|Senise: costituito il comitato per il NO al Referendum sulla giustizia
23/02/2026
|A Senise si è Ufficialmente costituito il comitato per il
NO al Referendum Costituzionale sulla giustizia
Venerdì 20 Febbraio 2026 a Senise presso la sede della Camera del Lavoro
CGIL si è ufficialmente costituito il Comitato per il NO alla riforma
costituzionale sulla giustizia. L'organismo è nato come risposta critica alla
recente riforma della giustizia (tra cui la separazione delle carriere e la
revisione del CSM) ritenuta inadeguata a risolvere le reali inefficienze che
gravano sui cittadini, come la lentezza dei processi e la carenza di risorse.
L'attuale proposta di riforma rischia di compromettere l'indipendenza
dell'ordine giudiziario, pilastro fondamentale della nostra democrazia, così
come previsto dal dettato costituzionale. Il Comitato ha stabilito la propria sede
presso la Camera del Lavoro CGIL in Via Madonna di Viggiano n. 19, dove si è
svolta la prima riunione operativa a cui hanno preso parte oltre alla CGIL
Camera del Lavoro di Senise, i rappresentanti del Movimento 5 Stelle (M5S) e
del Partito Democratico (PD).
Il Comitato è aperto alle adesioni di chi vorrà impegnarsi nelle attività di
sensibilizzazione sul territorio per difendere Giustizia, Costituzione,
Democrazia.
Per aderire o ricevere maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria
organizzativa ai seguenti recapiti:
Referente: Carmelina Bulfaro Responsabile C.d.L. CGIL Senise
Indirizzo Email: cdlsenise@cgilpotenza.it
N. di Tel.: 0971/301160
