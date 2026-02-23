A Senise si è Ufficialmente costituito il comitato per il

NO al Referendum Costituzionale sulla giustizia

Venerdì 20 Febbraio 2026 a Senise presso la sede della Camera del Lavoro

CGIL si è ufficialmente costituito il Comitato per il NO alla riforma

costituzionale sulla giustizia. L'organismo è nato come risposta critica alla

recente riforma della giustizia (tra cui la separazione delle carriere e la

revisione del CSM) ritenuta inadeguata a risolvere le reali inefficienze che

gravano sui cittadini, come la lentezza dei processi e la carenza di risorse.

L'attuale proposta di riforma rischia di compromettere l'indipendenza

dell'ordine giudiziario, pilastro fondamentale della nostra democrazia, così

come previsto dal dettato costituzionale. Il Comitato ha stabilito la propria sede

presso la Camera del Lavoro CGIL in Via Madonna di Viggiano n. 19, dove si è

svolta la prima riunione operativa a cui hanno preso parte oltre alla CGIL 

Camera del Lavoro di Senise, i rappresentanti del Movimento 5 Stelle (M5S) e

del Partito Democratico (PD).

Il Comitato è aperto alle adesioni di chi vorrà impegnarsi nelle attività di

sensibilizzazione sul territorio per difendere Giustizia, Costituzione,

Democrazia.

Per aderire o ricevere maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria

organizzativa ai seguenti recapiti:





Referente: Carmelina Bulfaro  Responsabile C.d.L. CGIL Senise

Indirizzo Email: cdlsenise@cgilpotenza.it

N. di Tel.: 0971/301160