Durante i lavori odierni del Consiglio regionale della Basilicata sono state iscritte allordine del giorno quattro mozioni, quella di Chiorazzo sull aumento dei prezzi dei biglietti nei periodi di alta domanda, a tutela del diritto alla mobilità e contro lo spopolamento; quella di Polese sulla sicurezza in Basilicata e lincremento delle Forze di polizia, una del Movimento 5 Stelle sui lavoratori Saap, Asa e forestali, presentata da Araneo e Verri, e una del Pd, a firma Lacorazza, sulle misure agevolative previste dalla legge regionale 131/2025 per i Comuni montani.



Si è poi passati al punto relativo alla legge regionale 13/2016 sulle norme per laccoglienza, tutela e integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati. Larticolo 11 della legge regionale 23/2025 ha introdotto larticolo 5 bis, che istituisce lOsservatorio regionale sullimmigrazione. Il presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, ha comunicato la ricezione di cinque candidature per lOrganismo, proponendo di avviare interlocuzioni per poi individuare i profili nel rispetto della parità di genere.



Sul punto è intervenuto Lacorazza, ricordando che il Pd e parte della minoranza avevano dato disponibilità sulle candidature, ma sottolineando un problema politico e istituzionale, alcune parti della legge non sono mai state attuate. La legge contiene principi importanti su diritti, inclusione, pari accesso ai servizi, tutela di donne e minori, valorizzazione delle identità culturali, partecipazione e contrasto alle discriminazioni, ma senza lapplicazione concreta di tutti gli strumenti previsti, questi principi rischiano di rimanere solo dichiarazioni di intenti.



Napoli ha condiviso la necessità di approfondimento, proponendo di riportare la discussione in Prima Commissione per un esame puntuale. Per questo  ha affermato ancora Napoli - alla luce delle considerazioni appena espresse, propongo che la Prima Commissione, di concerto con tutti i suoi componenti, raccolga linvito del collega Lacorazza e dedichi una seduta specifica allapprofondimento delle tematiche emerse, che appaiono oggettivamente di assoluto rilievo. Pittella, nelle conclusioni, ha accolto la sollecitazione relativa alla piena attuazione della legge, richiamando il ruolo del Consiglio e la rilevanza dellOsservatorio. Ha ricordato che in passato era stata istituita una task force in raccordo con la Presidenza e la Prefettura e ha prospettato la possibilità che la Commissione svolga unattività di verifica con la Giunta, al fine di accertare lo stato di attuazione della normativa. In assenza di sviluppi significativi - ha ribadito - si potrà poi procedere con listituzione dellOsservatorio, anche quale strumento di impulso e monitoraggio istituzionale.



I lavori sono proseguiti con la discussione della proposta di legge n. 34/2024 sulla disciplina degli istituti di partecipazione democratica regionale, di iniziativa dei consiglieri Verri, Araneo, Chiorazzo, Vizziello, Cifarelli, Lacorazza, Marrese e Bochicchio. La Pdl, ha ricordato Verri, intende regolamentare petizioni, leggi di iniziativa popolare, referendum abrogativi, propositivi e consultivi e listruttoria pubblica, con lobiettivo di rafforzare la partecipazione attiva dei cittadini. Verri ha parlato di un iter lungo e complesso, con osservazioni della Consulta statutaria recepite in emendamenti, e della necessità di colmare un vulnus normativo dovuto alla mancanza degli strumenti attuativi. Lacorazza ha ricordato che lo Statuto regionale, firmato nel 2016 a 45 anni dal primo Statuto e a 15 dalla riforma del Titolo V, risulta ancora in parte inattuato. Fanelli ha chiesto un ulteriore passaggio in Commissione, in quanto gli emendamenti sono giunti a gennaio di questanno, al fine di favorire una convergenza unanime sulla proposta. Cifarelli ha affermato che la questione è più profonda e di carattere generale. Dopo sette anni di governo del centrodestra, ha evidenziato  cè una carenza di attenzione da parte della maggioranza nellattuazione dello Statuto, al punto che temi di tale rilevanza sono stati affrontati attraverso una proposta di legge della minoranza. Lattuazione dello Statuto, ha aggiunto, dovrebbe rappresentare un impegno condiviso dellintero Consiglio, mentre in Aula si registra lassenza dei banchi del Governo. Pittella ha evidenziato la necessità di una maggiore socializzazione politica della proposta, con limpegno a riportare il testo in Aula dopo un ulteriore passaggio in Commissione, entro un mese. Lacorazza ha spiegato che un voto immediato, senza condivisione, avrebbe potuto portare al rigetto, rinviando di molti mesi lattuazione degli strumenti di partecipazione. Verri ha quindi aderito alla proposta di rinvio in Commissione. Napoli ha infine chiesto laggiornamento dei lavori, considerata la complessità dei provvedimenti ancora da trattare.



In apertura di seduta, il Presidente dellAssemblea ha ringraziato i consiglieri per le manifestazioni di vicinanza ricevute per la scomparsa della madre, estendendo la solidarietà ai consiglieri Aliandro e Marrese, colpiti anchessi da lutti. In Aula messaggi di profonda partecipazione umana al presidente Pittella e ai consiglieri Marrese Aliandro da parte di Chiorazzo, Araneo, Polese e Aliandro. Parole di vicinanza anche dal consigliere Napoli: In questAula, dove spesso il confronto è serrato, credo sia giusto fermarsi un momento e riconoscere ciò che viene prima di tutto, il rispetto umano, la vicinanza sincera, la condivisione del dolore. A lei, Presidente, a nome mio personale, del mio gruppo, dellintera maggioranza e dellintera Assemblea, va il nostro abbraccio più sentito e la partecipazione più autentica. Siamo certi che lamore ricevuto da sua madre continuerà a farle compagnia nei giorni che verranno e le darà quella forza, spesso silenziosa, che solo i legami più profondi sanno lasciare.