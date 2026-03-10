-->

La voce della Politica

Mongiello: via libera al "Bando non metanizzati"

10/03/2026

La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dellassessore allAmbiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello, ha approvato importanti delibere che rafforzano le politiche regionali in materia di transizione energetica, tutela della biodiversità e innovazione ambientale. Il primo provvedimento riguarda la riapertura dello sportello dellavviso pubblico per contributi a fondo perduto destinati allinstallazione di impianti da fonti rinnovabili nelle abitazioni lucane, il cosiddetto Bando non metanizzati. La misura, già avviata con la Dgr numero 238/2024, prevede una dotazione complessiva di 24 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, con tre finestre temporali dedicate alle annualità 2026, 2027 e 2028. Lintervento sostiene linstallazione di impianti da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo nelle unità abitative, contribuendo alla riduzione dei costi energetici per le famiglie e alla diffusione di modelli energetici sostenibili sul territorio regionale.
Per accompagnare associazioni, operatori e professionisti nella conoscenza delle opportunità offerte dal bando e delle modalità di accesso ai contributi, lassessore allAmbiente Laura Mongiello ha promosso un incontro informativo in programma lunedì 16 marzo alle ore 16. Lappuntamento sarà un momento di confronto e approfondimento dedicato alle associazioni di settore, con lobiettivo di favorire la più ampia partecipazione e sostenere la diffusione delle opportunità previste dallavviso. La seconda delibera riguarda lapprovazione dello schema di protocollo dintesa tra la Regione Basilicata ed Enea, finalizzato a rafforzare la collaborazione tecnico-scientifica nei settori dellenergia, dellinnovazione tecnologica e dello sviluppo sostenibile. Laccordo, della durata di quattro anni, consentirà di sviluppare iniziative congiunte per la diffusione delle fonti rinnovabili, il miglioramento dellefficienza energetica e il trasferimento tecnologico, favorendo ladozione di soluzioni innovative nei diversi comparti economici e nelle comunità locali.
Con questi provvedimenti - ha dichiarato lassessore allAmbiente e Transizione Energetica Laura Mongiello -rafforziamo il percorso della Basilicata verso una transizione ecologica concreta. Da un lato sosteniamo le famiglie lucane nella produzione di energia da fonti rinnovabili, dallaltro investiamo nella ricerca, nellinnovazione e nella tutela del patrimonio naturale. Sono azioni che guardano al futuro della nostra regione, con benefici ambientali, economici e sociali per le comunità locali.



