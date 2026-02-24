-->
|
La voce della Politica
|Basilicata. Oggi in Consiglio iscritte una serie di mozioni
24/02/2026
|Durante i lavori odierni del Consiglio regionale della Basilicata sono state iscritte allordine del giorno quattro mozioni, quella di Chiorazzo sull aumento dei prezzi dei biglietti nei periodi di alta domanda, a tutela del diritto alla mobilità e contro lo spopolamento; quella di Polese sulla sicurezza in Basilicata e lincremento delle Forze di polizia, una del Movimento 5 Stelle sui lavoratori Saap, Asa e forestali, presentata da Araneo e Verri, e una del Pd, a firma Lacorazza, sulle misure agevolative previste dalla legge regionale 131/2025 per i Comuni montani.
Si è poi passati al punto relativo alla legge regionale 13/2016 sulle norme per laccoglienza, tutela e integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati. Larticolo 11 della legge regionale 23/2025 ha introdotto larticolo 5 bis, che istituisce lOsservatorio regionale sullimmigrazione. Il presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, ha comunicato la ricezione di cinque candidature per lOrganismo, proponendo di avviare interlocuzioni per poi individuare i profili nel rispetto della parità di genere.
Sul punto è intervenuto Lacorazza, ricordando che il Pd e parte della minoranza avevano dato disponibilità sulle candidature, ma sottolineando un problema politico e istituzionale, alcune parti della legge non sono mai state attuate. La legge contiene principi importanti su diritti, inclusione, pari accesso ai servizi, tutela di donne e minori, valorizzazione delle identità culturali, partecipazione e contrasto alle discriminazioni, ma senza lapplicazione concreta di tutti gli strumenti previsti, questi principi rischiano di rimanere solo dichiarazioni di intenti.
Napoli ha condiviso la necessità di approfondimento, proponendo di riportare la discussione in Prima Commissione per un esame puntuale. Per questo ha affermato ancora Napoli - alla luce delle considerazioni appena espresse, propongo che la Prima Commissione, di concerto con tutti i suoi componenti, raccolga linvito del collega Lacorazza e dedichi una seduta specifica allapprofondimento delle tematiche emerse, che appaiono oggettivamente di assoluto rilievo. Pittella, nelle conclusioni, ha accolto la sollecitazione relativa alla piena attuazione della legge, richiamando il ruolo del Consiglio e la rilevanza dellOsservatorio. Ha ricordato che in passato era stata istituita una task force in raccordo con la Presidenza e la Prefettura e ha prospettato la possibilità che la Commissione svolga unattività di verifica con la Giunta, al fine di accertare lo stato di attuazione della normativa. In assenza di sviluppi significativi - ha ribadito - si potrà poi procedere con listituzione dellOsservatorio, anche quale strumento di impulso e monitoraggio istituzionale.
I lavori sono proseguiti con la discussione della proposta di legge n. 34/2024 sulla disciplina degli istituti di partecipazione democratica regionale, di iniziativa dei consiglieri Verri, Araneo, Chiorazzo, Vizziello, Cifarelli, Lacorazza, Marrese e Bochicchio. La Pdl, ha ricordato Verri, intende regolamentare petizioni, leggi di iniziativa popolare, referendum abrogativi, propositivi e consultivi e listruttoria pubblica, con lobiettivo di rafforzare la partecipazione attiva dei cittadini. Verri ha parlato di un iter lungo e complesso, con osservazioni della Consulta statutaria recepite in emendamenti, e della necessità di colmare un vulnus normativo dovuto alla mancanza degli strumenti attuativi. Lacorazza ha ricordato che lo Statuto regionale, firmato nel 2016 a 45 anni dal primo Statuto e a 15 dalla riforma del Titolo V, risulta ancora in parte inattuato. Fanelli ha chiesto un ulteriore passaggio in Commissione, in quanto gli emendamenti sono giunti a gennaio di questanno, al fine di favorire una convergenza unanime sulla proposta. Cifarelli ha affermato che la questione è più profonda e di carattere generale. Dopo sette anni di governo del centrodestra, ha evidenziato cè una carenza di attenzione da parte della maggioranza nellattuazione dello Statuto, al punto che temi di tale rilevanza sono stati affrontati attraverso una proposta di legge della minoranza. Lattuazione dello Statuto, ha aggiunto, dovrebbe rappresentare un impegno condiviso dellintero Consiglio, mentre in Aula si registra lassenza dei banchi del Governo. Pittella ha evidenziato la necessità di una maggiore socializzazione politica della proposta, con limpegno a riportare il testo in Aula dopo un ulteriore passaggio in Commissione, entro un mese. Lacorazza ha spiegato che un voto immediato, senza condivisione, avrebbe potuto portare al rigetto, rinviando di molti mesi lattuazione degli strumenti di partecipazione. Verri ha quindi aderito alla proposta di rinvio in Commissione. Napoli ha infine chiesto laggiornamento dei lavori, considerata la complessità dei provvedimenti ancora da trattare.
In apertura di seduta, il Presidente dellAssemblea ha ringraziato i consiglieri per le manifestazioni di vicinanza ricevute per la scomparsa della madre, estendendo la solidarietà ai consiglieri Aliandro e Marrese, colpiti anchessi da lutti. In Aula messaggi di profonda partecipazione umana al presidente Pittella e ai consiglieri Marrese Aliandro da parte di Chiorazzo, Araneo, Polese e Aliandro. Parole di vicinanza anche dal consigliere Napoli: In questAula, dove spesso il confronto è serrato, credo sia giusto fermarsi un momento e riconoscere ciò che viene prima di tutto, il rispetto umano, la vicinanza sincera, la condivisione del dolore. A lei, Presidente, a nome mio personale, del mio gruppo, dellintera maggioranza e dellintera Assemblea, va il nostro abbraccio più sentito e la partecipazione più autentica. Siamo certi che lamore ricevuto da sua madre continuerà a farle compagnia nei giorni che verranno e le darà quella forza, spesso silenziosa, che solo i legami più profondi sanno lasciare.
|
archivio
|La Voce della Politica
|24/02/2026 - Basilicata. Oggi in Consiglio iscritte una serie di mozioni
Durante i lavori odierni del Consiglio regionale della Basilicata sono state iscritte allordine del giorno quattro mozioni, quella di Chiorazzo sull aumento dei prezzi dei biglietti nei periodi di alta domanda, a tutela del diritto alla mobilità e contro lo spopolamento;...-->continua
|
|
|24/02/2026 - Mongiello su entrata in vigore del Piano Parco del Pollino
Con lentrata in vigore del Piano del Parco nazionale del Pollino si apre ufficialmente una nuova stagione per il più grande parco naturale dItalia e per le comunità che ne fanno parte. Un passaggio storico che segna il compimento di un percorso lungo e compl...-->continua
|
|
|24/02/2026 - Basilicata. Caro-biglietti, BCC presenta mozione
I consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello, hanno presentato oggi in Aula una mozione contro laumento dei prezzi dei biglietti di viaggio che si registra nei periodi di maggiore domanda, con particolare riferimento ...-->continua
|
|
|24/02/2026 - M5S su SAAP, ASA e Forestali: il lavoro non può essere diviso, la dignità nemmeno
In Basilicata cè una realtà che da troppo tempo viene ignorata, normalizzata, lasciata ai margini del dibattito politico. È la condizione di centinaia di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno garantiscono la manutenzione, la sicurezza e la tutela del patri...-->continua
|
|
|24/02/2026 - Malattie Rare, il convegno su iniziativa della Garante Padula
Su iniziativa di Marika Padula, Garante per le persone con disabilità della Regione Basilicata, si terrà venerdì 27 febbraio alle ore 16:30, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, il convegno Malattie Rare: disabilità, diritti e percorsi di vita, ...-->continua
|
|
|24/02/2026 - Polimedica Melfi, lavoratori e Direzione: «Il Consiglio dia voce al territorio»
I lavoratori e la Direzione di Polimedica Melfi intervengono in vista della seduta della Commissione Affari Sociali del Consiglio Comunale, convocata per questa sera, martedì 24 febbraio alle 18, per discutere della vertenza che riguarda la struttura. «Parteci...-->continua
|
|
|24/02/2026 - Policoro. Infrastrutture per il Sociale: al mondo degli anziani lassegnazione della seconda casetta
E stata assegnata allAssociazione di Promozione Sociale Jesus Buon Pastore, la seconda infrastruttura per il sociale situata a Policoro, nel popoloso Quartiere Italia, tra i cosiddetti Secondo e Terzo Piano di Zona. A comunicarlo, lAssessore alle Politiche ...-->continua
|
|