10/03/2026

La famiglia resta uno dei pilastri delle politiche sociali della Regione Basilicata e il rinnovo della Consulta regionale rappresenta un passaggio significativo per rafforzare il confronto con il mondo dellassociazionismo, del volontariato e delle istituzioni locali.

È quanto dichiara Cosimo Latronico, assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr della Regione Basilicata, commentando il decreto del Presidente della Giunta regionale che rinnova i componenti della Consulta regionale per la Famiglia.

Si tratta  prosegue  di uno strumento previsto dalla legge regionale n. 45 del 2000 che svolge una funzione propositiva e consultiva sulle politiche familiari, consentendo alla Regione di dialogare in modo strutturato con le realtà sociali e istituzionali che operano quotidianamente a sostegno delle famiglie. Con questo rinnovo  aggiunge  viene confermata una composizione ampia e rappresentativa che coinvolge associazioni familiari, enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato, Anci, Upi, la Commissione regionale Pari Opportunità e le aziende sanitarie lucane. Un sistema di rappresentanze che consente di portare allinterno della Consulta competenze ed esperienze diverse, utili a costruire politiche sempre più efficaci. Lobiettivo  sottolinea Latronico  è rafforzare il ruolo della Consulta come luogo stabile di confronto e di proposta, capace di accompagnare le scelte della Regione su temi centrali come il sostegno alla genitorialità, la tutela delle fragilità, i servizi educativi e sociali e le politiche per la natalità.

Vogliamo continuare a costruire  conclude lassessore  una rete territoriale solida tra istituzioni, servizi e società civile, perché le politiche per la famiglia non sono solo interventi sociali, ma rappresentano un investimento strategico per il futuro della nostra comunità.



