-->
|
La voce della Politica
|Mongiello su entrata in vigore del Piano Parco del Pollino
24/02/2026
|Con lentrata in vigore del Piano del Parco nazionale del Pollino si apre ufficialmente una nuova stagione per il più grande parco naturale dItalia e per le comunità che ne fanno parte. Un passaggio storico che segna il compimento di un percorso lungo e complesso e che consegna finalmente al territorio uno strumento chiaro, efficace e condiviso di pianificazione, tutela e sviluppo sostenibile.
Dopo 30 anni il Pollino dispone finalmente di uno strumento capace di guidare con equilibrio tutela ambientale, pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile. Lefficacia del Piano del Parco del Pollino rappresenta un risultato di grande importanza per la Basilicata e per lintero sistema delle aree protette italiane perché consente di coniugare in maniera concreta la salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico con le prospettive di crescita delle comunità locali, dichiara lassessore regionale allAmbiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, che esprime soddisfazione per un traguardo raggiunto grazie a un lavoro istituzionale corale, caratterizzato da confronto costante, dialogo e responsabilità condivisa tra Regione Basilicata, Regione Calabria, Ente Parco e amministrazioni locali.
Lassessore Mongiello passa ai ringraziamenti ai consiglieri regionali che hanno contribuito, attraverso il confronto istituzionale e il lavoro svolto nelle Commissioni e in Aula, al raggiungimento dellapprovazione unanime del Piano: Importante tra gli altri il contributo del consigliere Mario Polese e del consigliere Piero Lacorazza per lopposizione che con spirito costruttivo hanno partecipato al percorso di approfondimento e confronto politico-istituzionale, favorendo un lavoro condiviso e attento alle istanze dei territori e alle questioni emerse nel corso delliter.
Un ringraziamento doveroso va quindi al Commissario straordinario dellente Parco, Luigi Lirangi sottolinea Mongiello per il lavoro svolto nella fase conclusiva del percorso e per il dialogo mantenuto con le istituzioni e i territori, così come agli uffici dellEnte Parco e al Dipartimento Ambiente della Regione, che con competenza hanno seguito i diversi passaggi tecnici e amministrativi.
|
archivio
|La Voce della Politica
|24/02/2026 - Mongiello su entrata in vigore del Piano Parco del Pollino
Con lentrata in vigore del Piano del Parco nazionale del Pollino si apre ufficialmente una nuova stagione per il più grande parco naturale dItalia e per le comunità che ne fanno parte. Un passaggio storico che segna il compimento di un percorso lungo e complesso e che cons...-->continua
|
|
|24/02/2026 - Basilicata. Caro-biglietti, BCC presenta mozione
I consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello, hanno presentato oggi in Aula una mozione contro laumento dei prezzi dei biglietti di viaggio che si registra nei periodi di maggiore domanda, con particolare riferimento ...-->continua
|
|
|24/02/2026 - M5S su SAAP, ASA e Forestali: il lavoro non può essere diviso, la dignità nemmeno
In Basilicata cè una realtà che da troppo tempo viene ignorata, normalizzata, lasciata ai margini del dibattito politico. È la condizione di centinaia di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno garantiscono la manutenzione, la sicurezza e la tutela del patri...-->continua
|
|
|24/02/2026 - Malattie Rare, il convegno su iniziativa della Garante Padula
Su iniziativa di Marika Padula, Garante per le persone con disabilità della Regione Basilicata, si terrà venerdì 27 febbraio alle ore 16:30, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, il convegno Malattie Rare: disabilità, diritti e percorsi di vita, ...-->continua
|
|
|24/02/2026 - Polimedica Melfi, lavoratori e Direzione: «Il Consiglio dia voce al territorio»
I lavoratori e la Direzione di Polimedica Melfi intervengono in vista della seduta della Commissione Affari Sociali del Consiglio Comunale, convocata per questa sera, martedì 24 febbraio alle 18, per discutere della vertenza che riguarda la struttura. «Parteci...-->continua
|
|
|24/02/2026 - Policoro. Infrastrutture per il Sociale: al mondo degli anziani lassegnazione della seconda casetta
E stata assegnata allAssociazione di Promozione Sociale Jesus Buon Pastore, la seconda infrastruttura per il sociale situata a Policoro, nel popoloso Quartiere Italia, tra i cosiddetti Secondo e Terzo Piano di Zona. A comunicarlo, lAssessore alle Politiche ...-->continua
|
|
|24/02/2026 - Comitato sanità territoriale: sit in a Chiaromonte
Il gruppo di studio intensifica le iniziative per la sanità territoriale. Ieri sera si è svolto un incontro del gruppo di studio a sostegno dellazione dei Sindaci per la difesa e il rafforzamento della sanità territoriale. Nel corso della riunione sono state ...-->continua
|
|