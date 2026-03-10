-->
|Quarto (FdI): ''Condanna netta per gli atti vandalici alla sede del Pd Basilicata''
10/03/2026
|Gli atti vandalici compiuti ai danni della sede regionale del Partito Democratico di Basilicata rappresentano un gesto grave e inaccettabile che va condannato senza esitazioni.
A darne notizia è Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli dItalia Basilicata.
Imbrattare una sede politica con scritte e simboli che richiamano ideologie autoritarie e antidemocratiche prosegue non è solo unoffesa a un partito, ma è un atto che colpisce il confronto democratico e la libertà di espressione su cui si fonda la nostra Repubblica. La dialettica politica può e deve essere anche dura, ma deve sempre restare nei confini del rispetto e della civiltà. Fratelli dItalia aggiunge Quarto prende le distanze con assoluta chiarezza da qualsiasi forma di violenza, intimidazione o vandalismo. Chi pensa di intimidire con gesti di questo tipo non rappresenta la politica e non rappresenta i valori della democrazia. Esprimo la mia solidarietà ai dirigenti e ai militanti del Partito Democratico della Basilicata per quanto accaduto conclude Quarto e confido nel lavoro delle forze dellordine affinché si faccia rapidamente piena luce sullepisodio e siano individuati i responsabili.
