24/02/2026
|Su iniziativa di Marika Padula, Garante per le persone con disabilità della Regione Basilicata, si terrà venerdì 27 febbraio alle ore 16:30, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, il convegno Malattie Rare: disabilità, diritti e percorsi di vita, ideato, promosso, organizzato e coordinato dalla stessa Garante nellambito delle attività istituzionali a tutela delle persone con disabilità.
Liniziativa è promossa in occasione della Giornata dedicata alle Malattie Rare e nasce con lobiettivo di valorizzare e rafforzare il coordinamento regionale già strutturato in materia di malattie rare, evidenziando limportanza di una rete integrata capace di garantire percorsi diagnostici, assistenziali e riabilitativi efficaci e omogenei su tutto il territorio.
Il convegno vedrà la partecipazione di autorevoli professionisti del settore sanitario: il dott. Domenico DellEdera, Responsabile UOSD Genetica ed Immunogenetica Centro di Riferimento Regionale ASM; la dott.ssa Maria Cristina Mencoboni, pediatra e Vice Presidente OMCEO Matera; il dott. Vito Cilla, già Direttore di Distretto e consulente dello Sportello Malattie Rare ASM; la dott.ssa Maria Laura Pisaturo, dirigente medico presso il Centro Regionale di Diagnosi Prenatale dellAO San Carlo; e la dott.ssa Concetta Laurentaci, Responsabile UOSD Percorsi Riabilitativi Protesica ASM.
Il loro contributo scientifico consentirà di approfondire lo stato dellarte dellorganizzazione regionale, le buone pratiche già attive e le prospettive di ulteriore implementazione dei servizi dedicati.
Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo strategico del coordinamento regionale sulle malattie rare e allo Sportello dedicato attivo presso lASM di Matera, presidio fondamentale di orientamento, supporto e raccordo tra pazienti, famiglie e servizi sanitari. Lo Sportello rappresenta uno strumento operativo centrale del sistema regionale, facilitando laccesso alle informazioni e garantendo una presa in carico più efficace e personalizzata.
Nel corso delliniziativa sarà inoltre avviato un talk interattivo tra i presenti e i medici specialisti, che risponderanno alle domande del pubblico, offrendo chiarimenti e approfondimenti in un confronto diretto e partecipato.
Dopo i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Marcello Pittella, dellAssessore alla Salute Cosimo Latronico e della Garante della Salute Tiziana Silletti, il confronto entrerà nel merito delle politiche regionali e delle azioni volte a consolidare ulteriormente la rete esistente tra istituzioni, sistema sanitario e associazionismo.
Le malattie rare dichiara Marika Padula richiedono un impegno costante e sinergico. Con questa iniziativa intendiamo valorizzare il lavoro già svolto dal coordinamento regionale e rafforzare strumenti operativi come lo Sportello Malattie Rare dellASM di Matera, promuovendo al contempo un dialogo diretto tra specialisti e cittadini.
Lincontro è aperto a pazienti, famiglie, operatori sanitari, associazioni e cittadini.
