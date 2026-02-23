Il sottoscritto Maurizio Bolognetti, nato a Napoli il 30 ottobre 1964 e residente a Latronico in Via Savonarola 31, in qualità di Segretario di Radicali Lucani e giornalista freelance, comunica che mercoledì 25 febbraio 2026, a partire dalle ore 10.30, terrà un sit-in e una azione di disobbedienza civile fuori alla sede Rai della Basilicata, ubicata in Via dellEdilizia, 2.

La manifestazione si intitolerà: Scope-Rai.

Gioverà precisare che mi assumo fin dora eventuali responsabilità derivanti dalle mie azioni condotte rigorosamente con metodo nonviolento e nel pieno rispetto del ruolo svolto dalle forze dellOrdine, alle quali va fin dora la mia stima e il mio rispetto. La manifestazione sarà seguita da altre due persone nel mero ruolo di tecnici audio-visivi.

Loccasione mi è propizia per augurarvi una buona e Santa domenica.