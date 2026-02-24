-->

Basilicata. Caro-biglietti, BCC presenta mozione

24/02/2026

I consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello, hanno presentato oggi in Aula una mozione contro laumento dei prezzi dei biglietti di viaggio che si registra nei periodi di maggiore domanda, con particolare riferimento ai periodo festivi.



Ogni anno - dichiarano i consiglieri - studenti e lavoratori lucani fuorisede si trovano di fronte a rincari sproporzionati per poter rientrare nei propri luoghi di origine. È inaccettabile che il diritto alla mobilità venga compresso da dinamiche tariffarie che trasformano il ritorno a casa in un costo insostenibile per tante famiglie.



Laumento esorbitante delle tariffe nei momenti di maggiore richiesta rischia di aggravare ulteriormente le disuguaglianze territoriali e di alimentare i processi di spopolamento. La mozione, quindi, richiama linterrogazione parlamentare dellOn. Paolo Ciani e impegna il Governo regionale a sollecitare lEsecutivo nazionale affinché adotti misure per calmierare i prezzi nei periodi festivi.
Si chiede inoltre alla giunta regionale di valutare, in collaborazione con COTRAB e con i gestori del trasporto pubblico locale di Potenza e Matera, iniziative straordinarie a sostegno dei rientri, sul modello di esperienze già attivate in altre regioni.



Rientrare in Basilicata - concludono Chiorazzo e Vizziello - a cominciare dalle prossime festività pasquali, deve essere un diritto garantito e non un costo insostenibile.



