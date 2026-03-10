-->
|
La voce della Politica
|Svastiche sulle sedi USB e PD di Potenza: atto dodio contro la democrazia
10/03/2026
|Due sedi nella stessa notte, nella stessa città. La sede dellUnione Sindacale di Base di Potenza imbrattata con svastiche naziste e privata della bandiera della Palestina. La sede del Partito Democratico colpita con scritte e simboli di matrice fascista e neonazista.
Esprimiamo solidarietà piena e incondizionata a tutte e due le realtà colpite: alle lavoratrici e ai lavoratori dellUSB Basilicata, che svolgono attività sindacale, e alla comunità del Partito Democratico. Quando a essere colpiti sono spazi di organizzazione democratica, la risposta non può essere di parte: la democrazia è indivisibile, o la si difende tutta intera o non la si difende affatto.
La svastica non è un simbolo qualsiasi: è il marchio di unideologia che ha prodotto le peggiori barbarie della storia moderna, il genocidio, la soppressione di ogni forma di libertà civile e politica. Chi la traccia su un muro oggi sa esattamente cosa evoca. Minimizzare o ricondurre questi atti a un generico vandalistico disordine giovanile sarebbe un errore politico e morale che non possiamo permetterci.
Questi episodi non avvengono nel vuoto. Maturano in un clima culturale e politico che, in diverse forme, ha progressivamente sdoganato linguaggi e simboli dellintolleranza. Quando la soglia dellinaccettabile si abbassa, quando il fascismo viene trattato come una posizione politica legittima tra le altre, quando i rappresentanti delle istituzioni tacciono o nicchiano di fronte a manifestazioni di odio, il passo successivo è questo: svastiche sulle sedi di chi difende i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.
La Basilicata attraversa una fase di profonda vulnerabilità sociale ed economica, dalla crisi idrica alla desertificazione del sistema produttivo e occupazionale, dalla chiusura progressiva dei presidi sanitari allemorragia demografica. È esattamente in questi contesti che le forze dellodio trovano terreno fertile.
Chiediamo con urgenza che le autorità competenti intervengano con tempestività e rigore per identificare i responsabili. Chiediamo, al tempo stesso, che la politica regionale tutta, senza zone dombra o grigie assuma una postura chiara: non esistono considerazioni di contesto che giustifichino il silenzio di fronte ai simboli del nazifascismo.
La risposta a questi atti non può essere soltanto la condanna formale. Deve essere strutturale: più democrazia nelle istituzioni, più tutela per chi organizza il consenso collettivo dei lavoratori, più coraggio nellapplicare i principi antifascisti che la nostra Costituzione non si limita a enunciare, ma prescrive come fondamento irrinunciabile della convivenza civile.
Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali Movimento 5 Stelle Basilicata)
|
archivio
|La Voce della Politica
|10/03/2026 - Leggieri:''era Lomuti finisce comera iniziata: con un grande fallimento''
Lera Lomuti finisce comera iniziata: con un grande fallimento.
E non mi riferisco soltanto al tracollo elettorale che negli ultimi anni ha progressivamente ridotto il
Movimento 5 Stelle lucano a una presenza sempre più marginale nelle istituzioni. Il fallimento più...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Svastiche sulle sedi USB e PD di Potenza: atto dodio contro la democrazia
Due sedi nella stessa notte, nella stessa città. La sede dellUnione Sindacale di Base di Potenza imbrattata con svastiche naziste e privata della bandiera della Palestina. La sede del Partito Democratico colpita con scritte e simboli di matrice fascista e neo...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Basilicata, carburanti in aumento per il terzo giorno consecutivo: Confcommercio invita alla prudenza
Crescono per il terzo giorno consecutivo i prezzi dei carburanti in Basilicata, spinti dalle tensioni internazionali legate alla crisi in Medio Oriente. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella giornata di ieri il prezzo medio dell...-->continua
|
|
|10/03/2026 - La Riforma dellOrdinamento Giurisdizionale: opinioni a confronto a Matera il 14 marzo
LANSB, unitamente alle associazioni Autonomia Forense, Centro Carlo Levi, CNA-Matera, Matera Protagonista e Presenza Etica, con il patrocinio dellOrdine degli Avvocati di Matera e della Camera di Commercio, ha organizzato l'incontro pubblico sul tema:
L...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Uil On The Way 131: il Vulture Melfese può ritrovare ancora la sua missione
Il Vulture Melfese può ritrovare ancora la sua missione: due patti, ununica strategia territoriale. Patto per Melfi per difendere e rilanciare lindustria dellauto, lindotto, la logistica e la competitività energetica. Patto per Lavello per costruire lhub ...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Quarto (FdI): ''Condanna netta per gli atti vandalici alla sede del Pd Basilicata''
Gli atti vandalici compiuti ai danni della sede regionale del Partito Democratico di Basilicata rappresentano un gesto grave e inaccettabile che va condannato senza esitazioni.
A darne notizia è Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratell...-->continua
|
|
|9/03/2026 - Elezioni provinciali Potenza: Il trionfo della lista Casa Riformista - Italia Viva - Progetto Civico Italia
I numeri non lasciano spazio ad interpretazioni: il progetto di Casa Riformista - Italia Viva - Progetto Civico Italia esce dalle urne per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Potenza come la vera forza durto e lago della bilancia della politica lucana. U...-->continua
|
|