelle comunità locali.
Con questi provvedimenti - ha dichiarato lassessore allAmbiente e Transizione Energetica Laura Mongiello -rafforziamo il percorso della Basilicata verso una transizione ecologica concreta. Da un lato sosteniamo le famiglie lucane nella produzione di energia da fonti rinnovabili, dallaltro investiamo nella ricerca, nellinnovazione e nella tutela del patrimonio naturale. Sono azioni che guardano al futuro della nostra regione, con benefici ambientali, economici e sociali per le comunità locali.
|
archivio
|La Voce della Politica
|10/03/2026 - Svastiche contro Usb e Pd, Lettieri e Trivigno: "Segnale preoccupante"
Europa Verde Alleanza Verdi e Sinistra Basilicata esprime piena solidarietà allUSB Basilicata e al Partito Democratico per i gravi atti vandalici che hanno colpito le loro sedi a Potenza.
Le svastiche e i simboli nazifascisti comparsi sui muri non sono semplici b...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Lomuti, Araneo, Verri replicano a Leggieri
Per settimane, mesi, abbiamo taciuto di fronte alla diffusione scriteriata di comunicati stampa da parte dellex capogruppo del M5s Basilicata Gianni Leggieri e lo abbiamo fatto nel rispetto della persona e dello spazio politico condiviso per anni, perché per ...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Cupparo su elezioni provinciali di Potenza
Il buon risultato della lista degli amministratori locali di Forza Italia alle elezioni provinciali di Potenza è la testimonianza del radicamento del partito nei Comuni e sul territorio. Un risultato trascinato dai forti consensi ottenuti da Giovanna Di Sanzo...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Mongiello: via libera al "Bando non metanizzati"
La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dellassessore allAmbiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello, ha approvato importanti delibere che rafforzano le politiche regionali in materia di transizione energetica, tutela della biodiversità ...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Scritte fasciste su sede Pd a Potenza, Azione Basilicata: solidarietà
"Quanto accaduto davanti alla sede del Partito Democratico a Potenza, con la comparsa di scritte e simboli riconducibili al fascismo e al nazismo, è un episodio che non può essere archiviato come una semplice bravata.
Si tratta di richiami a ideologie...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Vandalismo sede Pd Potenza, Polese (IV): ''Solidarietà ai democratici. Questi gesti non fermano il confronto civile''
Potenza, 10 marzo 2026. Esprimo la mia più ferma condanna per il vile atto vandalico che ha colpito la sede regionale del Partito Democratico a Potenza. Lutilizzo di simboli e scritte che richiamano stagioni buie della nostra storia è un segnale preoccupante...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Politiche per la famiglia: rinnovata la Consulta regionale
La famiglia resta uno dei pilastri delle politiche sociali della Regione Basilicata e il rinnovo della Consulta regionale rappresenta un passaggio significativo per rafforzare il confronto con il mondo dellassociazionismo, del volontariato e delle istituzion...-->continua
|
|