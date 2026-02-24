-->
|
La voce della Politica
|M5S su SAAP, ASA e Forestali: il lavoro non può essere diviso, la dignità nemmeno
24/02/2026
|In Basilicata cè una realtà che da troppo tempo viene ignorata, normalizzata, lasciata ai margini del dibattito politico. È la condizione di centinaia di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno garantiscono la manutenzione, la sicurezza e la tutela del patrimonio idraulico-forestale e ambientale della nostra regione.
Parliamo delle categorie SAAP, ASA e Forestali. Donne e uomini che svolgono mansioni analoghe, spesso identiche, che lavorano sugli stessi territori, affrontano gli stessi rischi, intervengono nelle stesse emergenze. Eppure, a questo lavoro uguale non corrispondono uguali diritti, uguali tutele, uguali prospettive di futuro.
Ad oggi, infatti, a parità di obblighi e doveri, non corrispondono eguali diritti: alle lavoratrici e ai lavoratori ASA sono state riconosciute 102 giornate lavorative; alla categoria SAAP 136 e, infine, ai forestali 150 giornate. In più, le prime due categorie fanno capo al Dipartimento Attività Produttive, mentra la terza al Dipartimento Agricoltura.
Questo produce una disparità di trattamento economico e previdenziale, nonché una insopportabile discriminazione tra lavoratori.
Non si tratta di una distorsione tecnica, ma di una ingiustizia politica e sociale.
È il risultato di anni di scelte frammentate che hanno prodotto precarietà, diseguaglianze e una divisione profonda tra lavoratrici e lavoratori che dovrebbero invece essere uniti dallo stesso riconoscimento e dalla stessa dignità.
Non si può chiedere a chi protegge il territorio lucano di vivere nellincertezza.
Non si può continuare a distinguere tra lavoratori di serie A e lavoratori di serie B.
Dietro queste sigle ci sono persone, famiglie, storie di lavoro spesso lungo e silenzioso. Cè chi da anni garantisce servizi essenziali senza avere certezze sulle giornate lavorative, sulla continuità occupazionale, sulle tutele previdenziali, sulla possibilità di una stabilizzazione. Questo produce frustrazione, rabbia, sfiducia nelle istituzioni. Ed è una responsabilità che la politica non può più eludere.
Per queste ragioni abbiamo depositato una mozione che chiede alla Giunta regionale un cambio di passo chiaro e non più rinviabile. Serve un piano serio e strutturato per garantire parità di trattamento sostanziale tra le categorie SAAP, ASA e Forestali. Serve armonizzare contratti, giornate lavorative, tutele previdenziali e formazione. Serve avviare percorsi di stabilizzazione che valorizzino lesperienza e lanzianità maturate sul campo. Serve garantire certezze, non promesse.
Questa non è una battaglia corporativa. È una battaglia che riguarda la sicurezza del territorio, lo sviluppo e il futuro della Basilicata.
Chi ogni giorno protegge la Basilicata merita rispetto, diritti e riconoscimento.
Su questo non sono più accettabili rinvii, ambiguità o silenzi.
Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali Movimento 5 Stelle Basilicata)
|
archivio
|La Voce della Politica
|24/02/2026 - Mongiello su entrata in vigore del Piano Parco del Pollino
Con lentrata in vigore del Piano del Parco nazionale del Pollino si apre ufficialmente una nuova stagione per il più grande parco naturale dItalia e per le comunità che ne fanno parte. Un passaggio storico che segna il compimento di un percorso lungo e complesso e che cons...-->continua
|
|
|24/02/2026 - Basilicata. Caro-biglietti, BCC presenta mozione
I consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello, hanno presentato oggi in Aula una mozione contro laumento dei prezzi dei biglietti di viaggio che si registra nei periodi di maggiore domanda, con particolare riferimento ...-->continua
|
|
|24/02/2026 - M5S su SAAP, ASA e Forestali: il lavoro non può essere diviso, la dignità nemmeno
In Basilicata cè una realtà che da troppo tempo viene ignorata, normalizzata, lasciata ai margini del dibattito politico. È la condizione di centinaia di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno garantiscono la manutenzione, la sicurezza e la tutela del patri...-->continua
|
|
|24/02/2026 - Malattie Rare, il convegno su iniziativa della Garante Padula
Su iniziativa di Marika Padula, Garante per le persone con disabilità della Regione Basilicata, si terrà venerdì 27 febbraio alle ore 16:30, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, il convegno Malattie Rare: disabilità, diritti e percorsi di vita, ...-->continua
|
|
|24/02/2026 - Polimedica Melfi, lavoratori e Direzione: «Il Consiglio dia voce al territorio»
I lavoratori e la Direzione di Polimedica Melfi intervengono in vista della seduta della Commissione Affari Sociali del Consiglio Comunale, convocata per questa sera, martedì 24 febbraio alle 18, per discutere della vertenza che riguarda la struttura. «Parteci...-->continua
|
|
|24/02/2026 - Policoro. Infrastrutture per il Sociale: al mondo degli anziani lassegnazione della seconda casetta
E stata assegnata allAssociazione di Promozione Sociale Jesus Buon Pastore, la seconda infrastruttura per il sociale situata a Policoro, nel popoloso Quartiere Italia, tra i cosiddetti Secondo e Terzo Piano di Zona. A comunicarlo, lAssessore alle Politiche ...-->continua
|
|
|24/02/2026 - Comitato sanità territoriale: sit in a Chiaromonte
Il gruppo di studio intensifica le iniziative per la sanità territoriale. Ieri sera si è svolto un incontro del gruppo di studio a sostegno dellazione dei Sindaci per la difesa e il rafforzamento della sanità territoriale. Nel corso della riunione sono state ...-->continua
|
|