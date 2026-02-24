-->
|
La voce della Politica
|Comitato sanità territoriale: sit in a Chiaromonte
24/02/2026
|Il gruppo di studio intensifica le iniziative per la sanità territoriale. Ieri sera si è svolto un incontro del gruppo di studio a sostegno dellazione dei Sindaci per la difesa e il rafforzamento della sanità territoriale. Nel corso della riunione sono state definite nuove iniziative di sensibilizzazione e mobilitazione. È stato deciso di organizzare, nel corso di questa settimana, due giornate di volantinaggio nei comuni della Valsarmento e della Valle del Serrapotamo, al fine di informare i cittadini sulle criticità in atto e sulle proposte avanzate. È stato inoltre deliberato di indire un sit-in per martedì 3 Marzo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la Struttura Opedaliera di Chiaromonte, per richiamare lattenzione sulla necessità di garantire piena funzionalità e prospettive certe al presidio sanitario. Il gruppo continuerà a operare in modo unitario e responsabile, sostenendo con determinazione le iniziative istituzionali in corso.
|
archivio
|La Voce della Politica
|24/02/2026 - Comitato sanità territoriale: sit in a Chiaromonte
Il gruppo di studio intensifica le iniziative per la sanità territoriale. Ieri sera si è svolto un incontro del gruppo di studio a sostegno dellazione dei Sindaci per la difesa e il rafforzamento della sanità territoriale. Nel corso della riunione sono state definite nuove ...-->continua
|
|
|24/02/2026 - Attuazione dellintesa tra Sviluppo Basilicata e Mcc, conferenza stampa
Venerdì 27 febbraio alle ore 11, nella Sala Verrastro saranno presentate le misure operative che rendono concretamente disponibili per le imprese lucane gli strumenti di accesso al credito previsti dallaccordo
Più credito, migliori condizioni, più cr...-->continua
|
|
|23/02/2026 - Senise: costituito il comitato per il NO al Referendum sulla giustizia
A Senise si è Ufficialmente costituito il comitato per il
NO al Referendum Costituzionale sulla giustizia
Venerdì 20 Febbraio 2026 a Senise presso la sede della Camera del Lavoro
CGIL si è ufficialmente costituito il Comitato per il NO alla riform...-->continua
|
|
|23/02/2026 - Bolognetti: Sit-in fuori alla sede Rai di Potenza e disobbedienza civile
Cento giorni, dico 100, di assordante e fin troppo eloquente silenzio da parte di quella Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, alla quale pure ci eravamo e mi ero rivolto con fiducia per chiedere che in...-->continua
|
|
|23/02/2026 - Piano del Parco del Pollino. Lacorazza: 'frutto anche del nostro lavoro'
Il Capogruppo PD: entra in vigore il Piano del Parco. Un passaggio che abbiamo costruito in maniera aperta e partecipata, partendo dalla presenza sui territori e dai lavori in Commissione. Ritornano alla memoria tante persone che hanno dedicato una vita a ques...-->continua
|
|
|23/02/2026 - Matera 2026, Cifarelli: delusa lattesa di partecipazione emersa dai Consigli comunali aperti
Il consigliere comunale Roberto Cifarelli interviene in merito alla presentazione del programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, illustrato oggi in conferenza stampa presso il Ministero della Cultura.
Prendo atto con i...-->continua
|
|
|23/02/2026 - Matera 2026, presentato al Ministero il programma della Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo
Si è svolta questa mattina nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura la presentazione del programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.
Alla presenza del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi; del Sindac...-->continua
|
|