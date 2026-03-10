Lera Lomuti finisce comera iniziata: con un grande fallimento.

E non mi riferisco soltanto al tracollo elettorale che negli ultimi anni ha progressivamente ridotto il

Movimento 5 Stelle lucano a una presenza sempre più marginale nelle istituzioni. Il fallimento più grave è

stato prima di tutto interno. È stato un fallimento politico, etico e morale. Il fallimento di un Movimento che

era nato per dare voce ai cittadini e che invece è stato trasformato in una comunità di tifosi, spettatori passivi

di un palazzo che brucia mentre nessuno sembra accorgersi nemmeno dellodore di fumo.

Il Movimento 5 Stelle era nato con unidea semplice: prima di parlare si ascolta. E si ascolta molto. Le

decisioni nascevano dal confronto, dal territorio, dalla partecipazione. Non era un partito costruito attorno

alle fedeltà personali, ma una comunità politica che premiava la partecipazione e la responsabilità.

Quella stagione si è progressivamente chiusa negli anni della gestione Lomuti.

Da allora il Movimento in Basilicata ha iniziato una lenta ma costante parabola discendente. Il Movimento

che nel 2018 rappresentava una forza politica centrale nella regione è stato progressivamente svuotato

dallinterno. I comuni amministrati sono scomparsi uno dopo laltro. Le divisioni interne sono state

affrontate con veti e chiusure invece che con il confronto. Le scelte politiche sono state spesso condotte in

solitudine, senza il coinvolgimento reale della base.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un susseguirsi di sconfitte elettorali che hanno portato il Movimento dalla

centralità politica allirrilevanza.

Il capolavoro politico di questa gestione è arrivato alle elezioni regionali, con trattative infinite, veti

incrociati, alleanze costruite e distrutte e una gestione delle liste che ha finito per allontanare ulteriormente il

Movimento dal territorio. Il risultato è stato un crollo dei consensi e la vittoria, per la seconda volta, del

centrodestra.

Lepilogo di questa parabola è arrivato con le elezioni provinciali di Potenza. Nessun rappresentante eletto.

Non è soltanto una sconfitta elettorale. È la certificazione di un fallimento politico che si è consumato nel

tempo.

Negli anni ho denunciato più volte questa deriva, anche quando ricoprivo il ruolo di capogruppo del

Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. Lho fatto pubblicamente, con chiarezza e con senso di

responsabilità. Ma quella voce è stata spesso isolata, liquidata come polemica interna, talvolta persino

accusata di lesa maestà.

Oggi i fatti parlano da soli.

Se davvero si vuole voltare pagina non può bastare il passo indietro del coordinatore regionale. Quando una

stagione politica si chiude con un fallimento così evidente, il problema non riguarda soltanto il vertice ma

lintera struttura che ha sostenuto e difeso quella gestione.

In questi anni abbiamo assistito anche a una prassi che stride apertamente con i principi fondativi del

Movimento. Il cumulo di incarichi istituzionali e di partito, con figure che contemporaneamente ricoprono

ruoli di consiglieri regionali, consiglieri comunali e coordinatori territoriali, rappresenta una distorsione

evidente rispetto allo spirito e alla lettera dellarticolo 3 del Codice etico del Movimento 5 Stelle. Un

principio che doveva garantire sobrietà, equilibrio e separazione dei ruoli e che invece è stato

progressivamente svuotato di significato.

Se davvero si vuole ricostruire credibilità politica non basta cambiare il nome di chi sta al vertice. Occorre

avere il coraggio di rimettere in discussione unintera organizzazione che negli ultimi anni si è dimostrata

fallimentare.

Ora si apre una nuova fase. A chi prenderà il suo posto spetterà lonere, tuttaltro che semplice, di provare a

rimettere in piedi un Movimento che negli ultimi anni ha perso non soltanto consenso elettorale, ma

soprattutto identità e credibilità.

Il Movimento 5 Stelle deve molto alla Basilicata. E la Basilicata, per molti anni, ha creduto nel Movimento.

Ma la fiducia dei cittadini non è una rendita eterna. Va meritata ogni giorno, con serietà, coerenza e rispetto

delle regole.

Se questo cambiamento non arriverà davvero, il rischio è che lera Lomuti non venga ricordata soltanto come

una parentesi politica fallimentare, ma come il momento in cui il Movimento 5 Stelle in Basilicata ha iniziato

a smettere di esistere.

Gianni Leggieri, già consigliere regionale