Due sedi nella stessa notte, nella stessa città. La sede dellUnione Sindacale di Base di Potenza imbrattata con svastiche naziste e privata della bandiera della Palestina. La sede del Partito Democratico colpita con scritte e simboli di matrice fascista e neonazista.



Esprimiamo solidarietà piena e incondizionata a tutte e due le realtà colpite: alle lavoratrici e ai lavoratori dellUSB Basilicata, che svolgono attività sindacale, e alla comunità del Partito Democratico. Quando a essere colpiti sono spazi di organizzazione democratica, la risposta non può essere di parte: la democrazia è indivisibile, o la si difende tutta intera o non la si difende affatto.



La svastica non è un simbolo qualsiasi: è il marchio di unideologia che ha prodotto le peggiori barbarie della storia moderna, il genocidio, la soppressione di ogni forma di libertà civile e politica. Chi la traccia su un muro oggi sa esattamente cosa evoca. Minimizzare o ricondurre questi atti a un generico vandalistico disordine giovanile sarebbe un errore politico e morale che non possiamo permetterci.



Questi episodi non avvengono nel vuoto. Maturano in un clima culturale e politico che, in diverse forme, ha progressivamente sdoganato linguaggi e simboli dellintolleranza. Quando la soglia dellinaccettabile si abbassa, quando il fascismo viene trattato come una posizione politica legittima tra le altre, quando i rappresentanti delle istituzioni tacciono o nicchiano di fronte a manifestazioni di odio, il passo successivo è questo: svastiche sulle sedi di chi difende i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.



La Basilicata attraversa una fase di profonda vulnerabilità sociale ed economica, dalla crisi idrica alla desertificazione del sistema produttivo e occupazionale, dalla chiusura progressiva dei presidi sanitari allemorragia demografica. È esattamente in questi contesti che le forze dellodio trovano terreno fertile.



Chiediamo con urgenza che le autorità competenti intervengano con tempestività e rigore per identificare i responsabili. Chiediamo, al tempo stesso, che la politica regionale  tutta, senza zone dombra o grigie  assuma una postura chiara: non esistono considerazioni di contesto che giustifichino il silenzio di fronte ai simboli del nazifascismo.



La risposta a questi atti non può essere soltanto la condanna formale. Deve essere strutturale: più democrazia nelle istituzioni, più tutela per chi organizza il consenso collettivo dei lavoratori, più coraggio nellapplicare i principi antifascisti che la nostra Costituzione non si limita a enunciare, ma prescrive come fondamento irrinunciabile della convivenza civile.



Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali  Movimento 5 Stelle Basilicata)