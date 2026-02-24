Il gruppo di studio intensifica le iniziative per la sanità territoriale. Ieri sera si è svolto un incontro del gruppo di studio a sostegno dellazione dei Sindaci per la difesa e il rafforzamento della sanità territoriale. Nel corso della riunione sono state definite nuove iniziative di sensibilizzazione e mobilitazione. È stato deciso di organizzare, nel corso di questa settimana, due giornate di volantinaggio nei comuni della Valsarmento e della Valle del Serrapotamo, al fine di informare i cittadini sulle criticità in atto e sulle proposte avanzate. È stato inoltre deliberato di indire un sit-in per martedì 3 Marzo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la Struttura Opedaliera di Chiaromonte, per richiamare lattenzione sulla necessità di garantire piena funzionalità e prospettive certe al presidio sanitario. Il gruppo continuerà a operare in modo unitario e responsabile, sostenendo con determinazione le iniziative istituzionali in corso.